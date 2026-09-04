HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdi

·1·Texno
HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdi

HMD kompaniyasi zamonaviy smartfonlar shovqinidan charchagan va faqat asosiy muloqot vositasiga ehtiyoj sezuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi byudjetli HMD 106 2G tugmali telefonini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma zamonaviy funksiyalardan voz kechib, ishonchli qoʻngʻiroqlar va oddiylikni qadrlaydiganlarga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilma faqat 2G tarmoqlarini qoʻllab-quvvatlaydi va ixcham oʻlchamlari bilan ajralib turadi. Telefon 1,8 dyuymli LCD displey hamda IP52 darajasidagi korpus himoyasi bilan jihozlangan boʻlib, u uch xil rang variantida sotuvga chiqariladi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Qurilmaning apparat asosi sifatida Unisoc 6533G protsessori tanlangan. U atigi 4 MB tezkor va 8 MB doimiy xotira bilan toʻldirilgan boʻlib, bu oddiy vazifalar uchun toʻliq yetarli hisoblanadi.

Telefon S30+ operatsion tizimida ishlaydi. Undagi 1000 mA•ch sigʻimli akkumulyator esa qurilmaning quvvatsiz uzoq vaqt xizmat qilishini taʼminlaydi, bu esa oddiy tugmali qurilmalar uchun asosiy talablardan biridir.

Anʼanaviy qulayliklar

Ixcham va arzon model oʻzida foydalanuvchilarga tanish boʻlgan bir qator qulayliklarni saqlab qolgan:

  • Ikkita SIM-karta koʻmagi
  • Musiqa tinglash uchun 3,5 mm audiochiqish
  • Bluetooth 4.2 simsiz interfeysi
Qurilmani quvvatlash uchun esa bugungi kunda kamroq uchraydigan MicroUSB ulagichidan foydalanilgan. HMD 106 2G ortiqcha funksiyalarsiz faqat qoʻngʻiroqlar va kundalik bazaviy ehtiyojlar uchun moʻljallangan ishonchli yechim sifatida bozarga chiqarilmoqda.

HMDHMD 106 2GTugmali telefonRaqamli detoksMobil texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinNokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkinBugun, 11:54Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiAnker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiBugun, 11:23Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiBugun, 09:54Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi