Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdi

·31·Jamiyat
Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdi

Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan, birinchi sinf o‘quvchilariga beriladigan «Prezident sovg‘asi» tarkibidagi maxsus veshalka (brelok)ni maktab sumkasiga noto‘g‘ri taqqanlik uchun o‘qituvchilar jazolanishi mumkinligi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi. Boshqarma ushbu mish-mishlarni keskin rad etib, ularning mutlaqo asossiz ekanligini ta’kidladi.

Yangi 2026–2027 o‘quv yilida birinchi sinfga qadam qo‘ygan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan an’anaviy «Prezident sovg‘asi» tarkibiga bu yil Davlat gerbi va bayrog‘i tasviri tushirilgan maxsus veshalka (brelok) ham qo‘shimcha qilingan. Mazkur brelokni maktab sumkasining muayyan joyiga taqish tavsiya etilgan edi.

Biroq, so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda agar o‘quvchilar ushbu tavsiyaga amal qilmasa, ya’ni brelokni sumkaning boshqa joyiga yoki umuman taqmasa, buning uchun pedagogik xodimlarga nisbatan jazo choralari qo‘llanilishi haqida xabarlar tarqala boshladi. Bu esa ta’lim xodimlari va ota-onalar o‘rtasida turli tushunmovchilik va xavotirlarga sabab bo‘ldi.

Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ushbu vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida rasmiy bayonot berdi:

«Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, «Prezident sovg‘asi» tarkibidagi veshalkani sumkaga noto‘g‘ri taqqanlik uchun o‘qituvchilar jazolanishi haqidagi xabarlar mutlaqo asossiz va haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Ushbu brelokni sumkaning muayyan joyiga taqish faqatgina tavsiyaviy xarakterga ega. Pedagogik xodimlarga nisbatan ushbu tavsiyaga amal qilinmaganligi uchun hech qanday jazo choralari qo‘llanilmaydi», — deyiladi boshqarma xabarida.

Ta’lim boshqarmasi barcha pedagog xodimlar va ota-onalarni asossiz mish-mishlarga ishonmaslikka, rasmiy ma’lumotlarga tayanishga chaqiradi. Davlat ramzlari tasvirlangan brelok o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, uni taqish borasidagi tavsiyalar ixtiyoriydir.

Sizningcha, maktab o‘quvchilarining sumkalarida davlat ramzlari tasvirlangan breloklar bo‘lishi to‘g‘rimi? Bunday tavsiyalar o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun qo‘shimcha yuk bo‘lmaydimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Elektr va gazdan keyin navbat suvgami? Suv narxlari bozor mexanizmlariga o‘tkaziladimi?Bugun, 10:09«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlari«Hamshira 300 dollar so‘radi»: Aktyor Musulmon Yunusovning shov-shuvli bayonoti tafsilotlariBugun, 09:56Ozodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiOzodbek Nazarbekov oilaviy baxt va ulkan muvaffaqiyatning bosh sirini oshkor qildiBugun, 07:39Pastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiPastdarg‘omda qarzdorlik sabab MAN yuk avtomobili xatlandiKecha, 21:37Toshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariToshkentda asfalt o‘pirilib, mashinalar pachoqlandi — idoralarning ziddiyatli bayonotlariKecha, 19:07Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Chegara postida 240 ming dollarni yashirin olib chiqmoqchi bo‘lganlar ushlandi (video)Kecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq