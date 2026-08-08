Milan Avstraliya safarini Chelsidan uchralgan ogʻir magʻlubiyat bilan yakunladi

·49·Sport
Milan Avstraliya safarini Chelsidan uchralgan ogʻir magʻlubiyat bilan yakunladi
Qisqacha

Milan mavsumoldi Avstraliya turini Chelsi ga qarshi 0:3 hisobidagi mag'lubiyat bilan yakunladi va raqib darvozasiga birorta ham aniq zarba bera olmadi. Jamoada Luka Modrić hamda Komotto faol harakatlari bilan ajralib turgan bo'lsa-da, himoyadagi De Winter va Gabbia xatolari raqibga ochiq vaziyatlar yaratib berdi. Camarda yakkakurashlarda ustunlik qila olmadi, Estupinyan esa qanotda ham, hujumda ham samarasiz o'ynadi.

Milan jamoasi mavsumoldi Avstraliya turini Londonning Chelsi klubiga qarshi oʻtkazilgan bahsda yirik va ogʻir magʻlubiyat bilan yakunladi. 0:3 hisobida yakunlangan uchrashuv bosh murabbiy Ruben Amorim shogirdlari uchun jiddiy muammolar va tarkibdagi boʻshliqlarni yaqqol koʻrsatib berdi. Goal.com xabar qilishicha, oʻyinda maydon egalari toʻliq ustunlikka erishgan va milanliklar raqib darvozasi tomon birorta ham aniq zarba bera olishmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvdagi yagona ijobiy jihatlarni topish juda qiyin boʻldi, biroq mutaxassislar ayrim futbolchilarning harakatlarini alohida taʼkidlab oʻtishdi. Xususan, tajribali xorvatiyalik yarimhimoyachi Luka Modrić jismoniy holati yaxshiligi va maydondagi yetakchilik sifatlari bilan ajralib turdi. U sardorlik bogʻichini taqib, himoyadan chiqishda jamoaga yordam berdi va oʻyin davomida sheriklariga koʻrsatmalar berib bordi.

Tarkibdagi muammolar va yetishmayotgan zaxiralar

Shuningdek, yosh futbolchi Komotto ham texnik xatolariga qaramay, oʻzining faolligi va maydonda toʻgʻri pozitsiya tanlay olishi bilan eʼtiborni tortdi. Biroq jamoaning umumiy holati va boshqa futbolchilarning harakatlari murabbiylar shtabini jiddiy oʻylantirib qoʻyishi aniq. Xususan, himoya chizigʻidagi kamchiliklar qimmatga tushdi.

Himoyachilar De Winter va Gabbia oʻz vazifalarini toʻlaqonli bajara olishmadi. Ular jarima maydonchasida raqiblarni qoʻriqlashda xatolarga yoʻl qoʻyib, ochiq vaziyatlarda zarba berishlariga imkon yaratib berishdi. Maydon markazida esa jamoa jismoniy jihatdan raqibdan ortda qolayotgani sezilib qoldi.

Hujum chizigʻida harakat qilgan yosh futbolchi Camarda ham ogʻir sinovga bardosh bera olmadi. U raqib himoyachilariga qarshi kurashda birorta ham yakkakurashni yuta olmadi va asabiy xatti-harakatlari tufayli uchta qoidabuzarlikka yoʻl qoʻydi. Sheriklaridan yetarlicha toʻp uzatmalari olmagan yosh hujumchi hozircha Chelsi va Inter kabi top-klublar darajasiga tayyor emasligi koʻrindi.

Estupinyanning omadsiz oʻyini va transfer siyosati

Tarkibdagi eng tushkun holatlardan biri Estupinyanning harakatlari boʻldi. Manbaga koʻra, Aston Villa klubining 15 million yevrolik taklifini rad etish rahbariyatning katta xatosi boʻlgani hozirning oʻzida oʻzini koʻrsatmoqda. Britonning sobiq oʻyinchisi qanotda Netoni qoʻriqlashda doimo kechikdi va hujumda ham foydali harakat qila olmadi.

Amorim boshchiligidagi jamoa mavsum oldidan oʻz oldiga yuqori maqsadlarni qoʻygan boʻlsa-da, mazkur uchrashuv tarkibni kuchaytirish uchun zudlik bilan transferlar zarurligini koʻrsatdi. Jismoniy tayyorgarlikdagi yetishmovchilik va ayrim futbolchilarning oʻyinida orqaga qadam tashlanayotgani mavsum davomida jiddiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

MilanChelsiRuben AmorimLuka ModrićFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)