Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?

·24·Foydali
Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?

Kundalik muloqotda insonlar tez-tez yashirin ruhiy bosim — manipulyatsiya qurboniga aylanishadi. Ishxonada, do‘stlar davrasida yoki hatto yaqin oilaviy munosabatlarda ham ayrim shaxslar o‘z manfaatlariga erishish uchun boshqalarning his-tuyg‘ulari, vijdoni va ishonchidan ustalik bilan foydalanadilar. Amaliy psixologiya bo‘yicha mutaxassislar har bir inson duch kelishi mumkin bo‘lgan va ko‘pincha oddiy mehribonlik yoki iltifot ortiga yashiringan 5 ta asosiy manipulyatsiya mexanizmini oshkor qilishmoqda.

Xushomad va soxta hurmat: Aqlni chalg‘ituvchi birinchi zarbalar

Manipulyatorlar suhbatdoshning sergakligini so‘ndirish uchun eng avvalo uning o‘z-o‘ziga bo‘lgan bahosiga ta’sir o‘tkazishga intiladi:

  • «Beminnat kompliment bo‘lmaydi»: Sizni oldin haddan tashqari ko‘klarga ko‘tarib maqtab, ortidan darhol biror murakkab yumushni iltimos qilishlari — klassik psixologik qurol. Maqtov olgan inson ong ostida rad javobini berishdan xijolat bo‘lib, «yo‘q» deya olmay qoladi;

  • «Aqlli odamsan-ku» tuzog‘i: Bu jumla ko‘pincha chin hurmatdan emas, balki suhbatdoshni ma’lum bir qarorga majburlash uchun ishlatiladi. Agar siz ular aytgan ishga ko‘nmasangiz, go‘yoki o‘z-o‘zidan «nodon» bo‘lib qoladigandek sun’iy bosim hosil qilinadi.

Vaqt bosimi, sun’iy aybdorlik va «jabrdiyda» niqobi

Insonni sovuqqon tahlil qilish imkoniyatidan mahrum etish manipulyatorlarning eng sevimli taktikasidir:

  • Qaror qabul qilishga shoshirish: «Tezroq javob ber», «Hozir hal qilmasang kech bo‘ladi» qabilidagi shoshiltirishlar faqat sening tezroq «ha» deyishingdan manfaatdor bo‘lgan tomongagina kerak. Shoshma-shosharlik insondagi mantiqiy tanqidiy fikrlashni falaj qiladi;

  • O‘zgalar his-tuyg‘usi uchun sizni aybdor qilish: «Sening kasringdan kayfiyatim tushdi» yoki «Meni qattiq xafa qilding» degan da’volar ko‘p hollarda fakt emas, balki emotsional shantaj qurolidir. Ular sizda sun’iy aybdorlik hissini uyg‘otib, uni yuvish uchun yon berishga majburlaydi;

  • Doimiy «jabrdiyda» obrazi: O‘zini muntazam mazlum, baxtsiz va aziyat chekayotgan qilib ko‘rsatadigan odamlar ko‘pincha atrofdagilarni hammadan ko‘ra ustalik bilan o‘z yo‘rig‘iga yurg‘izadilar. Ularning «nochorligi» aslida boshqalarni rahm-shafqat hissi orqali boshqarish vositasi hisoblanadi.

Psixologlar bunday vaziyatlarda shoshilinch qaror chiqarmaslikni, «yo‘q» deyishni o‘rganishni va birovning salbiy his-tuyg‘ulari uchun avtomatik ravishda javobgarlikni o‘z bo‘yniga olmaslikni tavsiya qiladi.

Sizningcha, kundalik hayotda ushbu 5 ta manipulyatsiya usulidan qaysi biriga eng ko‘p duch kelasiz? Bunday yashirin bosimlarni payqaganingizda odatda qanday yo‘l tutib, chegarangizni himoya qilasiz? Shaxsiy kuzatuvlaringiz bilan izohlarda bo‘lishing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBaxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBugun, 11:36Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Bugun, 10:31Ko‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKo‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKecha, 15:48Aniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoidaAniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoida02.09, 16:37O‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savolO‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savol02.09, 16:12Munosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usulMunosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usul02.09, 16:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!