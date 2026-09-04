Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?

·16·Foydali
Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?

Hayot shoshma-shosharlik va kutilmagan sinovlardan iborat bo‘lgan hozirgi shiddatli davrda insonning eng katta boyligi — ichki xotirjamlik va yuksak nafs nazoratidir. Ko‘pincha odamlar aynan kuchli his-tuyg‘ular, katta muvaffaqiyat yoki og‘ir muammolar qarshisida muvozanatni yo‘qotib qo‘yishadi. Amaliy psixologiya va ko‘p yillik hayotiy tajriba insonni og‘ir xatolardan asrab, uni barkamol va hurmatga loyiq shaxsga aylantiradigan 8 ta oltin qoidani ilgari suradi. Afsuski, kundalik tashvishlar girdobida ko‘pchilik aynan shu hayotiy mezonlarni buzib, keyinchalik qattiq pushaymon bo‘ladi.

His-tuyg‘u va til nazorati: G‘azab hamda omad pallasidagi sinovlar

Insonning ichki madaniyati va kuchi u o‘zini nazorat qila olish qobiliyati bilan o‘lchanadi:

  • Do‘stlar davrasida tilni tiyish: Eng yaqin va erkin muhitda ham so‘z mas’uliyatini unutmaslik lozim. Ortiqcha samimiyat niqobi ostida aytilgan noo‘rin gaplar ko‘p yillik qadrdonlik rishtalariga darz yetkazishi mumkin;

  • G‘azab kelganda sukut saqlash: Jahl ustida baqirib-chaqirish va atrofdagilarni sindirish — ojizlik belgisi. Bir lahzalik sukut va sovuqqon fikr yuritish insonni keyinchalik tuzatib bo‘lmaydigan xatolardan himoya qiladi;

  • Omad kulib boqqanda kamtarlik: Katta yutuqqa erishganda maqtanchoqlikdan tiyilish kerak. Omad o‘tkinchi, ammo ortiqcha takabburlik insonni jamiyat nazarida qadrsizlantiradi.

Sinovlar va ichki olam: Qiyinchiliklar qarshisidagi iroda

Hayot zarbalari qarshisida insonning ruhiy mustahkamligi asosiy qalqon bo‘lib xizmat qiladi:

  • Muammolar paytida vahimaga tushmaslik: Sarosima muammoni ikki karra kattalashtirib ko‘rsatadi. Sovuqqon aql va xotirjam rejagina har qanday murakkab tugunning yechimini topishga yordam beradi;

  • Duch kelgan kimsaga nolimaslik: Qiyin kunlarda hamma bilan birdek dardlashib, hasrat to‘kish insonning hurmatini tushiradi. Muammolarni mustaqil yengish yoki faqat real yordam bera oladigan ishonchli suyanchlargagina ochilish lozim;

  • Yolg‘iz qolganda xayollarni nazorat qilish: Hech kim ko‘rmaydigan xoli pallada miyada qanday o‘y-fikrlar aylanishi insonning chinakam ma’naviy qiyofasini va kelajagini belgilaydi.

Jamoat odobi va cho‘qqi sinovi: Ildizlarni unutmaslik

Muvaffaqiyat va jamiyat orasidagi o‘zaro munosabatlarda muvozanatni saqlash yuksak fazilatdir:

  • Jamoatda shaxsiy odatlarni jilovlash: Ko‘pchilik orasida o‘zining pala-partish yoki boshqalarga noqulaylik tug‘diradigan odatlarini nazorat qilish — atrofdagilarga bo‘lgan yuksak hurmat belgisi;

  • Cho‘qqida pastlikni unutmaslik: Hayotda katta mavqe, boylik yoki mansab cho‘qqisiga ko‘tarilganda, ilk qadamlarni qayerdan boshlaganini va pastda kim bo‘lganini unutmaslik shart. Kibr — cho‘qqidan qulashning eng tezkor sababchisidir.

Ushbu sakkiz qoida shunchaki nazariya emas, balki insonni hayotiy halokatlardan asrab qoluvchi amaliy dasturdir.

Sizningcha, ushbu 8 ta qoida ichida zamonamizda amal qilish eng murakkab bo‘lgani qaysi biri? Shaxsiy tajribangizda ushbu qoidalarning qaysi biriga rioya qilish sizga eng katta yordam bergan? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ko‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKo‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKecha, 15:48Aniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoidaAniq tizim: Brayan Treysidan millionerlar amal qiladigan 21 ta oltin qoida02.09, 16:37O‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savolO‘z-o‘zini anglash va ichki «men»ni topishga yordam beruvchi 19 ta muhim savol02.09, 16:12Munosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usulMunosabatlardagi «yashirin boshqaruv»: Erkak ong ostiga ta’sir o‘tkazuvchi 6 ta sinalgan usul02.09, 16:03Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...02.09, 09:1930 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?30 ta oltin qoida: Ruhiyat, vaqt va ortiqcha yuklardan qanday qutulish mumkin?02.09, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!
Eng yomon er qaysi kuni tug‘ilgan? Ruhshunoslardan "antiqa" antireyting!