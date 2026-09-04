Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarur
Inson ongi — har kuni salbiy o‘y-fikrlardan tozalab turilishi kerak bo‘lgan ma’naviy makondir. Ko‘p hollarda insonlarning hayotida yuksalish bo‘lmayotgani, doimiy charchoq, tushkunlik va ruhiy bosimdan aziyat chekayotganining bosh omili tashqi sharoit emas, balki yillar davomida miyaga to‘planib qolgan zararli qarashlardir. Psixologlarning ta’kidlashicha, ichki xotirjamlikka erishish va haqiqiy salohiyatni ochish uchun quyidagi 10 ta «ruhiy chiqindi»dan zudlik bilan voz kechish talab etiladi.
O‘zingizga bo‘lgan ishonchsizlik va qo‘rquvlar girdobi
Insonning eng katta to‘sig‘i ko‘pincha uning o‘z ichki ovozi bo‘lib chiqadi:
«Boshqalardan yomonroqman» xayoli: O‘zini doimo o‘zgalar bilan solishtirish shaxsiy qadr-qimmatni so‘ndiradi. Har bir shaxsning o‘z yo‘li, o‘z tezligi va betakror imkoniyatlari mavjud;
«Qo‘limdan kelmaydi» qo‘rquvi: Muvaffaqiyatsizlikdan cho‘chish insonni falaj qilib, harakatsizlikka mahkum etadi. Har qanday xato — bu mag‘lubiyat emas, balki ulkan tajribadir;
Iqtidorga shubha: Iste’dod maqsadli mehnat va intizom orqali sayqallanadi, doimiy ikkilanishlar esa ichki potensialni ildizi bilan yo‘q qiladi.
O‘zgalar fikri va zaharli munosabatlar
Atrofdagilarga qaramlik insonning mustaqilligi va shaxsiy erkinligiga putur yetkazadi:
Hammaga birdek yoqish istagi: Bu — psixologik jihatdan bajarib bo‘lmaydigan xomxayol. Barchani rozi qilishga uringan inson, eng avvalo, o‘z qiziqishlarini qurbon qiladi;
«Odamlar men haqimda nima deydi?» xavotiri: Begonalarning bahosiga qarab qaror qabul qilish — o‘z hayotingiz boshqaruvini o‘zgalarga topshirish demakdir;
Sizni tubanlikka tortadigan aloqalar: Sizni ilhomlantirmaydigan, energiyani so‘rib oladigan va orzularingiz ustidan kuladigan odamlar bilan aloqani uzish — ruhiy salomatlik garovi.
O‘tmish yuki, vaqt illyuziyasi va soxta baxt
Hayotning asl ma’nosi o‘tmish yoki kelajakda emas, balki ayni lahzalarda namoyon bo‘ladi:
«Endi juda kech» degan noto‘g‘ri ishonch: Orzular sari qadam tashlash uchun eng qulay vaqt — aynan bugun. Yosh yoki o‘tgan yillar yangi marralar uchun bahona bo‘lolmaydi;
Ichda to‘plangan gina-alamlar: O‘tmishdagi xafagarchiliklarni saqlab yurish — o‘z qo‘lingiz bilan og‘u ichib, boshqaning azoblanishini kutish bilan tengdir;
Hayotni keyinga qoldirish (prokrastinatsiya): «Dushanbadan», «keyingi oydan» yoki «qulay vaziyat kelganda» boshlayman deyish umrni behuda sovurishga olib keladi;
«Baxt tashqi sharoitga bog‘liq» xomxayoli: Yangi buyumlar yoki mansab faqat vaqtinchalik quvonch beradi. Haqiqiy baxt va xotirjamlik — insonning ichki dunyoqarashi va qanoati mevasidir.
Sizningcha, inson ruhiyatini eng ko‘p og‘irlashtiradigan va voz kechish eng murakkab bo‘lgan «ruhiy chiqindi» qaysi biri? Shaxsiy tajribangizda ushbu zararli odatlarning qaysi biridan xalos bo‘lish sizga yengillik va muvaffaqiyat olib keldi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…