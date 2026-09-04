Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?
Yozgi transferlar oynasi vaqtida futbol olamini larzaga keltirgan qiziqarli tafsilotlar yuzaga chiqdi. Foot Mercato nashri tarqatgan xabarga koʻra, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe kutilmaganda Londonning Chelsi klubiga markaziy yarim himoyachi izlash jarayonida maslahatchi vazifasini bajargan. Transfer bozori yopilishi arafasida ingliz klubi oʻz yetakchisi Enzo Fernandesning ketishiga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Chelsi rahbariyati va murabbiylar shtabi Italiyaning Roma klubi yarim himoyachisi Manu Kone transferiga qiziqish bildirgan. Londonliklar mazkur futbolchini jamoaga olib kelishdan oldin uning professional fazilatlari va xarakteri haqida aniq maʼlumot olishni maqsad qilgan. Shu boisdan, Fransiya terma jamoasida Koney bilan birga toʻp suradigan Kylian Mbappe bilan maslahatlashishgan.
Fransiya terma jamoasi sardori boʻlgan Kylian Mbappe oʻz vatandoshiga ijobiy tavsif berib, uni Premyer-liga shiddatiga dosh bera oladigan yuqori darajadagi iqtidor egasi sifatida eʼtirof etgan. Real Madrid yulduzining ushbu yuqori bahosi Chelsi rahbariyatining qatʼiy qaror kelishiga turtki boʻldi va klub darhol harakatga tushdi.
Transferning soʻnggi daqiqalardagi barbod boʻlishiKlublar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, Chelsi futbolchi uchun 70 million yevro (60 million funt sterling) miqdoridagi summani toʻlashga rozi boʻldi. Bu narx futbolchining asl bozor qiymatidan sezilarli darajada yuqori edi. Shuningdek, London klubi 23 yoshli yarim himoyachining oʻzi bilan ham shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgandi.
Biroq transfer oynasining soʻnggi kunida kutilmagan toʻsiq yuzaga keldi. Roma bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini ushbu transferga qatʼiy qarshilik koʻrsatib, kelishuvni toʻxtatib qoʻydi. Natijada futbolchining Londonga koʻchib oʻtishi amalga oshmay qoldi. Shuning bilan birga, Monakodan Lamine Camara transferi ham barbod boʻlishi Chelsi yarim himoyasidagi imkoniyatlarni cheklab qoʻydi.
Enzo Fernandesning ketishi va tarkibdagi muammolarManu Kone transferi amalga oshmagani fonida, Enzo Fernandesning Manchester Siti klubiga rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga oʻtishi rasmiylashtirildi. Transferdan soʻng fikr bildirar ekan, argentinalik yarim himoyachi yangi jamoasidagi yuqori raqobat va oʻsish imkoniyatlaridan mamnunligini taʼkidladi.
Chelsi esa mavsumni yaxshi boshlaganiga qaramay, markaziy chiziqdagi kadrlar yetishmovchiligi muammosi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Romeo Laviadagi jarohatlar va Moises Caicedoning tiklanish jarayoni murabbiy uchun bosh ogʻrigʻiga aylanyapti. Oldinda esa amaldagi chempion Arsenalga qarshi muhim uchrashuv turibdi.
…