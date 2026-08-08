Yuventus Italiya derbisida magʻlub boʻldi: oʻyinning ijobiy va salbiy jihatlari
Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Inter Yuventusni 2:1 hisobida mag'lub etdi. G'oliblar safida Dimarko va Diouf gol urgan bo'lsa, turinliklarning yagona goliga Conceicao mualliflik qildi. Luchano Spalletti boshqaruvidagi Yuventusda Kolo Muani, Alajbegovic va ayrim futbolchilarning harakatlari ijobiy taassurot qoldirdi, biroq muhim vaziyatlardan foydalana olmaslik jamoaga muvozanatni tiklashga xalaqit berdi.
Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida futbol boʻyicha oʻtkazilgan navbatdagi oʻrtoqlik oʻyinida Inter va Yuventus jamoalari oʻzaro bahs olib bordi. Mazkur qiziqarli va murosasiz kechgan Derby d'Italia qarama-qarshiligida milanliklar 2:1 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Gʻoliblar safida Dimarko va Diouf oʻz nomini tablolarga yozdirib qoʻygan boʻlsa, turinliklarning yagona goliga Conceicao mualliflik qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu uchrashuv Luchano Spalletti boshqaruvidagi Yuventus jamoasi uchun mavsumoldi tayyorgarlikning muhim bosqichi boʻldi va murabbiylar shtabiga futbolchilarning hozirgi holati boʻyicha aniq xulosa chiqarish imkonini berdi. Garchi natija Turin klubi uchun koʻngildagidek chiqmagan boʻlsa-da, maydondagi ayrim individual harakatlar va yangi kelgan futbolchilarning oʻyini mutaxassislarda turli taassurot qoldirdi.
Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va yetakchilarJamoa yarim himoyasida harakat qilgan futbolchilardan biri oʻzining aniq uzatmalari, maydonni koʻrish qobiliyati hamda himoyadagi faolligi bilan ajralib turdi. U Cambiaso uchun qulay imkoniyat yaratib berib, chiroyli assist muallifiga aylandi. Pre-sezon bahslarida oʻzini eng yaxshi tomondan koʻrsata olgan bu futbolchining oʻyini uning Yuventusda qolish ehtimolini yanada oshirmoqda.
Shuningdek, jamoa hujum chizigʻida ham ijobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlandi. Birinchi boʻlimda biroz samarasiz harakat qilgan hujumchining oʻrniga maydonga tushgan tajribali oʻyinchi jamoaning hujum markazidagi tayanch nuqtasiga aylandi. Uning sheriklari bilan oʻzaro tushunishi va jarima maydonchasi ichidagi faolligi raqib himoyasiga jiddiy xavf tugʻdirdi.
Yangi futbolchilar va bahsli vaziyatlarMaydonga ilk bor Yuventus libosida tushgan Kolo Muani ham oʻzining ijobiy taassurot qoldira olgan harakatlari bilan yodda qoldi. Uning boshini baland koʻtarib toʻp surishi, raqibni aldab oʻtish yoki sheriklariga qulay pas uzatish borasidagi imkoniyatlari Spalletti jamoasining hujum salohiyatini oshirishini koʻrsatdi.
Yosh iqtidor egasi Alajbegovic ham tayyorgarlik darajasi boʻlaklardan ortda qolganiga qaramay, bir nechta yorqin lahzalarni taqdim etdi va kelajak uchun optimizm uygʻotdi. Biroq u uchrashuv yakuniga yaqin qulay imkoniyatdan foydalana olmay, kuchsiz zarba bergani jamoaning muvozanatni tiklashiga toʻsqinlik qildi.
Zaxiradan maydonga tushgan yana bir futbolchi yaxshi ishtiyoq koʻrsatgani bilan birga, jamoadoshlarining unga toʻpni kechroq uzatayotganidan biroz norozi boʻldi. Shunga qaramay, u uchrashuv soʻnggida oʻtkazib yuborilgan gol muallifiga aylanib, Yuventusning magʻalubiyati achchigʻini biroz boʻlsa-da kamaytirdi.
…