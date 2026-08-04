Aleksandar Stankovich Inter safida porladi
Hong Kongda boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Inter va Manchester Siti jamoalari oʻzaro toʻqnash kelishdi. Goal.com xabar berishicha, asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahdan soʻng, penaltilar seriyasida Italiya klubi zafar quchdi, biroq uchrashuvning asosiy qahramoni yosh yarimhimoyachi Aleksandar Stankovich boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur futbolchi Dejan Stankovichning oʻgʻli boʻlgan yosh serbiyalik futbolchi maydonda oʻzining yetuk va toʻlaqonli oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. U maydonda oʻtkazgan 60 daqiqa davomida jamoa oʻyinini boshqarib, raqibga qarshi kurashda ham, maydonni koʻrish borasida ham yoshiga nomunosib darajada ulkan mahorat namoyish etdi.
Maydondagi yetakchilik va Benjamin Pavard goliUchrashuvning boshida Angliya klubi vakili Divin Mubama hisobni ochgan boʻlsa-da, Inter tezda oʻziga keldi. Benjamin Pavardning 20-daqiqadagi javob golida aynan Aleksandar Stankovich boshlagan hujum muhim rol oʻynadi. U maydonni keng koʻrinishda boshqarib, aniq uzatmalar va himoyadagi qatʼiyatliligi bilan bosh murabbiy Ishoqiy ishonchini oqladi.
Oʻyindan soʻng Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu yosh futbolchining harakatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Stankovich hali optimal jismoniy holatiga chiqmagan boʻlishiga qaramay, koʻrsatgan fidoyiligi va sifati bilan barchani xursand qilgan.
Transfer bozori va kelgusi rejalarYosh iqtidorning shu tarzda porlashi va asosiy jamoadan joy olishga intilishi murabbiylar shtabi uchun muhim ichki zaxira boʻlib xizmat qiladi. Biroq Cristian Chivu yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar jamoa tarkibini kuchaytirish zarurligini yashirmadi. Ayniqsa, himoya chizigʻidagi muammolar va qanotlardagi kamchiliklarni bartaraf etish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.
Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, ayni paytda jamoada bor-yoʻgʻi uch nafar qanot himoyachisi mavjud. Carlos Augusto bu pozitsiyada oʻynay olishiga qaramay, murabbiy uni uch markaziy himoyachidan biri sifatida koʻrishni afzal koʻradi. Transfer bozori hali ochiq ekanligi va sabr bilan toʻgʻri qaror qabul qilish kerakligi alohida taʼkidlandi.
Aleksandar Stankovichning kuchli raqibga qarshi ishonchli oʻyini u yaqinlashib kelayotgan Italiya Seriya A mavsumida asosiy tarkibdan joy olishga haqli ekanini koʻrsatdi. Inter akademiyasi yana bir bor oʻzining iqtidorli tarbiyalanuvchisini yuzaga chiqargani jamoaning kelajakdagi rejalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.
…