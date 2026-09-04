Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadi

·10·Sport
Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadi

Lionel Messining terma jamoadagi faoliyatini yakunlagani Argentina futbol assotsiatsiyasining rejalarini tubdan oʻzgartirib yubordi. ESPN Argentina nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, terma jamoa Osiyo boʻylab rejalashtirilgan safardan voz kechib, kuzgi FIFA taqvimida oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Skaloni shogirdlari 21-sentabrdan 6-oktabrgacha davom etadigan xalqaro tanaffus vaqtida oʻz muxlislari qarshisida toʻp surishadi. Dastlab Xitoy bilan oʻyin deyarli kelishib qoʻyilgan boʻlib, Osiyo turnasi orqali katta moliyaviy daromad olish koʻzda tutilgandi. Biroq Lionel Messining ketishi barcha muzokaralarni toʻxtatib qoʻyishga sabab boʻldi.

Uy uchrashuvlari va yangi manzillar

ESPN jurnalisti Diego Monroigning Sportscenter koʻrsatuvida maʼlum qilishicha, terma jamoaning ushbu FIFA oynasini toʻliq oʻz uyida oʻtkazish ehtimoli 90 foizni tashkil etadi. Dastlabki bahsni poytaxtdagi «El Monumental» stadionida Janubiy Amerika yoki KONKAKAF vakiliga qarshi oʻtkazish moʻljallanmoqda.

Qolgan ikkifta uchrashuv esa mamlakat viloyatlariga koʻchirilishi kutilmoqda. Xususan, Kordoba va Rosario shahrlari mazkur oʻyinlarni qabul qilish uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrsatilmoqda. Bu esa Argentina chempionati ishqibozlari uchun oʻz shahrida jahon yulduzlarini koʻrish imkoniyatini beradi.

Taktik oʻzgarishlar davri

Mazkur uchta oʻyin bosh murabbiy Lionel Skaloni uchun Ispaniyadan uchralgan 1:0 hisobidagi ogʻir magʻlubiyatdan soʻng jamoa oʻyinini qaytadan shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Iyul oyidagi mundial finalidagi muvaffaqiyatsizlikdan keyin murabbiylar shtabi yangi avlod vakillarini tarkibga jalb etish ustida ish boshlagan.

Ayni damda Argentina terma jamoasi oʻzining sobiq sardori va asosiy toʻpurarisiz yangi davrga qadam qoʻymoqda. 2027-yilgi taqvimga qadar jamoani 9–17-noyabr kunlari yana bir FIFA oynasi kutib turibdi. Bu esa murabbiylar shtabiga yosh futbolchilarni sinovdan oʻtkazish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Lionel MessiArgentinaSkaloniFutbolFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)