Muammo kelganda o‘zingizni qanday tutasiz? Tug‘ilgan kuningiz sirni ochadi
Numerologik talqinlarga ko‘ra, insonning muammolarga munosabati tug‘ilgan sanasidagi raqamlarga qarab turlicha bo‘lishi mumkin. 1, 10, 19 va 28 sanalarida tug‘ilganlar o‘zini tez qo‘lga olsa, 2, 11, 20 va 29 sanalarida tug‘ilganlar kechinmalarini ichiga yutishi aytiladi; boshqa guruhlarga esa nazoratni saqlash, yangi yo‘l topish, boshqalarga yordam berish yoki mas'uliyatni o‘z zimmasiga olish kabi xususiyatlar nisbat beriladi.
Bir xil muammoga ikki inson mutlaqo boshqacha munosabat bildirishi mumkin: kimdir darhol yechim qidiradi, boshqasi hissiyotlarini ichiga yutadi, yana kimdir hamma mas’uliyatni o‘z zimmasiga oladi. Numerologik talqinlarda bu reaksiyalar hatto tug‘ilgan sana bilan ham bog‘lanadi.
Quyidagi ro‘yxatda sanangizni toping. Ayrim ta’riflar kutilmaganda juda tanish tuyulishi mumkin.
1, 10, 19 va 28 — o‘zini tez qo‘lga oladi
Bu sanalarda tug‘ilganlar qiyin vaziyatda uzoq vaqt tushkunlikka berilib o‘tirishni yoqtirmaydi.
Muammo yuz berdimi — vaziyatni qabul qiladi, o‘zini qo‘lga oladi va keyingi qadamni o‘ylay boshlaydi. Atrofdagilar ularni kuchli va qat’iyatli inson sifatida ko‘rishi mumkin.
Biroq bunday xarakterning zaif tomoni ham bor: ba’zan o‘zini doim kuchli ko‘rsatish ichki charchoqni yashirib qo‘yadi.
2, 11, 20 va 29 — dardini ichiga yutadi
Ularning kayfiyatini tashqi ko‘rinishidan bilib olish oson emas.
Hatto og‘ir vaziyatda ham ko‘pincha kechinmalari haqida gapirmaydi. «O‘zim hal qilaman» degan yondashuv ustun keladi.
Boshqalarga og‘irligini solmaslik yaxshi xususiyatdek ko‘rinsa-da, barcha hissiyotni uzoq vaqt ichda saqlash insonni ruhan charchatishi mumkin.
3, 12, 21 va 30 — «hammasi yaxshi» niqobini taqadi
Muammo qanchalik katta bo‘lmasin, ular tashqi tomondan vaziyat nazoratda ekanini ko‘rsatishga harakat qiladi.
Kulishi, hazillashishi va odatdagidek hayot kechirishi mumkin. Ammo bu ular hech narsadan xavotir olmayapti, degani emas.
Aksincha, ba’zan eng ko‘p kulgan insonning o‘zi eng og‘ir kechinmalarni yashirayotgan bo‘ladi.
4, 13, 22 va 31 — nazoratni qo‘ldan bermaydi
Noaniqlik ularga yoqmaydi.
Muammo paydo bo‘lishi bilan reja tuzish, barcha variantlarni hisoblash va jarayonni shaxsan nazorat qilishga kirishadi.
Bu fazilat ko‘p vaziyatda juda foydali. Ammo hamma narsa inson nazoratida emasligini qabul qilish ular uchun eng qiyin saboqlardan biri bo‘lishi mumkin.
5, 14 va 23 — boshqa yo‘lni topadi
Eshik yopildimi? Ular deraza qidiradi.
Bu sanalarda tug‘ilganlar bir variant ish bermasa, boshqasini sinab ko‘rishga moyil. Vaziyatga tez moslashish va yangi yechim topish ularning kuchli tomoni sifatida talqin qilinadi.
Muammosi — variantlar juda ko‘payib ketsa, qaysi yo‘lni oxirigacha bosib o‘tishni tanlash qiyinlashishi mumkin.
6, 15 va 24 — avval boshqalarni qutqaradi
O‘z muammosi turgan bo‘lsa ham, yaqinlariga yordam berish uchun vaqt topadi.
Ular uchun oila va atrofdagilarning tinchligi juda muhim. Shu sabab ba’zan o‘z ehtiyojlarini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yadi.
Ammo doim hammaning muammosini o‘z zimmasiga olish bir kuni kuch qolmasligiga olib kelishi mumkin.
7, 16 va 25 — fikrlar dunyosiga kirib ketadi
Ular muammoni darhol harakat bilan emas, avval tahlil bilan qabul qiladi.
«Nega bunday bo‘ldi?», «Qayerda xato qildim?», «Bundan qanday saboq olish mumkin?» kabi savollarni uzoq o‘ylashi mumkin.
Chuqur tahlil kuchli tomon. Lekin haddan tashqari ko‘p o‘ylash harakatni kechiktirsa, bu xususiyat to‘siqqa aylanadi.
8, 17 va 26 — hamma yukni o‘zi ko‘taradi
Muammo chiqsa, «kim hal qiladi?» deb atrofga qarab o‘tirmaydi.
Mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish, qaror qabul qilish va oqibat uchun javob berishga tayyor turadi. Shu sabab ko‘pchilik ularga tayanadi.
Biroq har bir muammoni shaxsan hal qilish shart emas. Ba’zan vazifani bo‘lishish ham kuchsizlik emas, balki oqilona qaror hisoblanadi.
9, 18 va 27 — tashqi tomondan ko‘ringanidan ko‘proq qayg‘uradi
Bu sanalarda tug‘ilgan insonning «hammasi joyida» degan gapiga darhol ishonib ketmaslik mumkin.
Ular hissiyotlarni juda chuqur qabul qiladi, ammo buni atrofdagilarga to‘liq ko‘rsatmaydi. Tashqaridan xotirjam ko‘rinsa-da, ichida vaziyatni qayta-qayta o‘ylab chiqishi mumkin.
Shu bois ularga ba’zan maslahatdan ko‘ra, hukm qilmaydigan va shunchaki tinglaydigan inson muhimroq bo‘ladi.
Bu haqiqatan tug‘ilgan sanaga bog‘liqmi?
Insonning stress va muammolarga munosabatini faqat tug‘ilgan sana belgilab berishi ilmiy jihatdan isbotlangan emas. Bunga xarakter, tarbiya, hayotiy tajriba, muhit va insonning o‘zida shakllangan psixologik ko‘nikmalar ancha kuchli ta’sir qiladi.
Shuning uchun ushbu ro‘yxatni qat’iy psixologik tashxis emas, qiziqarli numerologik talqin sifatida qabul qilish to‘g‘riroq.
Ammo bitta savol qoladi: sanangizga mos ta’rif sizning qiyin vaziyatdagi haqiqiy reaksiyangizni topa oldimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…