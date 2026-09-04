5 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
5 sentyabr kuni amal qiladigan dollar kursi 10–11 so‘mga pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Hayotbank — 11 790 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 790 so‘m.
• Universalbank — 11 790 so‘m.
• Anorbank — 11 785 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asakabank — 11 820 so‘m.
• Xalq Banki — 11 830 so‘m.
• Kapitalbank — 11 830 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 11 835 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…