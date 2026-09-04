Nokia oddiy foydalanuvchilar uchun smartfonlar bozoridan ketishi mumkin
Afsonaviy Nokia brendi ommaviy mobil qurilmalar bozoriga qaytish niyatidan butunlay voz kechishi va faqat korporativ mijozlar segmentiga eʼtibor qaratishi kutilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya endi oddiy isteʼmolchilar uchun moʻljallangan smartfonlar ishlab chiqarishni davom ettirishni rejalashtirmayapti. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha mazkur maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, insayderlar Nokia strategiyasida jiddiy oʻzgarishlar yuz berayotganini taʼkidlamoqda. Avvalroq HMD kompaniyasining yangi smartfonlari va oddiy tugmali telefonlari haqida aniq maʼlumotlarni taqdim etgan taniqli smashx_60 taxallusli insayderning soʻzlariga koʻra, afsonaviy brend boshqa yoʻnalishni tanlamoqda.
Korporativ segment va yangi yoʻnalishlarOmmaviy bozorning tark etilishi Nokia kompaniyasining oʻz biznes modelini tubdan oʻzgartirayotganini bildiradi. Brend kelgusida oddiy xaridorlar bilan raqobatlashish oʻrniga, faqatgina biznes va korporativ mijozlar uchun moʻljallangan maxsus qurilmalarni chiqarishga ixtisoslashadi.
Soʻnggi yillarda kompaniya oʻz eʼtiborini tubdan boshqa sohalarga qaratib kelmoqda. Xususan, tarmoq infratuzilmasi, mobil aloqa tarmoqlari, bulutli texnologiyalar hamda sunʼiy intellekt yoʻnalishlari Nokia uchun ustuvor vazifaga aylangan.
Kelajak texnologiyalari va 6G istiqbollariBozor tendentsiyalarini diqqat bilan kuzatib borayotgan Nokia rahbariyati bugungi kunda kelajak aloqa standartlarini rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Jumladan, keyingi avlod aloqa tarmoqlari, xususan, 6G texnologiyalarini ishlab chiqish kompaniyaning asosiy ustuvor maqsadlaridan biridir.
Shu tariqa, mobil qurilmalar tarixida oʻchmas iz qoldirgan Nokia brendi oʻzining ommaviy smartfonlar davrini yakunlab, yuqori texnologiyali tarmoq infratuzilmasi va korporativ xizmatlar koʻrsatish yoʻlidan borishi aniq boʻlib bormoqda.
…