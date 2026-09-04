HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdi
HMD kompaniyasi zamonaviy smartfonlar shovqinidan charchagan va faqat asosiy muloqot vositasiga ehtiyoj sezuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi byudjetli HMD 106 2G tugmali telefonini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma zamonaviy funksiyalardan voz kechib, ishonchli qoʻngʻiroqlar va oddiylikni qadrlaydiganlarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilma faqat 2G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydi va ixcham oʻlchamlari bilan ajralib turadi. Telefon 1,8 dyuymli LCD displey hamda IP52 darajasidagi korpus himoyasi bilan jihozlangan boʻlib, u uch xil rang variantida sotuvga chiqariladi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarQurilmaning apparat asosi sifatida Unisoc 6533G protsessori tanlangan. U atigi 4 MB tezkor va 8 MB doimiy xotira bilan toʻldirilgan boʻlib, bu oddiy vazifalar uchun toʻliq yetarli hisoblanadi.
Telefon S30+ operatsion tizimida ishlaydi. Undagi 1000 mA•ch sigʻimli akkumulyator esa qurilmaning quvvatsiz uzoq vaqt xizmat qilishini taʼminlaydi, bu esa oddiy tugmali qurilmalar uchun asosiy talablardan biridir.
Anʼanaviy qulayliklarIxcham va arzon model oʻzida foydalanuvchilarga tanish boʻlgan bir qator qulayliklarni saqlab qolgan:
- Ikkita SIM-karta koʻmagi
- Musiqa tinglash uchun 3,5 mm audiochiqish
- Bluetooth 4.2 simsiz interfeysi
…