O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi

·52·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi

O‘zbekistonda aholi daromadlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar bosqichma-bosqich 7 foizga indeksatsiya qilinadi.

Bu haqda Prezidentning 2026 yil 23 iyunda qabul qilingan PF-115-sonli farmonida belgilandi.

Hujjatga ko‘ra, pensiya va nafaqalar 2026 yil 1 iyuldan, budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi hamda talabalar stipendiyalari esa 1 sentyabrdan oshiriladi.

1 iyuldan pensiya va nafaqalar oshadi

2026 yil 1 iyuldan boshlab barcha turdagi pensiya va nafaqalar 7 foizga indeksatsiya qilinadi.

Shundan so‘ng pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504 ming so‘m etib belgilanadi.

Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 983 ming so‘mga, minimal nogironlik pensiyasi esa 1 million 83 ming so‘mga yetkaziladi.

Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga to‘lanadigan nafaqa miqdori 450 ming so‘mni tashkil etadi.

Bolalar nafaqasi esa oiladagi bolalar soni va toifasiga qarab 295 ming so‘mdan 386 ming so‘mgacha belgilanadi. Ikkinchi va undan keyingi bolalar uchun qo‘shimcha to‘lovlar ham saqlab qolinadi.

1 sentyabrdan maosh va stipendiyalar ko‘tariladi

2026 yil 1 sentyabrdan budjet tashkilotlarida ishlaydigan xodimlarning ish haqi va talabalar stipendiyalari 7 foizga oshiriladi.

Shu sanadan mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori 1 million 360 ming so‘m etib belgilanadi.

Bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so‘mga yetkaziladi.

Yangi miqdorlar kuchga kirgach, BHMga bog‘liq ayrim to‘lovlar, jarimalar, davlat bojlari va xizmatlar qiymati ham qayta hisoblanishi mumkin.

Qabul qilingan farmon aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, daromadlarni inflyatsiya ta’siridan himoya qilish va turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladiHujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladiBugun, 17:0924 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:05Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Bugun, 13:00O‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdiO‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdiBugun, 12:1124 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:34Nizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiNizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda