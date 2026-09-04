«Xavfli kasallik o‘chog‘i faollashdi»: Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida o‘lat infeksiyasi aniqlandi
Rossiya Federatsiyasi hamda Mo‘g‘uliston davlat chegarasida joylashgan ulkan tabiiy o‘lat (chuma) o‘chog‘ida 2026 yilda yuqori epizootik faollik qayd etildi. Ikki davlat olimlari tomonidan o‘tkazilgan qo‘shma laboratoriya tahlillari chegara hududlaridagi kemiruvchilar orasida o‘ta xavfli infeksiya qo‘zg‘atuvchisi aylanayotganini tasdiqladi. Ushbu vaziyat munosabati bilan Rospotrebnadzor va Mo‘g‘uliston sog‘liqni saqlash rasmiylari muntazam monitoring hamda shoshilinch profilaktika choralarini kuchaytirdi.
Saylyugem tabiiy o‘chog‘i: Laboratoriya tahlillari va asosiy faktlar
O‘tkazilgan keng ko‘lamli epidemiologik tekshiruvlar natijasida quyidagi muhim ma’lumotlar ochiqlandi:
29 ming kvadrat kilometrlik xavf hududi: Gap Rossiya va Mo‘g‘uliston chegarasida joylashgan Saylyugem transchegaraviy tabiiy o‘lat o‘chog‘i haqida bormoqda. Ushbu maydonning 60 foiz qismi Mo‘g‘ulistonga, qolgan qismi esa Rossiya hududiga to‘g‘ri keladi;
200 dan ortiq namuna tekshirildi: Ikki mamlakat mutaxassislari 14–31 avgust kunlari Mo‘g‘ulistonning Sagaan-Uul somoni va chegaradosh hududlarda namunalar olib, laboratoriya tekshiruvidan o‘tkazdi. Natijada o‘lat qo‘zg‘atuvchisi madaniyati muvaffaqiyatli ajratib olindi va o‘choqning faollashgani tasdiqlandi;
2029 yilgacha doimiy nazorat: Ikki tomonlama bitimga binoan, xavfsizlikni ta’minlash maqsadida Saylyugem o‘chog‘ini 2029 yilga qadar birgalikda uzluksiz kuzatib borish rejalashtirilgan.
Asosiy tashuvchilar va inson salomatligiga tahdid darajasi
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, yovvoyi tabiatda kasallikning asosiy tarqatuvchisi sug‘urlar (tarbag‘anlar) va boshqa kemiruvchilar hamda ularda yashovchi burgalar hisoblanadi:
Past epidemik xavf: Laboratoriya ekspertlari mazkur hududda aniqlangan o‘lat shtammlari odamlar orasida tez va og‘ir tarqalish bo‘yicha nisbatan past epidemik salohiyatga ega ekanini bildirmoqda;
Ommaviy yuqish xavfi yo‘q: Hozirgi bosqichda aholi o‘rtasida ommaviy kasallanish xavfi juda past deb baholanmoqda. Shunga qaramay, yovvoyi kemiruvchilar bilan muloqotda bo‘lish yoki ularni ovlash qat’iyan xavfli;
Emlash va mobil laboratoriyalar: Rossiyaning o‘latga qarshi bo‘linmalari chegaraoldi hududlardagi aholini rejali emlamoqda, mobil laboratoriyalar esa kunu tun vaziyatni nazorat ostida ushlab turibdi.
Ikki tomonlama tezkor hamkorlik ehtimoliy biologik tahdidlarning oldini olishda muhim to‘siq bo‘lib xizmat qilmoqda.
Sizningcha, chegara hududlaridagi tabiiy infeksiya o‘choqlarining faollashuvi mintaqaviy sanitariya xavfsizligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinmi? Bu kabi xavfli hududlarda nazoratni kuchaytirish uchun yana qanday zamonaviy choralar ko‘rilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…