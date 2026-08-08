Yuventus Italiya derbisida magʻlub boʻldi: oʻyinning ijobiy va salbiy jihatlari

·46·Sport
Yuventus Italiya derbisida magʻlub boʻldi: oʻyinning ijobiy va salbiy jihatlari
Qisqacha

Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Inter Yuventusni 2:1 hisobida mag'lub etdi. G'oliblar safida Dimarko va Diouf gol urgan bo'lsa, turinliklarning yagona goliga Conceicao mualliflik qildi. Luchano Spalletti boshqaruvidagi Yuventusda Kolo Muani, Alajbegovic va ayrim futbolchilarning harakatlari ijobiy taassurot qoldirdi, biroq muhim vaziyatlardan foydalana olmaslik jamoaga muvozanatni tiklashga xalaqit berdi.

Avstraliyaning Pert shahridagi Optus stadionida futbol boʻyicha oʻtkazilgan navbatdagi oʻrtoqlik oʻyinida Inter va Yuventus jamoalari oʻzaro bahs olib bordi. Mazkur qiziqarli va murosasiz kechgan Derby d'Italia qarama-qarshiligida milanliklar 2:1 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritdi. Gʻoliblar safida Dimarko va Diouf oʻz nomini tablolarga yozdirib qoʻygan boʻlsa, turinliklarning yagona goliga Conceicao mualliflik qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu uchrashuv Luchano Spalletti boshqaruvidagi Yuventus jamoasi uchun mavsumoldi tayyorgarlikning muhim bosqichi boʻldi va murabbiylar shtabiga futbolchilarning hozirgi holati boʻyicha aniq xulosa chiqarish imkonini berdi. Garchi natija Turin klubi uchun koʻngildagidek chiqmagan boʻlsa-da, maydondagi ayrim individual harakatlar va yangi kelgan futbolchilarning oʻyini mutaxassislarda turli taassurot qoldirdi.

Maydondagi ijobiy oʻzgarishlar va yetakchilar

Jamoa yarim himoyasida harakat qilgan futbolchilardan biri oʻzining aniq uzatmalari, maydonni koʻrish qobiliyati hamda himoyadagi faolligi bilan ajralib turdi. U Cambiaso uchun qulay imkoniyat yaratib berib, chiroyli assist muallifiga aylandi. Pre-sezon bahslarida oʻzini eng yaxshi tomondan koʻrsata olgan bu futbolchining oʻyini uning Yuventusda qolish ehtimolini yanada oshirmoqda.

Shuningdek, jamoa hujum chizigʻida ham ijobiy oʻzgarishlar koʻzga tashlandi. Birinchi boʻlimda biroz samarasiz harakat qilgan hujumchining oʻrniga maydonga tushgan tajribali oʻyinchi jamoaning hujum markazidagi tayanch nuqtasiga aylandi. Uning sheriklari bilan oʻzaro tushunishi va jarima maydonchasi ichidagi faolligi raqib himoyasiga jiddiy xavf tugʻdirdi.

Yangi futbolchilar va bahsli vaziyatlar

Maydonga ilk bor Yuventus libosida tushgan Kolo Muani ham oʻzining ijobiy taassurot qoldira olgan harakatlari bilan yodda qoldi. Uning boshini baland koʻtarib toʻp surishi, raqibni aldab oʻtish yoki sheriklariga qulay pas uzatish borasidagi imkoniyatlari Spalletti jamoasining hujum salohiyatini oshirishini koʻrsatdi.

Yosh iqtidor egasi Alajbegovic ham tayyorgarlik darajasi boʻlaklardan ortda qolganiga qaramay, bir nechta yorqin lahzalarni taqdim etdi va kelajak uchun optimizm uygʻotdi. Biroq u uchrashuv yakuniga yaqin qulay imkoniyatdan foydalana olmay, kuchsiz zarba bergani jamoaning muvozanatni tiklashiga toʻsqinlik qildi.

Zaxiradan maydonga tushgan yana bir futbolchi yaxshi ishtiyoq koʻrsatgani bilan birga, jamoadoshlarining unga toʻpni kechroq uzatayotganidan biroz norozi boʻldi. Shunga qaramay, u uchrashuv soʻnggida oʻtkazib yuborilgan gol muallifiga aylanib, Yuventusning magʻalubiyati achchigʻini biroz boʻlsa-da kamaytirdi.

YuventusInterFutbolTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)