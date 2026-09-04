Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydi
Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Bacary Sagna Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisidan biri ekanini, biroq 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotini qoʻlga kiritishda asosiy daʼvogar boʻlmasligini taʼkidladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi nufuzli sovrin uchun kurashda boshqa nomzodlarni ustun qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, jahon chempionati oʻtkaziladigan yillarda eng yaxshi futbolchi unvoni odatda global miqyosdagi musobaqalarda zafar quchgan oʻyinchilarga nasib etadi. Bu esa Shimoliy Amerika yashil maydonlarida muvaffaqiyat qozongan Ispaniya terma jamoasi aʼzolarini asosiy daʼvogarga aylantiradi. Xususan, 2024-yilgi Oltin toʻp egasi Rodri hamda uning jamoadoshi Lamine Yamal bu sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.
Xarri Keyn va Kilian Mbappening imkoniyatlariBayern MYUNXEN hujumchisi Xarri Keyn oʻtgan mavsumda Bundesligada 61 ta gol urib, sovringa yaqinlashgan boʻlsa-da, 2026-yilda Chempionlar ligasida gʻalaba qozona olmagani uning imkoniyatlarini pasaytirishi mumkin. Oʻz navbatida, Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki mavsum Chempionlar ligasida zafar quchgani sababli, fransuz klubi vakillari ham Oltin toʻp uchun asosiy daʼvorgar sifatida koʻrilmoqda.
Arsenal va Manchester Siti klublarining sobiq futbolchisi Bacary Sagna hamyurti Kylian Mbappe haqida gapirar ekan, uning darajasiga yuqori baho berdi. Sagnaning fikricha, hujumchilar har doim koʻproq gol urgani uchun jamoatchilik eʼtiborini tezroq tortadi, biroq eng muhim mezon — oʻyinchining mavsum davomidagi jamoaviy taʼsiridir.
Sagna oʻz intervyusida quyidagi fikrlarni bildirib oʻtdi: “Men uchun Kylian ajoyib yilni oʻtkazdi va u hozirgi kunda eng yaxshi uchlikka kiradi. Uning jahon chempionatidagi va mavsum boshidagi oʻyinlari yuqori saviyada. Biroq asosiy masala shundaki, oʻtgan mavsumda jamoangizga qanchalik taʼsir oʻtkaza oldingiz?”
Asosiy favorit va Real Madridning ahvoliBacary Sagna fikriga koʻra, oʻtgan mavsumda eng katta taʼsir koʻrsatgan va hurmatga loyiq boʻlgan futbolchi bu vinger pozitsiyasida harakat qilgan Xvicha Kvaratskeliya hisoblanadi. Sobiq himoyachi Chempionlar ligasidagi gʻalabalardan qatʼi nazar, aynan Kvara oʻtgan mavsumning eng muhim oʻyinchisi boʻlganini taʼkidladi.
Eслатиб ўтамиз, Real Madrid soʻnggi ikki mavsum davomida birorta ham yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi. Garchi Kilian Mbappe Qirollik klubi safida 106 ta uchrashuvda 90 ta gol urib, La Liganing ikkita Oltin butsasi egasiga aylangan boʻlsa-da, jamoaning yirik turnirlardagi muvaffaqiyatsizligi uning shaxsiy individual mukofotlarni yutish imkoniyatini qiyinlashtirishi mumkin.
…