Apple kompaniyasining afsonaviy Mac Pro kompyuteriga 20 yil toʻldi
Apple bundan 20 yil avval ilk Mac Pro ish stoli kompyuterini taqdim etib, PowerPC protsessorlaridan Intel arxitekturasiga o'tish jarayonini yakunlagan. Eng yuqori konfiguratsiyada qurilma 3 GGs gacha chastotada ishlovchi ikkita ikki yadroli Xeon 5160 protsessori, GeForce 7300 GT videokartasi va 1 GB dan 16 GB gacha operativ xotira bilan jihozlangan.
Bundan roppa-rosa yigirma yil muqaddam Apple kompaniyasi oʻz tarixidagi ilk Mac Pro ish stoli kompyuterini ommaga taqdim etgan edi. Ushbu qurilma amerikalik texnologiya giganti uchun yangi davrning boshlanishi boʻlib, aynan shu model yordamida korporatsiya PowerPC protsessorlaridan Intel arxitekturasiga oʻtish jarayonini yakunlagan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, ilk Mac Pro oʻsha davr uchun misli koʻrilmagan hisoblash quvvatini taqdim etgan ultimativ yechimga aylangan. Kompyuter oʻz bazasida server darajasidagi Intel protsessorlariga tayangan boʻlib, bu ish unumdorligini sezilarli darajada oshirish imkonini bergan edi.
Texnik imkoniyatlar va ishlash unumdorligiTaqdim etilgan eng yuqori konfiguratsiyadagi qurilma chastotasi 3 GGs gacha boʻlgan bir vaqtning oʻzida ikkita ikki yadroli Xeon 5160 protsessori bilan jihozlangan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur apparat taʼminoti dasturiy taʼminotga bogʻliq holda oʻtmishdosh modeli boʻlgan Power Mac G5ʼga nisbatan taxminan ikki baravar yuqori natija koʻrsatgan.
Grafik imkoniyatlar borasida ham foydalanuvchilarga keng tanlov taqdim etilgan. Dastlabki versiyaga GeForce 7300 GT videokartasi oʻrnatilgan boʻlib, uni talabga koʻra ATI Radeon X1900 XT yoki NVIDIA Quadro FX 4500 gacha kengaytirish imkoniyati mavjud boʻlgan. Shuningdek, operativ xotira hajmi 1 GB dan 16 GB gacha boʻlgan diapazonda sozlangan.
Dizayn va keyingi oʻzgarishlarQizigʻi shundaki, yangi platformaga oʻtganiga qaramay, Apple oʻsha paytda tashqi koʻrinishni oʻzgartirmaslikni maʼqul koʻrgan. Natijada, ilk Mac Pro oʻzidan oldingi Power Mac G5 modeli dizaynini toʻliq saqlab qolgan holda yirik va mustahkam korpusda ishlab chiqarilgan.
Vaqt oʻtishi bilan texnologiyalar rivojlanib, kompaniya oʻzining xususiy Apple M arxitekturasidagi protsessorlarga toʻliq oʻtdi. Aynan shu omil tufayli yirik korpusi bilan tanilgan Mac Proʼga boʻlgan ehtiyoj asta-sekin yoʻqoldi va Apple bu turkumdagi kompyuterlar oʻrniga ixchamroq Mac Studio modellarini afzal koʻrdi. Soʻnggi Mac Pro modeli 2023-yilda M2 Ultra chipi bilan chiqarilgan edi.
…