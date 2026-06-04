Bitcoin 60 000 dollargacha arzonlashdi: 600 million dollarlik long pozitsiyalar yopildi

·34·Iqtisodiyot
Bitcoin 60 000 dollargacha arzonlashdi: 600 million dollarlik long pozitsiyalar yopildi

Bitcoin (BTC) narxining 60 000 dollar darajasiga yaqinlashishi bozorga jiddiy zarba berdi. Ushbu pasayish natijasida 600 million dollardan ortiq long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar likvidatsiya qilindi. Bu holat soʻnggi tiklanish haqiqiy burilish nuqtasi ekanligi yoki shunchaki kaldıraçli savdolarning tozalanishidan keyingi vaqtinchalik sakrash ekanligi borasida shubhalarni uygʻotdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Payshanba kuni BTC narxi taxminan 61 300 dollargacha tushib ketdi, biroq keyinchalik 5,52 foizga oʻsib, 64 690 dollar atrofida barqarorlashdi. Ushbu tiklanish Isroil va Livan oʻrtasida oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. CoinGlass maʻlumotlariga koʻra, 24 soat ichida jami 737 million dollarlik BTC pozitsiyalari yopilgan boʻlib, uning asosiy qismi buqalarning hissasiga toʻgʻri keldi.

Bozordagi keskin oʻzgarishlarga qaramay, baʻzi treyderlar optimistik kayfiyatda. Masalan, RidaaXBT taxminiga koʻra, Bitcoin narxi 69 000 – 70 000 dollar oraligʻigacha koʻtarilishi mumkin. Tahlilchi ZordXBT ham pastki nuqtalarda xaridorlarning faollashganini ijobiy signal sifatida baholamoqda.

Biroq, Hitman42.eth kabi ekspertlar buqalarni ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. Uning fikricha, bu sakrash treyderlar uchun tuzoq boʻlishi mumkin. Bitcoin haftalik grafigida hali ham "ayiq bayrogʻi" (bear flag) shakli saqlanib qolmoqda, bu esa narxning 50 000 – 52 000 dollar darajasigacha tushib ketish xavfini ochiq qoldiradi.

BitcoinKriptoBirjaInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi