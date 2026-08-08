Apple kompaniyasining afsonaviy Mac Pro kompyuteriga 20 yil toʻldi

·47·Texno
Apple kompaniyasining afsonaviy Mac Pro kompyuteriga 20 yil toʻldi
Qisqacha

Apple bundan 20 yil avval ilk Mac Pro ish stoli kompyuterini taqdim etib, PowerPC protsessorlaridan Intel arxitekturasiga o'tish jarayonini yakunlagan. Eng yuqori konfiguratsiyada qurilma 3 GGs gacha chastotada ishlovchi ikkita ikki yadroli Xeon 5160 protsessori, GeForce 7300 GT videokartasi va 1 GB dan 16 GB gacha operativ xotira bilan jihozlangan.

Bundan roppa-rosa yigirma yil muqaddam Apple kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk Mac Pro ish stoli kompyuterini ommaga taqdim etgan edi. Ushbu qurilma amerikalik texnologiya giganti uchun yangi davrning boshlanishi boʻlib, aynan shu model yordamida korporatsiya PowerPC protsessorlaridan Intel arxitekturasiga oʻtish jarayonini yakunlagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, ilk Mac Pro oʻsha davr uchun misli koʻrilmagan hisoblash quvvatini taqdim etgan ultimativ yechimga aylangan. Kompyuter oʻz bazasida server darajasidagi Intel protsessorlariga tayangan boʻlib, bu ish unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini bergan edi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash unumdorligi

Taqdim etilgan eng yuqori konfiguratsiyadagi qurilma chastotasi 3 GGs gacha boʻlgan bir vaqtning oʻzida ikkita ikki yadroli Xeon 5160 protsessori bilan jihozlangan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur apparat taʼminoti dasturiy taʼminotga bogʻliq holda oʻtmishdosh modeli boʻlgan Power Mac G5ʼga nisbatan taxminan ikki baravar yuqori natija koʻrsatgan.

Grafik imkoniyatlar borasida ham foydalanuvchilarga keng tanlov taqdim etilgan. Dastlabki versiyaga GeForce 7300 GT videokartasi oʻrnatilgan boʻlib, uni talabga koʻra ATI Radeon X1900 XT yoki NVIDIA Quadro FX 4500 gacha kengaytirish imkoniyati mavjud boʻlgan. Shuningdek, operativ xotira hajmi 1 GB dan 16 GB gacha boʻlgan diapazonda sozlangan.

Dizayn va keyingi oʻzgarishlar

Qizigʻi shundaki, yangi platformaga oʻtganiga qaramay, Apple oʻsha paytda tashqi koʻrinishni oʻzgartirmaslikni maʼqul koʻrgan. Natijada, ilk Mac Pro oʻzidan oldingi Power Mac G5 modeli dizaynini toʻliq saqlab qolgan holda yirik va mustahkam korpusda ishlab chiqarilgan.

Vaqt oʻtishi bilan texnologiyalar rivojlanib, kompaniya oʻzining xususiy Apple M arxitekturasidagi protsessorlarga toʻliq oʻtdi. Aynan shu omil tufayli yirik korpusi bilan tanilgan Mac Proʼga boʻlgan ehtiyoj asta-sekin yoʻqoldi va Apple bu turkumdagi kompyuterlar oʻrniga ixchamroq Mac Studio modellarini afzal koʻrdi. Soʻnggi Mac Pro modeli 2023-yilda M2 Ultra chipi bilan chiqarilgan edi.

AppleMac ProIntelTexnologiyaTarix
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi