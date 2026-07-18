O‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildi

·27·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda bond omborlari uchun yangi tartib joriy etildi

O‘zbekistonda elektron savdo orqali sotiladigan xorijiy tovarlarni saqlash va bojxonadan rasmiylashtirish tizimida yangi bosqich boshlanmoqda. Hukumat bond omborlarini tashkil etish, ularni maxsus reyestrga kiritish va faoliyatini nazorat qilish bo‘yicha yagona qoidalarni tasdiqladi.

Yangi tartibga ko‘ra, bond omborini ochishni istagan tadbirkorlar litsenziyadan tashqari bir qator qat’iy talablarga ham javob berishi kerak bo‘ladi.

Yangi nizom nimani belgilaydi?

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 16 iyuldagi 388-son qarori bilan «Bond ombori faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish tartibi to‘g‘risida»gi nizom tasdiqlandi.

Hujjatda quyidagi jarayonlarning yagona tartibi belgilangan:

  • bond omborlarini tashkil etish;

  • ularning faoliyatini yuritish;

  • tovarlarni omborga joylashtirish;

  • bojxona nazoratini amalga oshirish;

  • tovarlarni bojxonadan rasmiylashtirish;

  • omborlarni maxsus reyestrga kiritish.

Shu tariqa, bond omborlari faoliyati endi umumiy va yagona qoidalar asosida tashkil etiladi.

Bond omborini kimlar ochishi mumkin?

Yangi nizomga muvofiq, bond ombori faoliyatini yo‘lga qo‘yish uchun tadbirkor erkin ombor faoliyati bo‘yicha amaldagi litsenziyaga ega bo‘lishi shart.

Bundan tashqari, tadbirkor Bojxona qo‘mitasi yuritadigan Bond omborlari reyestriga kiritilishi lozim.

Reyestrga kiritilmagan yoki tegishli litsenziyaga ega bo‘lmagan subyektlar bond ombori sifatida faoliyat yurita olmaydi.

Ombor maydoni kamida 15 ming kvadrat metr bo‘ladi

Hujjatda bond omborlari uchun belgilangan eng muhim talablardan biri ombor hududi bilan bog‘liq.

Ariza beruvchi:

  • amaldagi litsenziyaga ega erkin omborga egalik qilishi;

  • maxsus elektron savdo platformasi bilan hamkorlik yoki sheriklik shartnomasini tuzgan bo‘lishi;

  • umumiy maydoni kamida 15 ming kvadrat metr bo‘lgan yaxlit erkin omborga ega bo‘lishi kerak.

Bu talablar yirik tovar oqimini qabul qilish, saqlash va buyurtmalarni qayta ishlash uchun zarur infratuzilma mavjud bo‘lishini ta’minlashi ko‘zda tutilgan.

Bond omborlarida qanday ishlarga ruxsat beriladi?

Bond omborlarida maxsus elektron savdo platformalari orqali jismoniy shaxslarga sotiladigan xorijiy tovarlarni saqlash mumkin bo‘ladi.

Shuningdek, ombor hududida:

  • tovarlarning but saqlanishini ta’minlash;

  • qadoqlash va saqlash bilan bog‘liq operatsiyalarni bajarish;

  • oddiy yig‘ish ishlarini amalga oshirishga ruxsat beriladi.

Bu esa xorijdan olib kelinadigan tovarlarni xaridorga yetkazishdan oldin bir joyda saqlash va tayyorlash imkonini beradi.

Arizalar 10 ish kunida ko‘rib chiqiladi

Bond omborlari reyestriga kirishni istagan tadbirkor Bojxona qo‘mitasiga ariza va talab etilgan hujjatlarni taqdim etadi.

Qo‘mita hujjatlarni ular kelib tushgan kundan boshlab 10 ish kuni ichida ko‘rib chiqishi belgilangan.

Ko‘rib chiqish natijasida ariza beruvchiga:

  • reyestrga kiritish;

  • yoki reyestrga kiritishni rad etish haqida rasmiy javob yuboriladi.

Rad etish uchun asoslar va hujjatlarni qayta taqdim etish shartlari nizom talablari asosida belgilanadi.

Elektron savdo tezlashishi kutilmoqda

Yangi tartib elektron tijoratdagi logistika zanjirini yaxshilash, xorijiy tovarlarni saqlash va yetkazib berish jarayonini soddalashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Bond omborlari orqali tovarlar oldindan mamlakat hududiga olib kirilib, xarid amalga oshirilganidan keyin bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tkazilishi mumkin. Bu yetkazib berish muddatini qisqartirish va elektron savdo platformalari uchun qulayroq logistika tizimini yaratish imkonini beradi.

Biroq kamida 15 ming kvadrat metrlik ombor va litsenziya talablari sababli yangi bozorga asosan yirik tadbirkorlar kirishi ehtimoldan xoli emas.

O'zbekistonVazirlar MahkamasiBojxona qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:41Qozog‘iston bug‘doy importiga olti oylik cheklov joriy qildiQozog‘iston bug‘doy importiga olti oylik cheklov joriy qildiKecha, 16:2320 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda20 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 10:47Mahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindiMahallalarda «millioner oilalar» ko‘payadi: bankirlar uchun yangi tizim e’lon qilindi16.07, 19:52O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?O‘zbekiston eksportida Rossiya peshqadam: besh oylik savdoda kimlar yetakchi?16.07, 16:4317 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16.07, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi