Polymarket foydalanuvchilari Strategy kompaniyasining Bitcoin savdosi boʻyicha norozi
Polymarket prognozlar platformasida Strategy kompaniyasi 31-mayga qadar Bitcoin sotgan-sotmaganligi borasidagi bahsli shartnoma "Yoʻq" foydasiga hal qilindi. Garchi kompaniya keyinchalik belgilangan muddat oraligʻida 32 BTC sotganini rasman tasdiqlagan boʻlsa-da, ikki bosqichli nizolarni koʻrib chiqish jarayoni yakunida bozor ishtirokchilari salbiy natijani maʼqullashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
UMA Optimistic Oracle (UMA) token egalari payshanba kuni erta tongda yakunlangan ovoz berish jarayonida bozorni "Yoʻq" deb yopishga qaror qilishdi. Maʼlumotlarga koʻra, ishtirokchilarning 98,6 foizi ushbu qarorni qoʻllab-quvvatlagan, faqat 1,4 foiz foydalanuvchi "Ha" variantiga ovoz bergan. Polymarket maʼmuriyati bozor muddati tugagunga qadar hech qanday oncheyn maʼlumot yoki ishonchli hisobot sotuvni tasdiqlamaganini, muddatdan keyin eʼlon qilingan maʼlumotlar esa hisobga olinmasligini bildirdi.
Strategy kompaniyasi 26-maydan 31-maygacha boʻlgan vaqt oraligʻida 32 BTC sotgan, biroq bu haqda dushanba kuni, yaʼni bozor yopilganidan keyin hisobot bergan. Ushbu holat Polymarket platformasidagi tokenlar miqdoriga asoslangan nizolarni hal qilish tizimiga nisbatan shubhalarni kuchaytirdi. Tizimda eng koʻp UMA tokeniga ega boʻlgan hamyonlar koʻproq ovoz berish huquqiga ega boʻlib, bu qarorlar xolisligiga taʼsir qilishi mumkinligi aytilmoqda.
Koʻplab treyderlar norozilik bildirib, bozor tasdiqlash vaqtiga emas, balki sotuv amalga oshirilgan haqiqiy vaqtga asoslanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bir nafar omadsiz treyder ushbu shartnoma tufayli 500 000 USD yoʻqotganini maʼlum qildi. Umumiy hisobda mazkur voqea uchun 80 million dollardan ortiq mablagʻ tikilgan edi.
Galaxy Research tahlilchilarining fikricha, prognoz bozorlari qoidalarning keyinchalik qanday talqin qilinishini emas, balki sodir boʻlgan real voqeani baholashi lozim. Nizolarni hal qilish jarayoni yirik token egalari uchun daromadli boʻlib chiqdi: masalan, eng yirik ovoz beruvchi hamyonlardan biri ushbu jarayon orqali 299 000 USD dan ortiq foyda koʻrgan.
…