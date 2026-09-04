Maktab formasida yangi tartibmi yoki asossiz qo‘rquv? Ta’lim boshqarmasi mish-mishlarni rad etdi
Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan, birinchi sinf o‘quvchilariga beriladigan «Prezident sovg‘asi» tarkibidagi maxsus veshalka (brelok)ni maktab sumkasiga noto‘g‘ri taqqanlik uchun o‘qituvchilar jazolanishi mumkinligi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdi. Boshqarma ushbu mish-mishlarni keskin rad etib, ularning mutlaqo asossiz ekanligini ta’kidladi.
Yangi 2026–2027 o‘quv yilida birinchi sinfga qadam qo‘ygan o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan an’anaviy «Prezident sovg‘asi» tarkibiga bu yil Davlat gerbi va bayrog‘i tasviri tushirilgan maxsus veshalka (brelok) ham qo‘shimcha qilingan. Mazkur brelokni maktab sumkasining muayyan joyiga taqish tavsiya etilgan edi.
Biroq, so‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda agar o‘quvchilar ushbu tavsiyaga amal qilmasa, ya’ni brelokni sumkaning boshqa joyiga yoki umuman taqmasa, buning uchun pedagogik xodimlarga nisbatan jazo choralari qo‘llanilishi haqida xabarlar tarqala boshladi. Bu esa ta’lim xodimlari va ota-onalar o‘rtasida turli tushunmovchilik va xavotirlarga sabab bo‘ldi.
Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta’limi boshqarmasi ushbu vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida rasmiy bayonot berdi:
«Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, «Prezident sovg‘asi» tarkibidagi veshalkani sumkaga noto‘g‘ri taqqanlik uchun o‘qituvchilar jazolanishi haqidagi xabarlar mutlaqo asossiz va haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Ushbu brelokni sumkaning muayyan joyiga taqish faqatgina tavsiyaviy xarakterga ega. Pedagogik xodimlarga nisbatan ushbu tavsiyaga amal qilinmaganligi uchun hech qanday jazo choralari qo‘llanilmaydi», — deyiladi boshqarma xabarida.
Ta’lim boshqarmasi barcha pedagog xodimlar va ota-onalarni asossiz mish-mishlarga ishonmaslikka, rasmiy ma’lumotlarga tayanishga chaqiradi. Davlat ramzlari tasvirlangan brelok o‘quvchilarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan bo‘lib, uni taqish borasidagi tavsiyalar ixtiyoriydir.
Sizningcha, maktab o‘quvchilarining sumkalarida davlat ramzlari tasvirlangan breloklar bo‘lishi to‘g‘rimi? Bunday tavsiyalar o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun qo‘shimcha yuk bo‘lmaydimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…