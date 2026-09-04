Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdi

·30·Texno
Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur aksessuarlar ishlab chiqaruvchisi Anker kompaniyasi Xitoy bozorida ixcham va ilgʻor xususiyatlarga ega boʻlgan yangi 45W Smart+ Charger quvvatlantirish moslamasini taqdim etdi. Taxminan 22 dollar yoki 149 yuan narxda baholangan mazkur adapter oʻzining kichik oʻlchamlari va ilgʻor texnologik imkoniyatlari bilan bir qatorda zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini toʻliq qondirishga moʻljallanganligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi GaN-adapter atigi 34 × 35,5 × 40 millimetr oʻlchamlarga ega boʻlib, uning vazni bor-yoʻgʻi 75 grammni tashkil etadi. Shunga qaramay, ixcham korpusda kichik rangli ekran joylashtirilgan boʻlib, u foydalanuvchiga joriy quvvat quvvati, akkumulyatorning toʻlanish darajasi, ulangan qurilma haqidagi maʼlumotlar va quvvat olish jarayonining borishini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

Aqlli displey va interfeys imkoniyatlari

Mazkur qurilmaning displeyi foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratish uchun moʻljallangan. Xususan, ekran interfeysini 180 gradusga burish imkoniyati mavjud boʻlib, bu quvvatlagichni istalgan holatdagi rozetkaga qulay ulashni taʼminlaydi. Shuningdek, foydalanuvchi oʻz xohishiga koʻra displeyni bir yoki besh daqiqadan soʻng avtomatik ravishda oʻchib qoladigan qilib sozlashi mumkin.

Qurilmaning asosiy texnik jihatlaridan biri bu Apple AVS protokolini qoʻllab-quvvatlashi va iPhone 15, 16 hamda kelgusidagi 17-seriyadagi smartfonlarni avtomatik ravishda tanib olishidir. Adapter ulangan qurilma turidan kelib chiqqan holda maxsus quvvat olish egri chizigʻini mustaqil ravishda tanlaydi, bu esa batareya resursini samarali saqlashga xizmat qiladi.

Xavfsizlik va zamonaviy texnologiyalar

Ishlab chiqaruvchining maʼlum qilishicha, adapter dasturiy taʼminotini Anker ilovasi orqali yangilab borish mumkin. Bu esa kelgusida yangi qurilmalar bozorga chiqqanida ularni qoʻllab-quvvatlash funksiyasini qoʻshish imkonini beradi. Shuningdek, qurilmada mavjud boʻlgan jismoniy tugma tezkor quvvatlash rejimidan akkumulyatorni himoya qilish rejimiga osongina oʻtish imkonini beradi, bu ayniqsa kechasi smartfonni uzoq vaqt quvvatga qoʻyib qoʻyganda juda qoʻl keladi.

USB-C porti orqali taqdim etiladigan maksimal 45 vatt quvvat 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A va 20 V/2,25 A profillarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu koʻrsatkichlar adapter yordamida nafaqat iPhone smartfonlarini, balki iPad, MacBook Air, Android qurilmalari, shuningdek Nintendo Switch va Steam Deck kabi portativ oʻyin konsollarini ham muvaffaqiyatli quvvatlantirish imkonini beradi.

Qurilmaning xavfsiz ish faoliyatini taʼminlash uchun ActiveShield 5.0 sovutish tizimi masʼul boʻlib, u doimiy ravishda haroratni nazorat qilib boradi. Bundan tashqari, ixcham va qulay saqlash uchun moʻljallangan yigʻma vilka 90 va 180 graduslik holatlarda mustahkam tarzda fiksatsiya qilinadi.

AnkerGadjetlarSmartfonlarTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiBugun, 09:54Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi