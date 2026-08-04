26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi

·49·Dunyo
26 yil chekkan erkak boshiga qafas kiyib, sigaretni tashlashning g‘ayrioddiy usulini topdi
Qisqacha

Ibrohim Yujel 26 yil davomida kuniga ikki qutidan sigaret chekkanidan so‘ng chekishni tashlash uchun boshiga 40 metr mis simdan yasalgan qafas kiydi. Otasi o‘pka saratonidan vafot etgach, u zararli odatidan voz kechishga qat’iy qaror qilgan. Qafasda faqat naycha orqali suyuqlik ichish uchun kichik teshik qoldirilgan, uni ochadigan kalit esa xotinida bo‘lgan. Atrofdagilar va oila a’zolari uning bu usulini tushunmagan bo‘lsa-da, Ibrohim qaroridan qaytmagan.

Ibrohim Yujel 26 yil davomida kuniga ikki qutidan sigaret chekkan. Otasi o‘pka saratonidan vafot etgach, u zararli odatdan butunlay voz kechishga qat’iy qaror qilgan.

Biroq Ibrohim tanlagan usul odatiy emas edi. U 40 metr mis simdan boshiga mos qafas yasagan. Qafasda faqat suyuqlikni naycha orqali ichish uchun kichik teshik qoldirilgan. Uni ochadigan kalit esa xotinida saqlangan.

Atrofdagilar uning bu harakatini tushunmagan, ba’zilar kulgan. Oila a’zolari ham dastlab bunday ko‘rinishdan uyalgan. Shunga qaramay, Ibrohim qaroridan qaytmagan va sigaretga qo‘l cho‘zish imkonini shu yo‘l bilan cheklagan.

Uning g‘ayrioddiy usuli chekishga qarshi kurashda kuchli iroda bilan birga keskin chora ham qo‘llanganini ko‘rsatdi.

Ibrahim Yucel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldiXitoylik bloger mushugi uchun 30 ming o‘rindiqqa ega stadion qurib e’tibor markazida bo‘ldiBugun, 07:23Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdiMalayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdiBugun, 07:02Ronaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Jorjinaning nikoh marosimiga sanoqli kunlar qoldi: to‘y sanasi va joyi ma’lum bo‘ldiBugun, 06:57Axlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildiAxlat uyumidan topilgan go‘dak uchun 170 ming dollar yig‘ildiKecha, 23:46Inson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiInson DNKsida ilgari noma’lum ikki ajdodning izi topildiKecha, 23:22Yaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiYaponiyada erkaklarga ishga shortikda kelishga ruxsat berildiKecha, 23:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi