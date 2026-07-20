21 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• MKBank — 12 030 so‘m.
• Anorbank — 12 045 so‘m.
21 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 61–62 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• MKBank — 12 030 so‘m.
• Universalbank — 12 020 so‘m.
• NBU — 12 010 so‘m.
• Trastbank — 12 010 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 12 045 so‘m.
• Asakabank — 12 050 so‘m.
• Apexbank — 12 060 so‘m.
• BRB — 12 080 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…