Xitoyning CXMT kompaniyasi jahon bozorida yetakchilarga raqobat tug‘dirmoqda
Xitoyning CXMT kompaniyasi zamonaviy DRAM xotirasi ishlab chiqarishini kengaytirib, 2030 yilga borib jahon bozorining 30 foizini egallashni rejalashtirmoqda. Hozir global DRAM bozori Samsung, SK Hynix va Micron nazoratida, CXMT esa 6–7 foiz ulushga ega. Kompaniyaning uchta zavodi oyiga qariyb 300 mingta plastinani qayta ishlamoqda, yana ikkita yangi zavod qurilmoqda va oltinchi zavod masalasi ham ko'rib chiqilmoqda.
Xitoyning yetakchi xotira chiplarini ishlab chiqaruvchi CXMT kompaniyasi zamonaviy DRAM xotirasini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yib, global bozorda o‘z mavqeini keskin kuchaytirmoqda. Reuters axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, ushbu korxona yaqin yillarda jahon bozorining salmoqli qismini egallab, sohada hukmronlik qilib kelayotgan yirik gigantlarga jiddiy raqobat tug‘dirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda global DRAM xotirasi bozori asosan uchta yirik o‘yinchi — Samsung, SK Hynix va Micron nazorati ostida turibdi. Xitoylik ishlab chiqaruvchi esa hozircha bozorning bor-yo‘g‘i 6–7 foizini egallab turgan bo‘lsa-da, amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli loyihalar evaziga bu ko‘rsatkichni yaqin kelajakda bir necha barobar oshirishni rejalashtirmoqda.
Ishlab chiqarish quvvatlarini misli ko‘rilmagan darajada kengaytirishMutaxassislarning tahlillariga ko‘ra, CXMT kompaniyasi o‘zining ishlab chiqarish quvvatlarini jadal surʼatlarda oshirib bormoqda. Ayni paytda korxona tasarrufida DRAM xotirasini ishlab chiqaruvchi uchta yirik zavod faoliyat yuritmoqda. Rasmiy statistik maʼlumotlar ochiqlanmagan bo‘lsa-da, norasmiy manbalar har bir zavod oyiga taxminan 100 mingta plastinani qayta ishlash quvvatiga ega ekanini taxmin qilmoqda.
Bu esa kompaniyaning umumiy ishlab chiqarish hajmi oyiga qariyb 300 ming plastinani tashkil etishidan dalolat beradi. Ishlab chiqarish surʼatlarini pasaytirmagan holda, Xitoy korxonasi hozirning o‘zida yana ikkita yangi zavod qurilishini olib bormoqda. Ushbu obʼektlarning ishga tushirilishi kompaniyaga o‘z hajmlarini qisqa fursatda ikki barobarga oshirish imkonini beradi.
2030 yilga borib bozorning 30 foizini egallash rejasiReuters xabariga ko‘ra, CXMT rahbariyati kelgusida o‘z quvvatlarini yanada kengaytirish maqsadida oltinchi zavod qurilishini ham jiddiy ko‘rib chiqmoqda. Agar yangi zavodlar o‘z vaqtida foydalanishga topshirilsa, bu Xitoy kompaniyasiga 2030 yilga borib jahon xotira chiplari bozorining naq 30 foizini egallash yo‘lini ochib beradi.
Xotira chiplari bozoridagi bunday keskin o‘zgarishlar va yangi kuchning paydo bo‘lishi global texnologiya bozorida narxlar siyosatiga ham o‘z taʼsirini ko‘rsatishi muqarrar. Samsung, SK Hynix va Micron kabi anʼanaviy yetakchilar o‘z pozitsiyalarini saqlab qolish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishga majbur bo‘lmoqda, bu esa oxir-oqibat isteʼmolchilar va butun sanoat rivojiga sezilarli taʼsir ko‘rsatishi kutilmoqda.
…