Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur aksessuarlar ishlab chiqaruvchisi Anker kompaniyasi Xitoy bozorida ixcham va ilgʻor xususiyatlarga ega boʻlgan yangi 45W Smart+ Charger quvvatlantirish moslamasini taqdim etdi. Taxminan 22 dollar yoki 149 yuan narxda baholangan mazkur adapter oʻzining kichik oʻlchamlari va ilgʻor texnologik imkoniyatlari bilan bir qatorda zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini toʻliq qondirishga moʻljallanganligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi GaN-adapter atigi 34 × 35,5 × 40 millimetr oʻlchamlarga ega boʻlib, uning vazni bor-yoʻgʻi 75 grammni tashkil etadi. Shunga qaramay, ixcham korpusda kichik rangli ekran joylashtirilgan boʻlib, u foydalanuvchiga joriy quvvat quvvati, akkumulyatorning toʻlanish darajasi, ulangan qurilma haqidagi maʼlumotlar va quvvat olish jarayonining borishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.
Aqlli displey va interfeys imkoniyatlariMazkur qurilmaning displeyi foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratish uchun moʻljallangan. Xususan, ekran interfeysini 180 gradusga burish imkoniyati mavjud boʻlib, bu quvvatlagichni istalgan holatdagi rozetkaga qulay ulashni taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchi oʻz xohishiga koʻra displeyni bir yoki besh daqiqadan soʻng avtomatik ravishda oʻchib qoladigan qilib sozlashi mumkin.
Qurilmaning asosiy texnik jihatlaridan biri bu Apple AVS protokolini qoʻllab-quvvatlashi va iPhone 15, 16 hamda kelgusidagi 17-seriyadagi smartfonlarni avtomatik ravishda tanib olishidir. Adapter ulangan qurilma turidan kelib chiqqan holda maxsus quvvat olish egri chizigʻini mustaqil ravishda tanlaydi, bu esa batareya resursini samarali saqlashga xizmat qiladi.
Xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalarIshlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, adapter dasturiy taʼminotini Anker ilovasi orqali yangilab borish mumkin. Bu esa kelgusida yangi qurilmalar bozorga chiqqanida ularni qoʻllab-quvvatlash funksiyasini qoʻshish imkonini beradi. Shuningdek, qurilmada mavjud boʻlgan jismoniy tugma tezkor quvvatlash rejimidan akkumulyatorni himoya qilish rejimiga osongina oʻtish imkonini beradi, bu ayniqsa kechasi smartfonni uzoq vaqt quvvatga qoʻyib qoʻyganda juda qoʻl keladi.
USB-C porti orqali taqdim etiladigan maksimal 45 vatt quvvat 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A va 20 V/2,25 A profillarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkichlar adapter yordamida nafaqat iPhone smartfonlarini, balki iPad, MacBook Air, Android qurilmalari, shuningdek Nintendo Switch va Steam Deck kabi portativ oʻyin konsollarini ham muvaffaqiyatli quvvatlantirish imkonini beradi.
Qurilmaning xavfsiz ish faoliyatini taʼminlash uchun ActiveShield 5.0 sovutish tizimi masʼul boʻlib, u doimiy ravishda haroratni nazorat qilib boradi. Bundan tashqari, ixcham va qulay saqlash uchun moʻljallangan yigʻma vilka 90 va 180 graduslik holatlarda mustahkam tarzda fiksatsiya qilinadi.
…