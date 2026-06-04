Bitcoin 60 000 dollargacha arzonlashdi: 600 million dollarlik long pozitsiyalar yopildi
Bitcoin (BTC) narxining 60 000 dollar darajasiga yaqinlashishi bozorga jiddiy zarba berdi. Ushbu pasayish natijasida 600 million dollardan ortiq long (oʻsishga tikilgan) pozitsiyalar likvidatsiya qilindi. Bu holat soʻnggi tiklanish haqiqiy burilish nuqtasi ekanligi yoki shunchaki kaldıraçli savdolarning tozalanishidan keyingi vaqtinchalik sakrash ekanligi borasida shubhalarni uygʻotdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Payshanba kuni BTC narxi taxminan 61 300 dollargacha tushib ketdi, biroq keyinchalik 5,52 foizga oʻsib, 64 690 dollar atrofida barqarorlashdi. Ushbu tiklanish Isroil va Livan oʻrtasida oʻt ochishni toʻxtatish boʻyicha kelishuvga erishilgani haqidagi xabarlar bilan bir vaqtga toʻgʻri keldi. CoinGlass maʻlumotlariga koʻra, 24 soat ichida jami 737 million dollarlik BTC pozitsiyalari yopilgan boʻlib, uning asosiy qismi buqalarning hissasiga toʻgʻri keldi.
Bozordagi keskin oʻzgarishlarga qaramay, baʻzi treyderlar optimistik kayfiyatda. Masalan, RidaaXBT taxminiga koʻra, Bitcoin narxi 69 000 – 70 000 dollar oraligʻigacha koʻtarilishi mumkin. Tahlilchi ZordXBT ham pastki nuqtalarda xaridorlarning faollashganini ijobiy signal sifatida baholamoqda.
Biroq, Hitman42.eth kabi ekspertlar buqalarni ehtiyotkorlikka chaqirmoqda. Uning fikricha, bu sakrash treyderlar uchun tuzoq boʻlishi mumkin. Bitcoin haftalik grafigida hali ham "ayiq bayrogʻi" (bear flag) shakli saqlanib qolmoqda, bu esa narxning 50 000 – 52 000 dollar darajasigacha tushib ketish xavfini ochiq qoldiradi.
…