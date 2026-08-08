Yangi Xbox Helix barcha avloddagi oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlashi mumkin

·74·Texno
Yangi Xbox Helix barcha avloddagi oʻyinlarni qoʻllab-quvvatlashi mumkin
Qisqacha

Microsoft kelgusi avlod Xbox konsoli — Project Helix orqali tarixdagi barcha avvalgi Xbox konsollari uchun chiqarilgan o'yinlarni ishga tushirish imkonini yaratishni rejalashtirmoqda. Kompaniya buning uchun maxsus emulyator ishlab chiqish, o'yinlarni sinovdan o'tkazish va sertifikatsiyalash, shuningdek do'kon infratuzilmasi hamda o'yinchilarni qo'llab-quvvatlash ishlarini o'z zimmasiga oladi.

Microsoft kompaniyasi kelgusi avlod Xbox oʻyin konsoli — Project Helix ustida faol ish olib bormoqda. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma nafaqat soʻnggi avlod oʻyinlari bilan toʻliq moslashuvchanlikni saqlab qoladi, balki tarixdagi barcha avvalgi Xbox konsollari uchun chiqqan oʻyinlarni ham ishga tushirish imkonini berishi kutilmoqda. Bu haqda tarqalgan ichki xizmat yozuvi guvohlik bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Microsoft mazkur ulkan loyihaning barcha asosiy muhandislik vazifalarini oʻz zimmasiga olishni rejalashtirgan. Kompaniya maxsus emulyatorni ishlab chiqish, har bir oʻyinni sinovdan oʻtkazish hamda sertifikatsiyalash, doʻkon infratuzilmasi va oʻyinchilarni qoʻllab-quvvatlash ishlarini oʻzi bajaradi. Bunda ijodkorlardan faqatgina oʻzlarining eski loyihalarini doʻkonda joylashtirish uchun ruxsat berish talab etiladi, xolos.

Yangi tashabbus doirasida dasturchilar va nashriyotlar oʻz mahsulotlaridan tushadigan foydani toʻliq saqlab qolishadi. Shuningdek, Microsoft ularga oʻz huquqlari, narx siyosati hamda brend ustidan nazoratni toʻlaqonli saqlab qolishni kafolatlaydi. Bu esa eski loyihalarni zamonaviy platformalarga qaytarish jarayonini huquqiy jihatdan ancha osonlashtiradi.

Texnik qiyinchiliklar va yechimlar

Biroq, bu borada ayrim jiddiy texnik toʻsiqlar ham mavjud. Eng asosiy muammo asl Xbox va Xbox 360 konsollari uchun yaratilgan oʻyinlarga taalluqlidir. Ushbu eski qurilmalar butunlay oʻzgacha arxitekturaga tayangani sababli, ularni zamonaviy konsollar yoki shaxsiy kompyuterlarda ishga tushirish murakkab vazifa hisoblanadi. Chunki Helix texnik jihatdan shaxsiy kompyuterga yaqin turadi.

Bunday oʻyinlarni yangi tizimga moslashtirish uchun mukammal emulyator yaratish yoki har bir loyihani noldan boshlab remaster qilish talab etiladi, bu esa oʻz navbatida koʻp vaqt va mablagʻ talab qiladi. Shunga qaramay, Microsoft allaqachon dastlabki qadamlarni tashlab ulgurgan va bir qator eski loyihalarni shaxsiy kompyuterlar uchun chiqargan.

Birinchi qadamlar

Kompaniya tomonidan amalga oshirilgan dastlabki sinovlar va relizlar qatoriga quyidagi mashhur retro oʻyinlar kiritildi:

  • BLiNX: The Time Sweeper
  • Conker: Live and Reloaded
  • Crimson Skies: High Road to Revenge
  • Fuzion Frenzy
Mazkur loyihalarning muvaffaqiyatli tatbiq etilishi kelgusida barcha avlod oʻyinlarini birgina qurilmada jamlash gʻoyasi nafaqat orzu, balki real bajarilishi mumkin boʻlgan vazifa ekanini koʻrsatmoqda. Agar Microsoft oʻz rejasini toʻliq amalga oshirsa, Xbox Helix oʻyin sanoatida konsollar tarixidagi eng keng qamrovli retro-moslik tizimiga aylanishi mumkin.

XboxMicrosoftHelixOʻyinlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi