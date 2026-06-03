Nyu-York va Yevropa Ittifoqi stablecoin nazoratida hamkorlik qiladi
Yevropa bank boshqarmasi (EBA) va Nyu-York shtati moliyaviy xizmatlar departamenti (NYDFS) transchegaraviy stablecoin faoliyatini tartibga solish boʻyicha oʻzaro anglashuv memorandumini imzoladi. Mazkur kelishuv Markets in Crypto-Assets (MiCA) reglamenti doirasida amalga oshirilib, Nyu-York va Yevropa Ittifoqi oʻrtasida axborot almashish hamda nazorat tadbirlarini muvofiqlashtirish tartiblarini belgilab beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
NYDFS vakillarining taʼkidlashicha, ushbu hamkorlik stablecoin operatsiyalari bilan shugʻullanuvchi subyektlar ustidan nazoratni kuchaytiradi, bozor tendensiyalari va xatarlarini aniqlashga yordam beradi. AQSH va Yevropadagi yirik banklar hamda moliya institutlari stablecoinlardan toʻlov vositasi sifatida foydalanishni sinovdan oʻtkazmoqda, bunga har ikki mintaqada raqamli aktivlarni tartibga soluvchi qonunlarning qabul qilinishi turtki boʻldi.
DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, global stablecoin bozori hajmi chorshanba holatiga koʻra 319 milliard dollardan oshgan. Ikki nazorat organi muomaladagi stablecoinlar hajmi, egalari soni, tashqi va ichki audit natijalari hamda mahsulotlarning huquqiy maqomi haqidagi maʼlumotlarni oʻzaro almashadi. Shuningdek, memorandum inqirozli vaziyatlarda birgalikda harakat qilish mexanizmini ham koʻzda tutadi.
Hozirgi vaqtda bozorda USDga bogʻlangan aktivlar ustunlik qilmoqda, xususan, Tether (USDT) va Circle (USDC) bozor kapitallashuvi boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi qoidalar va makroiqtisodiy muhit tufayli stablecoin bozori tezkor kengayish bosqichidan konsolidatsiya davriga oʻtmoqda.
…