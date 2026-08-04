Salafandan tayyorlangan liboslar internetda muhokamalarga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda oddiy salafandan tayyorlangan futbolka va shimlar aks etgan video keng tarqaldi. G‘ayrioddiy dizayn internet foydalanuvchilarining e’tiborini jalb qildi. Ayrimlar liboslarning kreativ ko‘rinishiga qiziqish bildirgan bo‘lsa, boshqalar bunday kiyimlarning qulayligi va amaliyligini muhokama qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda oddiy salafandan tayyorlangan noodatiy liboslar aks etgan video keng tarqalmoqda.
Kadrlarda futbolka va shimlar oddiy salafan materialidan tayyorlangani ko‘rinadi. G‘ayrioddiy g‘oya va o‘ziga xos dizayn internet foydalanuvchilarining e’tiborini tezda jalb qilgan.
Ayrimlar bunday liboslarning kreativ ko‘rinishiga qiziqish bildirgan bo‘lsa, boshqalar salafandan tayyorlangan kiyimda yurish qanchalik qulay va amaliy ekani haqida bahslashmoqda.
Video qisqa vaqt ichida katta qiziqish uyg‘otib, ijtimoiy tarmoqlarda turli xil fikrlar va munosabatlarga sabab bo‘ldi.
…