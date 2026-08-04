26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi
Ibrohim Yujel 26 yil davomida kuniga ikki qutidan sigaret chekkanidan so‘ng chekishni tashlash uchun boshiga 40 metr mis simdan yasalgan qafas kiydi. Otasi o‘pka saratonidan vafot etgach, u zararli odatidan voz kechishga qat’iy qaror qilgan. Qafasda faqat naycha orqali suyuqlik ichish uchun kichik teshik qoldirilgan, uni ochadigan kalit esa xotinida bo‘lgan. Atrofdagilar va oila a’zolari uning bu usulini tushunmagan bo‘lsa-da, Ibrohim qaroridan qaytmagan.
Ibrohim Yujel 26 yil davomida kuniga ikki qutidan sigaret chekkan. Otasi o‘pka saratonidan vafot etgach, u zararli odatdan butunlay voz kechishga qat’iy qaror qilgan.
Biroq Ibrohim tanlagan usul odatiy emas edi. U 40 metr mis simdan boshiga mos qafas yasagan. Qafasda faqat suyuqlikni naycha orqali ichish uchun kichik teshik qoldirilgan. Uni ochadigan kalit esa xotinida saqlangan.
Atrofdagilar uning bu harakatini tushunmagan, ba’zilar kulgan. Oila a’zolari ham dastlab bunday ko‘rinishdan uyalgan. Shunga qaramay, Ibrohim qaroridan qaytmagan va sigaretga qo‘l cho‘zish imkonini shu yo‘l bilan cheklagan.
Uning g‘ayrioddiy usuli chekishga qarshi kurashda kuchli iroda bilan birga keskin chora ham qo‘llanganini ko‘rsatdi.
…