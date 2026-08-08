Xitoyning CXMT kompaniyasi jahon bozorida yetakchilarga raqobat tug‘dirmoqda

·54·Texno
Xitoyning CXMT kompaniyasi jahon bozorida yetakchilarga raqobat tug‘dirmoqda
Qisqacha

Xitoyning CXMT kompaniyasi zamonaviy DRAM xotirasi ishlab chiqarishini kengaytirib, 2030 yilga borib jahon bozorining 30 foizini egallashni rejalashtirmoqda. Hozir global DRAM bozori Samsung, SK Hynix va Micron nazoratida, CXMT esa 6–7 foiz ulushga ega. Kompaniyaning uchta zavodi oyiga qariyb 300 mingta plastinani qayta ishlamoqda, yana ikkita yangi zavod qurilmoqda va oltinchi zavod masalasi ham ko'rib chiqilmoqda.

Xitoyning yetakchi xotira chiplarini ishlab chiqaruvchi CXMT kompaniyasi zamonaviy DRAM xotirasini ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yib, global bozorda o‘z mavqeini keskin kuchaytirmoqda. Reuters axborot agentligi tarqatgan maʼlumotlarga ko‘ra, ushbu korxona yaqin yillarda jahon bozorining salmoqli qismini egallab, sohada hukmronlik qilib kelayotgan yirik gigantlarga jiddiy raqobat tug‘dirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda global DRAM xotirasi bozori asosan uchta yirik o‘yinchi — Samsung, SK Hynix va Micron nazorati ostida turibdi. Xitoylik ishlab chiqaruvchi esa hozircha bozorning bor-yo‘g‘i 6–7 foizini egallab turgan bo‘lsa-da, amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli loyihalar evaziga bu ko‘rsatkichni yaqin kelajakda bir necha barobar oshirishni rejalashtirmoqda.

Ishlab chiqarish quvvatlarini misli ko‘rilmagan darajada kengaytirish

Mutaxassislarning tahlillariga ko‘ra, CXMT kompaniyasi o‘zining ishlab chiqarish quvvatlarini jadal surʼatlarda oshirib bormoqda. Ayni paytda korxona tasarrufida DRAM xotirasini ishlab chiqaruvchi uchta yirik zavod faoliyat yuritmoqda. Rasmiy statistik maʼlumotlar ochiqlanmagan bo‘lsa-da, norasmiy manbalar har bir zavod oyiga taxminan 100 mingta plastinani qayta ishlash quvvatiga ega ekanini taxmin qilmoqda.

Bu esa kompaniyaning umumiy ishlab chiqarish hajmi oyiga qariyb 300 ming plastinani tashkil etishidan dalolat beradi. Ishlab chiqarish surʼatlarini pasaytirmagan holda, Xitoy korxonasi hozirning o‘zida yana ikkita yangi zavod qurilishini olib bormoqda. Ushbu obʼektlarning ishga tushirilishi kompaniyaga o‘z hajmlarini qisqa fursatda ikki barobarga oshirish imkonini beradi.

2030 yilga borib bozorning 30 foizini egallash rejasi

Reuters xabariga ko‘ra, CXMT rahbariyati kelgusida o‘z quvvatlarini yanada kengaytirish maqsadida oltinchi zavod qurilishini ham jiddiy ko‘rib chiqmoqda. Agar yangi zavodlar o‘z vaqtida foydalanishga topshirilsa, bu Xitoy kompaniyasiga 2030 yilga borib jahon xotira chiplari bozorining naq 30 foizini egallash yo‘lini ochib beradi.

Xotira chiplari bozoridagi bunday keskin o‘zgarishlar va yangi kuchning paydo bo‘lishi global texnologiya bozorida narxlar siyosatiga ham o‘z taʼsirini ko‘rsatishi muqarrar. Samsung, SK Hynix va Micron kabi anʼanaviy yetakchilar o‘z pozitsiyalarini saqlab qolish uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqishga majbur bo‘lmoqda, bu esa oxir-oqibat isteʼmolchilar va butun sanoat rivojiga sezilarli taʼsir ko‘rsatishi kutilmoqda.

CXMTDRAMSamsungHynixMicron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi