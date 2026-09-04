Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?

·30·Sport
Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?

Yozgi transferlar oynasi vaqtida futbol olamini larzaga keltirgan qiziqarli tafsilotlar yuzaga chiqdi. Foot Mercato nashri tarqatgan xabarga koʻra, Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe kutilmaganda Londonning Chelsi klubiga markaziy yarim himoyachi izlash jarayonida maslahatchi vazifasini bajargan. Transfer bozori yopilishi arafasida ingliz klubi oʻz yetakchisi Enzo Fernandesning ketishiga tayyorgarlik koʻrayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Chelsi rahbariyati va murabbiylar shtabi Italiyaning Roma klubi yarim himoyachisi Manu Kone transferiga qiziqish bildirgan. Londonliklar mazkur futbolchini jamoaga olib kelishdan oldin uning professional fazilatlari va xarakteri haqida aniq maʼlumot olishni maqsad qilgan. Shu boisdan, Fransiya terma jamoasida Koney bilan birga toʻp suradigan Kylian Mbappe bilan maslahatlashishgan.

Fransiya terma jamoasi sardori boʻlgan Kylian Mbappe oʻz vatandoshiga ijobiy tavsif berib, uni Premyer-liga shiddatiga dosh bera oladigan yuqori darajadagi iqtidor egasi sifatida eʼtirof etgan. Real Madrid yulduzining ushbu yuqori bahosi Chelsi rahbariyatining qatʼiy qaror kelishiga turtki boʻldi va klub darhol harakatga tushdi.

Transferning soʻnggi daqiqalardagi barbod boʻlishi

Klublar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, Chelsi futbolchi uchun 70 million yevro (60 million funt sterling) miqdoridagi summani toʻlashga rozi boʻldi. Bu narx futbolchining asl bozor qiymatidan sezilarli darajada yuqori edi. Shuningdek, London klubi 23 yoshli yarim himoyachining oʻzi bilan ham shartnoma shartlari boʻyicha kelishuvga erishgandi.

Biroq transfer oynasining soʻnggi kunida kutilmagan toʻsiq yuzaga keldi. Roma bosh murabbiyi Gian Piero Gasperini ushbu transferga qatʼiy qarshilik koʻrsatib, kelishuvni toʻxtatib qoʻydi. Natijada futbolchining Londonga koʻchib oʻtishi amalga oshmay qoldi. Shuning bilan birga, Monakodan Lamine Camara transferi ham barbod boʻlishi Chelsi yarim himoyasidagi imkoniyatlarni cheklab qoʻydi.

Enzo Fernandesning ketishi va tarkibdagi muammolar

Manu Kone transferi amalga oshmagani fonida, Enzo Fernandesning Manchester Siti klubiga rekord darajadagi 125 million funt sterling evaziga oʻtishi rasmiylashtirildi. Transferdan soʻng fikr bildirar ekan, argentinalik yarim himoyachi yangi jamoasidagi yuqori raqobat va oʻsish imkoniyatlaridan mamnunligini taʼkidladi.

Chelsi esa mavsumni yaxshi boshlaganiga qaramay, markaziy chiziqdagi kadrlar yetishmovchiligi muammosi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Romeo Laviadagi jarohatlar va Moises Caicedoning tiklanish jarayoni murabbiy uchun bosh ogʻrigʻiga aylanyapti. Oldinda esa amaldagi chempion Arsenalga qarshi muhim uchrashuv turibdi.

Kylian MbappeChelsiManu KoneTransferlarPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydiBugun, 12:11Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)