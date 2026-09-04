5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

5 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 10–11 so‘mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Hayotbank — 11 790 so‘m.

• Invest Finance Bank — 11 790 so‘m.

• Universalbank — 11 790 so‘m.

• Anorbank — 11 785 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asakabank — 11 820 so‘m.

• Xalq Banki — 11 830 so‘m.

• Kapitalbank — 11 830 so‘m.

• Asia Alliance Bank — 11 835 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqida«314 trillion so‘m qayerga ketdi?»: Prezident kambag‘allikni qisqartirishdagi keskin farq haqidaBugun, 09:20Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Belarusning valyuta zaxiralari bir oyda 1 milliard dollarga oshdi...Kecha, 22:37Dollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiDollar va yevro arzonladi: Rossiya Markaziy banki yangi kurslarni e’lon qildiKecha, 22:32Kambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKambag‘allikni qisqartirishda inqilobiy o‘zgarishlar — «Garovi bormi?» deyilmaydi endiKecha, 18:014 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi4 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:48Kredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKredit va subsidiya shartlarini belgilash tartibi o‘zgaradiKecha, 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
2 sentyabr kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi