Apex va Archax Goldman Sachs bilan koʻchmas mulkni tokenizatsiya qilmoqda

·30·Iqtisodiyot
Apex va Archax Goldman Sachs bilan koʻchmas mulkni tokenizatsiya qilmoqda

Apex Group kompaniyasi Goldman Sachs’ning GS DAP raqamli aktivlar platformasida chiqarilayotgan tokenizatsiyalangan koʻchmas mulk fondi uchun boshqaruv xizmatlarini taqdim etishini eʼlon qildi. Mazkur loyiha Goldman Sachs, Archax raqamli aktivlar birjasi, LRC Group investitsiya menejeri va Ownera provayderi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Apex Group’ning raqamli aktivlar boʻyicha global rahbari Agnes Mazurekning taʼkidlashicha, institutsional miqyosdagi tokenizatsiya ishonchli va tartibga solinadigan infratuzilmaga tayanadi. Ushbu tashabbus investorlar va menejerlar orasida blokcheyn texnologiyalariga asoslangan yechimlarga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatmoqda.

Fond ulushlari Goldman Sachs’ning GS DAP platformasi orqali raqamli tokenlar koʻrinishida chiqariladi. 2022-yilda ishga tushirilgan ushbu platforma maxfiylikka yoʻnaltirilgan Canton Network va DAML aqlli kontraktlar tili asosida qurilgan boʻlib, aktivlarni chiqarish, hisob-kitob qilish va saqlash imkonini beradi.

Loyiha doirasida LRC Group fondni boshqaradi, Archax birjasi esa kastedian (saqlovchi) va dastlabki tarqatish hamkori sifatida ishtirok etadi. Ownera tarmogʻi esa emitentlar, kastedianlar va tarqatish kanallari oʻrtasidagi oʻzaro muvofiqlikni taʼminlovchi qatlam vazifasini oʻtaydi.

Ushbu hamkorlik banklar va tartibga solinadigan moliya institutlarining real aktivlarni (RWA) blokcheyn tarmogʻiga oʻtkazish borasidagi intilishlarini aks ettiradi. Hozirda tokenizatsiya bozori nafaqat koʻchmas mulkni, balki pul bozori fondlari va xususiy kreditlarni ham qamrab olgan holda jadal rivojlanmoqda.

Goldman SachsTokenizatsiyaKoʻchmas MulkBlokcheynKripto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi