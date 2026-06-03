Nyu-York va Yevropa Ittifoqi stablecoin nazoratida hamkorlik qiladi

·27·Iqtisodiyot
Nyu-York va Yevropa Ittifoqi stablecoin nazoratida hamkorlik qiladi

Yevropa bank boshqarmasi (EBA) va Nyu-York shtati moliyaviy xizmatlar departamenti (NYDFS) transchegaraviy stablecoin faoliyatini tartibga solish boʻyicha oʻzaro anglashuv memorandumini imzoladi. Mazkur kelishuv Markets in Crypto-Assets (MiCA) reglamenti doirasida amalga oshirilib, Nyu-York va Yevropa Ittifoqi oʻrtasida axborot almashish hamda nazorat tadbirlarini muvofiqlashtirish tartiblarini belgilab beradi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

NYDFS vakillarining taʼkidlashicha, ushbu hamkorlik stablecoin operatsiyalari bilan shugʻullanuvchi subyektlar ustidan nazoratni kuchaytiradi, bozor tendensiyalari va xatarlarini aniqlashga yordam beradi. AQSH va Yevropadagi yirik banklar hamda moliya institutlari stablecoinlardan toʻlov vositasi sifatida foydalanishni sinovdan oʻtkazmoqda, bunga har ikki mintaqada raqamli aktivlarni tartibga soluvchi qonunlarning qabul qilinishi turtki boʻldi.

DefiLlama maʼlumotlariga koʻra, global stablecoin bozori hajmi chorshanba holatiga koʻra 319 milliard dollardan oshgan. Ikki nazorat organi muomaladagi stablecoinlar hajmi, egalari soni, tashqi va ichki audit natijalari hamda mahsulotlarning huquqiy maqomi haqidagi maʼlumotlarni oʻzaro almashadi. Shuningdek, memorandum inqirozli vaziyatlarda birgalikda harakat qilish mexanizmini ham koʻzda tutadi.

Hozirgi vaqtda bozorda USDga bogʻlangan aktivlar ustunlik qilmoqda, xususan, Tether (USDT) va Circle (USDC) bozor kapitallashuvi boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi qoidalar va makroiqtisodiy muhit tufayli stablecoin bozori tezkor kengayish bosqichidan konsolidatsiya davriga oʻtmoqda.

StablecoinKriptoEBANYDFSMiCA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniya regulyatori Angliya Premer-ligasi klublarini ogohlantirdiBugun, 14:14CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Bitcoin Cash narxi 10,7 foizga tushib ketdiBugun, 13:19Bitcoin fevral oyidagi eng past koʻrsatkichni uchinchi bor sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 12:36Bitcoin indikatorlari tiklanishdan darak bermoqda: Ekspertlar ehtiyotkorBugun, 11:17Bitcoin narxi 65 000 dollargacha tushib ketdi: 1,8 milliard dollarlik likvidatsiyaBugun, 11:14Bitcoin narxi 67 ming dollardan pastga tushdi: bozorda qoʻrquv kuchaymoqdaBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda