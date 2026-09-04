«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi

·54·Dunyo
«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi

Rossiya Federatsiyasi hamda Mo‘g‘uliston davlat chegarasida joylashgan ulkan tabiiy o‘lat (chuma) o‘chog‘ida 2026 yilda yuqori epizootik faollik qayd etildi. Ikki davlat olimlari tomonidan o‘tkazilgan qo‘shma laboratoriya tahlillari chegara hududlaridagi kemiruvchilar orasida o‘ta xavfli infeksiya qo‘zg‘atuvchisi aylanayotganini tasdiqladi. Ushbu vaziyat munosabati bilan Rospotrebnadzor va Mo‘g‘uliston sog‘liqni saqlash rasmiylari muntazam monitoring hamda shoshilinch profilaktika choralarini kuchaytirdi.

Saylyugem tabiiy o‘chog‘i: Laboratoriya tahlillari va asosiy faktlar

O‘tkazilgan keng ko‘lamli epidemiologik tekshiruvlar natijasida quyidagi muhim ma’lumotlar ochiqlandi:

  • 29 ming kvadrat kilometrlik xavf hududi: Gap Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida joylashgan Saylyugem transchegaraviy tabiiy o‘lat o‘chog‘i haqida bormoqda. Ushbu maydonning 60 foiz qismi Mo‘g‘ulistonga, qolgan qismi esa Rossiya hududiga to‘g‘ri keladi;

  • 200 dan ortiq namuna tekshirildi: Ikki mamlakat mutaxassislari 14–31 avgust kunlari Mo‘g‘ulistonning Sagaan-Uul somoni va chegaradosh hududlarda namunalar olib, laboratoriya tekshiruvidan o‘tkazdi. Natijada o‘lat qo‘zg‘atuvchisi madaniyati muvaffaqiyatli ajratib olindi va o‘choqning faollashgani tasdiqlandi;

  • 2029 yilgacha doimiy nazorat: Ikki tomonlama bitimga binoan, xavfsizlikni ta’minlash maqsadida Saylyugem o‘chog‘ini 2029 yilga qadar birgalikda uzluksiz kuzatib borish rejalashtirilgan.

Asosiy tashuvchilar va inson salomatligiga tahdid darajasi

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yovvoyi tabiatda kasallikning asosiy tarqatuvchisi sug‘urlar (tarbag‘anlar) va boshqa kemiruvchilar hamda ularda yashovchi burgalar hisoblanadi:

  • Past epidemik xavf: Laboratoriya ekspertlari mazkur hududda aniqlangan o‘lat shtammlari odamlar orasida tez va og‘ir tarqalish bo‘yicha nisbatan past epidemik salohiyatga ega ekanini bildirmoqda;

  • Ommaviy yuqish xavfi yo‘q: Hozirgi bosqichda aholi o‘rtasida ommaviy kasallanish xavfi juda past deb baholanmoqda. Shunga qaramay, yovvoyi kemiruvchilar bilan muloqotda bo‘lish yoki ularni ovlash qat’iyan xavfli;

  • Emlash va mobil laboratoriyalar: Rossiyaning o‘latga qarshi bo‘linmalari chegaraoldi hududlardagi aholini rejali emlamoqda, mobil laboratoriyalar esa kunu tun vaziyatni nazorat ostida ushlab turibdi.

Ikki tomonlama tezkor hamkorlik ehtimoliy biologik tahdidlarning oldini olishda muhim to‘siq bo‘lib xizmat qilmoqda.

Sizningcha, chegara hududlaridagi tabiiy infeksiya o‘choqlarining faollashuvi mintaqaviy sanitariya xavfsizligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinmi? Bu kabi xavfli hududlarda nazoratni kuchaytirish uchun yana qanday zamonaviy choralar ko‘rilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariNepaldagi suv toshqinlari zarari 2,56 mlrd dollarga yetdi: halokat tafsilotlariBugun, 11:05Xitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaXitoyga 100 mlrd kub metr gaz: Rossiya Uzoq Sharq yangi quvurini ishga tushirmoqdaBugun, 10:54«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdi«Ukraina allaqachon yutqazib bo‘ldi»: Amerikalik siyosatchi shov-shuvli bayonot berdiBugun, 10:44Tramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiTramp Putinni AQSHdagi G20 sammitiga taklif etish masalasida kutilmagan javob berdiBugun, 10:37Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Polsha Ukraina va Belorussiya chegarasida havo hududini yopdimi?Bugun, 10:25«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdi«Qimirlamayapti»: Fuqaro yaralangan kiyik deb politsiyani chaqirdi — haqiqat hammani kuldirdiBugun, 08:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi