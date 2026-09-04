Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarur

·25·Foydali
Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarur

Inson ongi — har kuni salbiy o‘y-fikrlardan tozalab turilishi kerak bo‘lgan ma’naviy makondir. Ko‘p hollarda insonlarning hayotida yuksalish bo‘lmayotgani, doimiy charchoq, tushkunlik va ruhiy bosimdan aziyat chekayotganining bosh omili tashqi sharoit emas, balki yillar davomida miyaga to‘planib qolgan zararli qarashlardir. Psixologlarning ta’kidlashicha, ichki xotirjamlikka erishish va haqiqiy salohiyatni ochish uchun quyidagi 10 ta «ruhiy chiqindi»dan zudlik bilan voz kechish talab etiladi.

O‘zingizga bo‘lgan ishonchsizlik va qo‘rquvlar girdobi

Insonning eng katta to‘sig‘i ko‘pincha uning o‘z ichki ovozi bo‘lib chiqadi:

  • «Boshqalardan yomonroqman» xayoli: O‘zini doimo o‘zgalar bilan solishtirish shaxsiy qadr-qimmatni so‘ndiradi. Har bir shaxsning o‘z yo‘li, o‘z tezligi va betakror imkoniyatlari mavjud;

  • «Qo‘limdan kelmaydi» qo‘rquvi: Muvaffaqiyatsizlikdan cho‘chish insonni falaj qilib, harakatsizlikka mahkum etadi. Har qanday xato — bu mag‘lubiyat emas, balki ulkan tajribadir;

  • Iqtidorga shubha: Iste’dod maqsadli mehnat va intizom orqali sayqallanadi, doimiy ikkilanishlar esa ichki potensialni ildizi bilan yo‘q qiladi.

O‘zgalar fikri va zaharli munosabatlar

Atrofdagilarga qaramlik insonning mustaqilligi va shaxsiy erkinligiga putur yetkazadi:

  • Hammaga birdek yoqish istagi: Bu — psixologik jihatdan bajarib bo‘lmaydigan xomxayol. Barchani rozi qilishga uringan inson, eng avvalo, o‘z qiziqishlarini qurbon qiladi;

  • «Odamlar men haqimda nima deydi?» xavotiri: Begonalarning bahosiga qarab qaror qabul qilish — o‘z hayotingiz boshqaruvini o‘zgalarga topshirish demakdir;

  • Sizni tubanlikka tortadigan aloqalar: Sizni ilhomlantirmaydigan, energiyani so‘rib oladigan va orzularingiz ustidan kuladigan odamlar bilan aloqani uzish — ruhiy salomatlik garovi.

O‘tmish yuki, vaqt illyuziyasi va soxta baxt

Hayotning asl ma’nosi o‘tmish yoki kelajakda emas, balki ayni lahzalarda namoyon bo‘ladi:

  • «Endi juda kech» degan noto‘g‘ri ishonch: Orzular sari qadam tashlash uchun eng qulay vaqt — aynan bugun. Yosh yoki o‘tgan yillar yangi marralar uchun bahona bo‘lolmaydi;

  • Ichda to‘plangan gina-alamlar: O‘tmishdagi xafagarchiliklarni saqlab yurish — o‘z qo‘lingiz bilan og‘u ichib, boshqaning azoblanishini kutish bilan tengdir;

  • Hayotni keyinga qoldirish (prokrastinatsiya): «Dushanbadan», «keyingi oydan» yoki «qulay vaziyat kelganda» boshlayman deyish umrni behuda sovurishga olib keladi;

  • «Baxt tashqi sharoitga bog‘liq» xomxayoli: Yangi buyumlar yoki mansab faqat vaqtinchalik quvonch beradi. Haqiqiy baxt va xotirjamlik — insonning ichki dunyoqarashi va qanoati mevasidir.

Sizningcha, inson ruhiyatini eng ko‘p og‘irlashtiradigan va voz kechish eng murakkab bo‘lgan «ruhiy chiqindi» qaysi biri? Shaxsiy tajribangizda ushbu zararli odatlarning qaysi biridan xalos bo‘lish sizga yengillik va muvaffaqiyat olib keldi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Bugun, 12:40Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Bugun, 11:56Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Bugun, 10:31Ko‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKo‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKecha, 15:48Aniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoidaAniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoida02.09, 16:37O‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savolO‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savol02.09, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!