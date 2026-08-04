Ronaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Ronaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi

Krishtianu Ronaldu va uning qaylig‘i Jorjina Rodriges 8 avgust kuni Madeyrada turmush qurishi mumkin. Xorijiy nashrlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, juftlik nikoh marosimi uchun Ronalduning vatani bo‘lgan Funshal shahrini tanlagan.

Marosim Funshal soborida, tantanali ziyofat esa "Savoy Palace" mehmonxonasida o‘tkazilishi aytilmoqda. To‘yga futbol, kino, musiqa va sport olamining taniqli vakillari kelishi mumkin, ammo mehmonlar ro‘yxati ham rasman e’lon qilinmagan.

Ronaldu va Jorjina 2016 yildan buyon munosabatda. Ular besh nafar farzandni birga tarbiyalab kelmoqda. Juftlikning unashtiruvi 2025 yilda tasdiqlangan, nikohni Jahon chempionatidan keyin o‘tkazish rejasi esa avvalroq matbuotda xabar qilingan edi. Hozircha 8 avgust sanasi rasmiy emas, balki OAVda tarqalgan ma’lumot bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildiAxlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildiKecha, 23:46Inson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiInson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiKecha, 23:22Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiKecha, 23:13Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaKecha, 22:47Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kit bolalari suv ostida qanday emadi? (video)Kecha, 22:29Imtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiImtihon janjali 17 yoshli yigitning hayotini oldiKecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi