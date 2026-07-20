21 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 102,49 so‘mga arzonlab, 13 764,95 so‘mga tushdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 21 iyul kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 71,16 so‘mga arzonlab, 11 960,09 so‘mga tushdi.
• Yevro 102,49 so‘mga arzonlab, 13 764,95 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 162,09 so‘mga arzonlab, 16 173,61 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,47 so‘mga arzonlab, 74,10 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 82,47 so‘mga arzonlab, 14 899,38 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 11,8 so‘mga arzonlab, 1 775,33 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…