Ronaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldi
Krishtianu Ronaldu va uning qaylig‘i Jorjina Rodriges 8 avgust kuni Madeyrada turmush qurishi mumkin. Xorijiy nashrlarda tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, juftlik nikoh marosimi uchun Ronalduning vatani bo‘lgan Funshal shahrini tanlagan.
Marosim Funshal soborida, tantanali ziyofat esa "Savoy Palace" mehmonxonasida o‘tkazilishi aytilmoqda. To‘yga futbol, kino, musiqa va sport olamining taniqli vakillari kelishi mumkin, ammo mehmonlar ro‘yxati ham rasman e’lon qilinmagan.
Ronaldu va Jorjina 2016 yildan buyon munosabatda. Ular besh nafar farzandni birga tarbiyalab kelmoqda. Juftlikning unashtiruvi 2025 yilda tasdiqlangan, nikohni Jahon chempionatidan keyin o‘tkazish rejasi esa avvalroq matbuotda xabar qilingan edi. Hozircha 8 avgust sanasi rasmiy emas, balki OAVda tarqalgan ma’lumot bo‘lib qolmoqda.
…