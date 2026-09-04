Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkin

·18·Texno
Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkin

Afsonaviy Nokia brendi ommaviy mobil qurilmalar bozoriga qaytish niyatidan butunlay voz kechishi va faqat korporativ mijozlar segmentiga eʼtibor qaratishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya endi oddiy isteʼmolchilar uchun moʻljallangan smartfonlar ishlab chiqarishni davom ettirishni rejalashtirmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha mazkur maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar Nokia strategiyasida jiddiy oʻzgarishlar yuz berayotganini taʼkidlamoqda. Avvalroq HMD kompaniyasining yangi smartfonlari va oddiy tugmali telefonlari haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan taniqli smashx_60 taxallusli insayderning soʻzlariga koʻra, afsonaviy brend boshqa yoʻnalishni tanlamoqda.

Korporativ segment va yangi yoʻnalishlar

Ommaviy bozorning tark etilishi Nokia kompaniyasining oʻz biznes modelini tubdan oʻzgartirayotganini bildiradi. Brend kelgusida oddiy xaridorlar bilan raqobatlashish oʻrniga, faqatgina biznes va korporativ mijozlar uchun moʻljallangan maxsus qurilmalarni chiqarishga ixtisoslashadi.

Soʻnggi yillarda kompaniya oʻz eʼtiborini tubdan boshqa sohalarga qaratib kelmoqda. Xususan, tarmoq infratuzilmasi, mobil aloqa tarmoqlari, bulutli texnologiyalar hamda sunʼiy intellekt yoʻnalishlari Nokia uchun ustuvor vazifaga aylangan.

Kelajak texnologiyalari va 6G istiqbollari

Bozor tendentsiyalarini diqqat bilan kuzatib borayotgan Nokia rahbariyati bugungi kunda kelajak aloqa standartlarini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Jumladan, keyingi avlod aloqa tarmoqlari, xususan, 6G texnologiyalarini ishlab chiqish kompaniyaning asosiy ustuvor maqsadlaridan biridir.

Shu tariqa, mobil qurilmalar tarixida oʻchmas iz qoldirgan Nokia brendi oʻzining ommaviy smartfonlar davrini yakunlab, yuqori texnologiyali tarmoq infratuzilmasi va korporativ xizmatlar koʻrsatish yoʻlidan borishi aniq boʻlib bormoqda.

NokiaSmartfonlarTexnologiyalarKorporativ biznesMobil aloqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiBugun, 12:25Anker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiAnker brendi iPhone va boshqa gadjetlar uchun aqlli quvvatlagichni namoyish etdiBugun, 11:23Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiBugun, 10:53Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Xiaomi Band 11 taqdim etildi: 21 kunlik avtonomiya va HyperOS 4Bugun, 10:26Lenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiLenovo oʻnta millimetr qalinlikdagi noutbuk konsepsiyasini namoyish etdiBugun, 09:54Janubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiJanubiy Koreyada dunyodagi eng samarali perovskit quyosh elementi yaratildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi