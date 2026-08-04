Aleksandar Stankovich Inter safida porladi

·0·Sport
Aleksandar Stankovich Inter safida porladi

Hong Kongda boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Inter va Manchester Siti jamoalari oʻzaro toʻqnash kelishdi. Goal.com xabar berishicha, asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahdan soʻng, penaltilar seriyasida Italiya klubi zafar quchdi, biroq uchrashuvning asosiy qahramoni yosh yarimhimoyachi Aleksandar Stankovich boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur futbolchi Dejan Stankovichning oʻgʻli boʻlgan yosh serbiyalik futbolchi maydonda oʻzining yetuk va toʻlaqonli oʻyini bilan barchaning eʼtiborini tortdi. U maydonda oʻtkazgan 60 daqiqa davomida jamoa oʻyinini boshqarib, raqibga qarshi kurashda ham, maydonni koʻrish borasida ham yoshiga nomunosib darajada ulkan mahorat namoyish etdi.

Maydondagi yetakchilik va Benjamin Pavard goli

Uchrashuvning boshida Angliya klubi vakili Divin Mubama hisobni ochgan boʻlsa-da, Inter tezda oʻziga keldi. Benjamin Pavardning 20-daqiqadagi javob golida aynan Aleksandar Stankovich boshlagan hujum muhim rol oʻynadi. U maydonni keng koʻrinishda boshqarib, aniq uzatmalar va himoyadagi qatʼiyatliligi bilan bosh murabbiy Ishoqiy ishonchini oqladi.

Oʻyindan soʻng Sky Sport Italia nashriga bergan intervyusida Inter bosh murabbiyi Cristian Chivu yosh futbolchining harakatlarini yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Stankovich hali optimal jismoniy holatiga chiqmagan boʻlishiga qaramay, koʻrsatgan fidoyiligi va sifati bilan barchani xursand qilgan.

Transfer bozori va kelgusi rejalar

Yosh iqtidorning shu tarzda porlashi va asosiy jamoadan joy olishga intilishi murabbiylar shtabi uchun muhim ichki zaxira boʻlib xizmat qiladi. Biroq Cristian Chivu yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar jamoa tarkibini kuchaytirish zarurligini yashirmadi. Ayniqsa, himoya chizigʻidagi muammolar va qanotlardagi kamchiliklarni bartaraf etish ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda.

Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, ayni paytda jamoada bor-yoʻgʻi uch nafar qanot himoyachisi mavjud. Carlos Augusto bu pozitsiyada oʻynay olishiga qaramay, murabbiy uni uch markaziy himoyachidan biri sifatida koʻrishni afzal koʻradi. Transfer bozori hali ochiq ekanligi va sabr bilan toʻgʻri qaror qabul qilish kerakligi alohida taʼkidlandi.

Aleksandar Stankovichning kuchli raqibga qarshi ishonchli oʻyini u yaqinlashib kelayotgan Italiya Seriya A mavsumida asosiy tarkibdan joy olishga haqli ekanini koʻrsatdi. Inter akademiyasi yana bir bor oʻzining iqtidorli tarbiyalanuvchisini yuzaga chiqargani jamoaning kelajakdagi rejalariga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz.

InterAleksandar StankovichCristian ChivuSerie AManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Isroil Madrimov WBOda 2-o‘rinda: besh o‘zbek kuchli 15likda...Bugun, 06:38Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Dana Uayt bir so‘z bilan ishora qildi: Usmon UFCga yaqinmi?Bugun, 06:31WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...WBA reytingida ikki o‘zbek birinchi: yangi nom ham kirdi...Bugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Bugun, 05:33Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»Ismoilov 0:0dan keyin: «Kuchli tarkib g‘alaba kafolati emas»Bugun, 05:27Mirjalol Qosimov "Nasaf"dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladiMirjalol Qosimov "Nasaf"dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladiBugun, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda