Tug‘ilgan sanangiz xarakteringizdagi qaysi sirni ochadi?
Ayrim insonlar to‘g‘riso‘zligi bilan atrofdagilarni hayratda qoldiradi, boshqalari esa bosimga hech qachon bo‘yin egmaydi. Yana kimdir tavakkalni yaxshi ko‘radi, kimdir esa odamlar va munosabatlarni nazorat qilishga intiladi.
Ommabop numerologik talqinlarga ko‘ra, inson tug‘ilgan kun uning xarakteridagi eng murakkab jihatlardan biriga ishora qilishi mumkin. Quyidagi ro‘yxatda o‘z sanangizni topib, sizga qaysi ta’rif yaqinroq ekanini tekshirib ko‘ring.
Bu talqinlar ko‘ngilochar mazmunda. Tug‘ilgan sana inson xarakteri yoki ruhiy holatini ilmiy asosda belgilab bermaydi.
Qattiqqo‘llar: haqiqatni yashirmaydi
9, 11, 13, 16 va 26-sanalarda tug‘ilganlar
Bu insonlar to‘g‘riso‘z va keskin bo‘lishi mumkin. Ular haqiqatni yumshatib aytishdan ko‘ra, boricha yetkazishni afzal ko‘radi.
Atrofdagilar ba’zan ularni qo‘pol deb qabul qilishi mumkin. Biroq qattiqqo‘l insonning maqsadi doimo ranjitish emas — u vaziyatga soxta bezak qo‘shishni yoqtirmaydi.
Ularning kuchli tomoni — ochiqlik. Murakkab tomoni esa so‘zlarining boshqalarga qanday ta’sir qilishini har doim ham hisobga olmasligida.
Jo‘shqinlar: energiyasiga to‘siq kam
1, 7, 15, 25 va 29-sanalarda tug‘ilganlar
Bunday insonlar harakatsiz qolishni yoqtirmaydi. Ular maqsadini ko‘rsa, qoidalar, shubhalar yoki atrofdagilarning qarshiligiga qaramay oldinga intiladi.
Jo‘shqinlik ularga boshqalardan tezroq qaror qabul qilish va yangi yo‘l ochishga yordam beradi. Ammo nazorat qilinmagan energiya shoshqaloqlikka aylanishi mumkin.
Ular uchun eng muhim saboq — faqat tez yurish emas, qaysi tomonga ketayotganini ham vaqti-vaqti bilan tekshirish.
O‘jarlar: bir qarordan qaytarish qiyin
4, 9, 14, 24 va 28-sanalarda tug‘ilganlar
Ular bir narsaga ishonsa, fikrini o‘zgartirish oson bo‘lmaydi. Hatto atrofdagilar qarshi chiqsa ham, o‘z qarorini oxirigacha himoya qilishi mumkin.
Bu xususiyat katta sabr va qat’iyat talab qiladigan ishlarda ustunlik beradi. Lekin vaziyat o‘zgarganini tan olmaslik xatoni yanada chuqurlashtirishi mumkin.
O‘jarlik va matonat o‘rtasidagi farq shunda: matonat maqsadga xizmat qiladi, o‘jarlik esa ba’zan faqat fikrdan qaytmaslikka aylanadi.
Bo‘ysunmaslar: bosim ularni kuchaytiradi
1, 10, 19 va 27-sanalarda tug‘ilganlar
Bu toifadagi insonlarni majburlash orqali boshqarish qiyin. Ularga qancha bosim o‘tkazilsa, shuncha kuchli qarshilik ko‘rsatishi mumkin.
Bo‘ysunmas xarakter mustaqil qaror qabul qilishda katta ustunlik beradi. Ular boshqalarning fikriga ko‘r-ko‘rona ergashmaydi.
Biroq har qanday maslahatni nazorat yoki bosim deb qabul qilish yaqin munosabatlarda tushunmovchilik keltirib chiqarishi mumkin.
Ayyorlar: odamlarni oldindan hisoblaydi
6, 8, 19, 22 va 30-sanalarda tug‘ilganlar
Ular insonlarning xatti-harakatini kuzatishga va keyingi qadamini oldindan taxmin qilishga moyil bo‘ladi. Vaziyatni shaxmat taxtasi kabi ko‘rib, bir nechta ehtimoliy ssenariyni hisoblab chiqadi.
Bu qobiliyat muzokara, biznes va murakkab qarorlarda juda foydali. Ammo insonlar bilan faqat strategiya asosida munosabat qilish ishonchni susaytirishi mumkin.
Ayyorlik aql va kuzatuvchanlikning kuchli ko‘rinishi bo‘lishi mumkin. Muhimi, bu xususiyat boshqalarni aldash vositasiga aylanmasin.
Tavakkalchilar: tinchlik ularga zerikarli
2, 5, 11, 20 va 29-sanalarda tug‘ilganlar
Bu insonlar harakat, kuchli hissiyot va yangi tajribalarni yaxshi ko‘radi. Bir xil kun tartibi ularni tez zeriktirishi mumkin.
Tavakkalchilik katta imkoniyatlarni qo‘lga kiritishga yordam beradi. Chunki ko‘pchilik qadam tashlashdan qo‘rqqan paytda ular sinab ko‘rishga tayyor turadi.
Lekin har bir xavf jasorat emas. Ayrim qarorlardan oldin ehtimoliy oqibatlarni hisoblash ularni ortiqcha yo‘qotishlardan asraydi.
Hasadgo‘ylar: o‘zini boshqalar bilan solishtiradi
2, 5, 12, 20 va 21-sanalarda tug‘ilganlar
Ular atrofidagi odamlarning yutuqlariga befarq qarab tura olmasligi mumkin. Ba’zan kimnidir chin dildan yaxshi ko‘rsa ham, uning muvaffaqiyatini o‘z hayoti bilan solishtiradi.
