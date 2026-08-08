Milan Avstraliya safarini Chelsidan uchralgan ogʻir magʻlubiyat bilan yakunladi
Milan mavsumoldi Avstraliya turini Chelsi ga qarshi 0:3 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunladi va raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba bera olmadi. Jamoada Luka Modrić hamda Komotto faol harakatlari bilan ajralib turgan bo'lsa-da, himoyadagi De Winter va Gabbia xatolari raqibga ochiq vaziyatlar yaratib berdi. Camarda yakkakurashlarda ustunlik qila olmadi, Estupinyan esa qanotda ham, hujumda ham samarasiz o'ynadi.
Milan jamoasi mavsumoldi Avstraliya turini Londonning Chelsi klubiga qarshi oʻtkazilgan bahsda yirik va ogʻir magʻlubiyat bilan yakunladi. 0:3 hisobida yakunlangan uchrashuv bosh murabbiy Ruben Amorim shogirdlari uchun jiddiy muammolar va tarkibdagi boʻshliqlarni yaqqol koʻrsatib berdi. Goal.com xabar qilishicha, oʻyinda maydon egalari toʻliq ustunlikka erishgan va milanliklar raqib darvozasi tomon birorta ham aniq zarba bera olishmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvdagi yagona ijobiy jihatlarni topish juda qiyin boʻldi, biroq mutaxassislar ayrim futbolchilarning harakatlarini alohida taʼkidlab oʻtishdi. Xususan, tajribali xorvatiyalik yarimhimoyachi Luka Modrić jismoniy holati yaxshiligi va maydondagi yetakchilik sifatlari bilan ajralib turdi. U sardorlik bogʻichini taqib, himoyadan chiqishda jamoaga yordam berdi va oʻyin davomida sheriklariga koʻrsatmalar berib bordi.
Tarkibdagi muammolar va yetishmayotgan zaxiralarShuningdek, yosh futbolchi Komotto ham texnik xatolariga qaramay, oʻzining faolligi va maydonda toʻgʻri pozitsiya tanlay olishi bilan eʼtiborni tortdi. Biroq jamoaning umumiy holati va boshqa futbolchilarning harakatlari murabbiylar shtabini jiddiy oʻylantirib qoʻyishi aniq. Xususan, himoya chizigʻidagi kamchiliklar qimmatga tushdi.
Himoyachilar De Winter va Gabbia oʻz vazifalarini toʻlaqonli bajara olishmadi. Ular jarima maydonchasida raqiblarni qoʻriqlashda xatolarga yoʻl qoʻyib, ochiq vaziyatlarda zarba berishlariga imkon yaratib berishdi. Maydon markazida esa jamoa jismoniy jihatdan raqibdan ortda qolayotgani sezilib qoldi.
Hujum chizigʻida harakat qilgan yosh futbolchi Camarda ham ogʻir sinovga bardosh bera olmadi. U raqib himoyachilariga qarshi kurashda birorta ham yakkakurashni yuta olmadi va asabiy xatti-harakatlari tufayli uchta qoidabuzarlikka yoʻl qoʻydi. Sheriklaridan yetarlicha toʻp uzatmalari olmagan yosh hujumchi hozircha Chelsi va Inter kabi top-klublar darajasiga tayyor emasligi koʻrindi.
Estupinyanning omadsiz oʻyini va transfer siyosatiTarkibdagi eng tushkun holatlardan biri Estupinyanning harakatlari boʻldi. Manbaga koʻra, Aston Villa klubining 15 million yevrolik taklifini rad etish rahbariyatning katta xatosi boʻlgani hozirning oʻzida oʻzini koʻrsatmoqda. Britonning sobiq oʻyinchisi qanotda Netoni qoʻriqlashda doimo kechikdi va hujumda ham foydali harakat qila olmadi.
Amorim boshchiligidagi jamoa mavsum oldidan oʻz oldiga yuqori maqsadlarni qoʻygan boʻlsa-da, mazkur uchrashuv tarkibni kuchaytirish uchun zudlik bilan transferlar zarurligini koʻrsatdi. Jismoniy tayyorgarlikdagi yetishmovchilik va ayrim futbolchilarning oʻyinida orqaga qadam tashlanayotgani mavsum davomida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
…