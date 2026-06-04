Polymarket foydalanuvchilari Strategy kompaniyasining Bitcoin savdosi boʻyicha norozi

·35·Iqtisodiyot
Polymarket foydalanuvchilari Strategy kompaniyasining Bitcoin savdosi boʻyicha norozi

Polymarket prognozlar platformasida Strategy kompaniyasi 31-mayga qadar Bitcoin sotgan-sotmaganligi borasidagi bahsli shartnoma "Yoʻq" foydasiga hal qilindi. Garchi kompaniya keyinchalik belgilangan muddat oraligʻida 32 BTC sotganini rasman tasdiqlagan boʻlsa-da, ikki bosqichli nizolarni koʻrib chiqish jarayoni yakunida bozor ishtirokchilari salbiy natijani maʼqullashdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

UMA Optimistic Oracle (UMA) token egalari payshanba kuni erta tongda yakunlangan ovoz berish jarayonida bozorni "Yoʻq" deb yopishga qaror qilishdi. Maʼlumotlarga koʻra, ishtirokchilarning 98,6 foizi ushbu qarorni qoʻllab-quvvatlagan, faqat 1,4 foiz foydalanuvchi "Ha" variantiga ovoz bergan. Polymarket maʼmuriyati bozor muddati tugagunga qadar hech qanday oncheyn maʼlumot yoki ishonchli hisobot sotuvni tasdiqlamaganini, muddatdan keyin eʼlon qilingan maʼlumotlar esa hisobga olinmasligini bildirdi.

Strategy kompaniyasi 26-maydan 31-maygacha boʻlgan vaqt oraligʻida 32 BTC sotgan, biroq bu haqda dushanba kuni, yaʼni bozor yopilganidan keyin hisobot bergan. Ushbu holat Polymarket platformasidagi tokenlar miqdoriga asoslangan nizolarni hal qilish tizimiga nisbatan shubhalarni kuchaytirdi. Tizimda eng koʻp UMA tokeniga ega boʻlgan hamyonlar koʻproq ovoz berish huquqiga ega boʻlib, bu qarorlar xolisligiga taʼsir qilishi mumkinligi aytilmoqda.

Koʻplab treyderlar norozilik bildirib, bozor tasdiqlash vaqtiga emas, balki sotuv amalga oshirilgan haqiqiy vaqtga asoslanishi kerakligini taʼkidlamoqda. Bir nafar omadsiz treyder ushbu shartnoma tufayli 500 000 USD yoʻqotganini maʼlum qildi. Umumiy hisobda mazkur voqea uchun 80 million dollardan ortiq mablagʻ tikilgan edi.

Galaxy Research tahlilchilarining fikricha, prognoz bozorlari qoidalarning keyinchalik qanday talqin qilinishini emas, balki sodir boʻlgan real voqeani baholashi lozim. Nizolarni hal qilish jarayoni yirik token egalari uchun daromadli boʻlib chiqdi: masalan, eng yirik ovoz beruvchi hamyonlardan biri ushbu jarayon orqali 299 000 USD dan ortiq foyda koʻrgan.

PolymarketBitcoinKriptoBirjaStrategy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi