Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)

·72·Jamiyat
Toshkentda ayol mushukni shavqatsizlarcha zina tutqichiga urgani aks etgan video bahslarga sabab bo‘lmoqda (video)
Qisqacha

Toshkentda ayol mushukni zina tutqichi va devorlarga bir necha bor urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Holat foydalanuvchilar orasida keskin norozilik uyg‘otib, ayolning xatti-harakatiga huquqiy baho berish talablari yangradi. Xabarlarga ko‘ra, mushuk qutqarilib, xavfsiz joyga olib ketilgan, biroq uning salomatligi va jarohatlari haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Toshkentda ayolning mushukka shafqatsiz munosabatda bo‘lgani aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Videoda u jonivorni zina tutqichi va devorlarga bir necha bor urganini ko‘rish mumkin.

Bu holat tarmoq foydalanuvchilari orasida keskin norozilik uyg‘otdi. Ko‘pchilik jonivorga nisbatan bunday xatti-harakatga huquqiy baho berilishi kerakligini bildirmoqda.

Xabarlarga ko‘ra, mushuk keyinchalik qutqarib olingan va xavfsiz joyga olib ketilgan. Uning salomatligi va qanday jarohat olgani haqida hozircha batafsil ma’lumot berilmagan.

Hodisa yuzasidan mas’ul idoralar tekshiruv boshlagani yoki ayolga nisbatan chora ko‘rilgani haqida rasmiy axborot yo‘q.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandi21 tonna antibiotikda shubha o‘yg‘ondi: 7,3 mlrd so‘mlik yuk ushlandiBugun, 08:34Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiKecha, 23:20Kanalizatsiya uchun 8,5 ming dollar: filial boshlig‘i gumonda...Kanalizatsiya uchun 8,5 ming dollar: filial boshlig‘i gumonda...Kecha, 23:13Farg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdiFarg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdiKecha, 23:07Chexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiChexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiKecha, 22:31Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Kecha, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda