Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi
Kraken kriptovalyuta birjasi xStocks tokenlashtirilgan aksiyalar platformasi orqali oʻz mijozlariga SpaceX kompaniyasining kutilayotgan birlamchi ommaviy taklifida (IPO) ishtirok etish imkonini bermoqda. Bu qadam kripto infratuzilmasi va anʻanaviy kapital bozorlarining oʻzaro yaqinlashib borayotganini koʻrsatadi. SpaceX ushbu platformadagi birinchi loyiha boʻlib, foydalanuvchilar tokenlashtirilgan vositalar orqali aksiyalarni sotib olishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ishtirok etish uchun foydalanuvchilar Kraken mobil ilovasida tasdiqlangan hisobga ega boʻlishlari va IPO uchun ariza topshirishlari lozim. Mazkur xizmat Kraken Pro yoki desktop platformalarida mavjud emas. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, IPO Access Yevropa iqtisodiy hududi va 110 dan ortiq xalqaro bozorlarda amal qiladi, biroq AQSH, Kanada, Avstraliya va Buyuk Britaniya rezidentlari uchun tartibga soluvchi cheklovlar tufayli yopiq qoladi.
Aksiyalarni taqsimlash jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etgan investorlarga SPCXx tokenlari beriladi. Bu tokenlar SpaceX aksiyalari bilan 1:1 nisbatda taʻminlangan boʻlib, ularni Kraken va boshqa xStocks platformalarida haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat davomida savdo qilish mumkin boʻladi. Hozirda xStocks platformasining umumiy savdo hajmi 25 milliard dollardan oshib ulgurgan.
SpaceX aksiyalarining ommaviy savdolari 12-iyun kuni boshlanishi kutilmoqda. Bloomberg xabariga koʻra, taklifga boʻlgan talab allaqachon mavjud aksiyalar miqdoridan oshib ketgan. Kompaniya 1,8 trillion dollar bahosida taxminan 75 milliard dollar jalb qilishni koʻzlamoqda. Agar bu amalga oshsa, ushbu listing Saudi Aramco kompaniyasining 2019-yildagi 29,4 milliard dollarlik rekordini yangilab, tarixdagi eng yirik IPO boʻladi.
Kompaniyaning oʻsish istiqbollari asosan Starlink sunʻiy yoʻldosh internet biznesi bilan bogʻliq boʻlib, u asosiy daromad manbaiga aylangan. Shunga qaramay, koinotni tadqiq qilish va raketalarni uchirish bilan bogʻliq yuqori xarajatlar investorlar tomonidan kompaniya qiymatini baholashda asosiy omil boʻlib qolmoqda. Avvalroq SpaceX oʻzining IPO hujjatlarida Bitcoin aktivlariga egaligini ham maʻlum qilgan edi.
…