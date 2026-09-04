Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydi

·13·Sport
Bacary Sagna Kylian Mbappe va Xarri Keynni 2026-yilgi Oltin toʻp uchun favorit deb bilmaydi

Fransiya terma jamoasining sobiq himoyachisi Bacary Sagna Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe hozirgi kunda dunyoning eng yaxshi uch nafar futbolchisidan biri ekanini, biroq 2026-yilgi Oltin toʻp mukofotini qoʻlga kiritishda asosiy daʼvogar boʻlmasligini taʼkidladi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi nufuzli sovrin uchun kurashda boshqa nomzodlarni ustun qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, jahon chempionati oʻtkaziladigan yillarda eng yaxshi futbolchi unvoni odatda global miqyosdagi musobaqalarda zafar quchgan oʻyinchilarga nasib etadi. Bu esa Shimoliy Amerika yashil maydonlarida muvaffaqiyat qozongan Ispaniya terma jamoasi aʼzolarini asosiy daʼvogarga aylantiradi. Xususan, 2024-yilgi Oltin toʻp egasi Rodri hamda uning jamoadoshi Lamine Yamal bu sovrinni qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.

Xarri Keyn va Kilian Mbappening imkoniyatlari

Bayern MYUNXEN hujumchisi Xarri Keyn oʻtgan mavsumda Bundesligada 61 ta gol urib, sovringa yaqinlashgan boʻlsa-da, 2026-yilda Chempionlar ligasida gʻalaba qozona olmagani uning imkoniyatlarini pasaytirishi mumkin. Oʻz navbatida, Pari Sen-Jermen ketma-ket ikki mavsum Chempionlar ligasida zafar quchgani sababli, fransuz klubi vakillari ham Oltin toʻp uchun asosiy daʼvorgar sifatida koʻrilmoqda.

Arsenal va Manchester Siti klublarining sobiq futbolchisi Bacary Sagna hamyurti Kylian Mbappe haqida gapirar ekan, uning darajasiga yuqori baho berdi. Sagnaning fikricha, hujumchilar har doim koʻproq gol urgani uchun jamoatchilik eʼtiborini tezroq tortadi, biroq eng muhim mezon — oʻyinchining mavsum davomidagi jamoaviy taʼsiridir.

Sagna oʻz intervyusida quyidagi fikrlarni bildirib oʻtdi: “Men uchun Kylian ajoyib yilni oʻtkazdi va u hozirgi kunda eng yaxshi uchlikka kiradi. Uning jahon chempionatidagi va mavsum boshidagi oʻyinlari yuqori saviyada. Biroq asosiy masala shundaki, oʻtgan mavsumda jamoangizga qanchalik taʼsir oʻtkaza oldingiz?”

Asosiy favorit va Real Madridning ahvoli

Bacary Sagna fikriga koʻra, oʻtgan mavsumda eng katta taʼsir koʻrsatgan va hurmatga loyiq boʻlgan futbolchi bu vinger pozitsiyasida harakat qilgan Xvicha Kvaratskeliya hisoblanadi. Sobiq himoyachi Chempionlar ligasidagi gʻalabalardan qatʼi nazar, aynan Kvara oʻtgan mavsumning eng muhim oʻyinchisi boʻlganini taʼkidladi.

Eслатиб ўтамиз, Real Madrid soʻnggi ikki mavsum davomida birorta ham yirik sovrinni qoʻlga kirita olmadi. Garchi Kilian Mbappe Qirollik klubi safida 106 ta uchrashuvda 90 ta gol urib, La Liganing ikkita Oltin butsasi egasiga aylangan boʻlsa-da, jamoaning yirik turnirlardagi muvaffaqiyatsizligi uning shaxsiy individual mukofotlarni yutish imkoniyatini qiyinlashtirishi mumkin.

Kylian MbappeBacary SagnaOltin topReal MadridXvicha Kvaratskeliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiBugun, 12:12Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Kylian Mbappe Chelsining transfer rejalarida qanday rol oʻynadi?Bugun, 11:39Karlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiKarlo Anchelotti Braziliyaning 2030-yilgi mundial uchun rejalarini oshkor qildiBugun, 09:38Kriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiKriketchi 100 km yugurib, rekord o‘rnatishga yaqinlashdiBugun, 09:11Mahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinMahmud Mahamadjonov «Dinamo Maxachqal’a»ga transfer qilindi — Yevropa sari yangi tramplinBugun, 05:54Yulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarYulduzlar ovi to‘xtamadi: Klubsiz bo‘lib turgan eng mashhur erkin agentlarBugun, 05:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)