Hasad har doim yomonlik istashni anglatmaydi. Ko‘p hollarda u insonning o‘zida yetishmayotgan narsani ko‘rsatib beradi.
Bunday paytda o‘zini boshqalar bilan emas, kechagi holati bilan solishtirish ancha sog‘lom yo‘l bo‘lishi mumkin.
Beqarorlar: kayfiyatini oldindan bilish qiyin
4, 7, 16, 23 va 25-sanalarda tug‘ilganlar
Ular bir kuni juda ochiq va quvnoq, boshqa kuni esa jim yoki keskin bo‘lib qolishi mumkin. Atrofdagilar ba’zan ularning keyingi reaksiyasini oldindan anglay olmaydi.
Bunday o‘zgaruvchanlik sezgirlik, charchoq yoki tashqi voqealarga kuchli munosabat bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Ularning murakkab jihati — kechagi qaror bugungi kayfiyat ta’sirida o‘zgarib ketishi ehtimoli. Shuning uchun muhim qarorlarni hissiyot tinchlanganidan keyin qabul qilish foydali.
Nazoratchilar: hamma narsa qo‘lda bo‘lishini istaydi
1, 4, 10 va 23-sanalarda tug‘ilganlar
Ular jarayonlar qanday kechayotganini, kim nima qilayotganini va munosabatlar qayerga borayotganini bilishni xohlaydi.
Nazorat ularga xavfsizlik hissini beradi. Shu sabab vazifalarni boshqalarga ishonib topshirish yoki noaniqlikni qabul qilish qiyin bo‘lishi mumkin.
Bu xususiyat rahbarlikda foydali, ammo munosabatlarda boshqalarning shaxsiy hududi va mustaqilligini cheklab qo‘ymasligi kerak.
Mag‘rurlar: qadr-qimmatini qattiq himoya qiladi
3, 12, 18, 21 va 31-sanalarda tug‘ilganlar
Ular o‘zlarini kamsitish, mensimaslik yoki obro‘siga putur yetkazishga toqat qilmaydi. Shaxsiy qadr-qimmat ular uchun oddiy his emas, ichki qalqon vazifasini bajaradi.
Mag‘rur insonlar ko‘pincha kuchli va mustaqil ko‘rinadi. Ammo xatosini tan olish yoki birinchi bo‘lib uzr so‘rash ular uchun oson bo‘lmasligi mumkin.
Sog‘lom g‘urur insonni himoya qiladi, ortiqcha mag‘rurlik esa yaqinlardan uzoqlashtiradi.
Sabrsizlar: natijani darhol ko‘rishni xohlaydi
3, 6, 12, 18 va 27-sanalarda tug‘ilganlar
Ular kutishni yoqtirmaydi. Natija imkon qadar tez kelishi, muammo darhol hal qilinishi va reja kechikmasdan amalga oshishi kerakdek tuyuladi.
Bu xususiyat ishni tez boshlashga yordam beradi. Ammo katta maqsadlar vaqt talab qilganida sabrsizlik yarim yo‘lda to‘xtash yoki shoshma-shoshar qarorlarga sabab bo‘lishi mumkin.
Ular uchun eng foydali odat — katta natijani kutish o‘rniga kichik yutuqlarni ham qadrlash.
Manipulyatorlar: zaif nuqtalarni tez anglaydi
4, 17, 22 va 23-sanalarda tug‘ilganlar
Ular odamlarni yaxshi kuzatadi va kimga qanday so‘z ta’sir qilishini tez tushunib oladi. Kerakli paytda ishontirish, suhbat yo‘nalishini o‘zgartirish yoki boshqalarning qarorlariga ta’sir ko‘rsatish qobiliyatiga ega bo‘lishi mumkin.
Bu qobiliyat diplomatiya va muzokarada foydali. Lekin boshqalarning hissiyotlaridan shaxsiy manfaat uchun foydalanish munosabatlarda ishonchni yo‘qotadi.
Ta’sir o‘tkazish bilan manipulyatsiya o‘rtasidagi farq — ochiqlik va hurmatda.
Bir sana bir nechta ta’rifda chiqsa, bu nimani anglatadi?
Ayrim sanalar ro‘yxatda ikki yoki undan ortiq toifada uchraydi. Masalan, 4-sanada tug‘ilganlar o‘jar, beqaror, nazoratchi yoki manipulyator sifatida ham ko‘rsatilgan.
Bu insonda barcha salbiy xususiyatlar mavjud degani emas. Bunday ro‘yxatlar umumiy va ramziy talqinlarga asoslangan. Inson xarakteri tarbiya, muhit, hayotiy tajriba, qadriyatlar va shaxsiy tanlovlar ta’sirida shakllanadi.
Tug‘ilgan sana esa ko‘pi bilan o‘zingizni kuzatish uchun qiziqarli bahona bo‘lishi mumkin.
Eng murakkab xarakter — o‘zini tanimaydigan xarakter
Qattiqqo‘llik ochiqlikka, o‘jarlik matonatga, mag‘rurlik o‘z qadrini anglashga aylanishi mumkin. Xuddi shuningdek, nazoratchilik yoki sabrsizlik me’yordan oshsa, munosabatlar va qarorlarga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.
Shuning uchun masala qaysi sanada tug‘ilganingizda emas, o‘z xususiyatlaringizni qanday boshqarishingizda. Insonning kuchli va murakkab tomonlari ko‘pincha bir manbadan kelib chiqadi — farq ulardan qay tarzda foydalanishda.
Sizning tug‘ilgan sanangiz qaysi toifaga tushdi va ta’rif xarakteringizga qanchalik mos keldi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…