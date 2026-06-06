Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi

·15·Iqtisodiyot
Kraken xStocks orqali SpaceX IPO’sida ishtirok etish imkoniyatini taqdim etadi

Kraken kriptovalyuta birjasi xStocks tokenlashtirilgan aksiyalar platformasi orqali oʻz mijozlariga SpaceX kompaniyasining kutilayotgan birlamchi ommaviy taklifida (IPO) ishtirok etish imkonini bermoqda. Bu qadam kripto infratuzilmasi va anʻanaviy kapital bozorlarining oʻzaro yaqinlashib borayotganini koʻrsatadi. SpaceX ushbu platformadagi birinchi loyiha boʻlib, foydalanuvchilar tokenlashtirilgan vositalar orqali aksiyalarni sotib olishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ishtirok etish uchun foydalanuvchilar Kraken mobil ilovasida tasdiqlangan hisobga ega boʻlishlari va IPO uchun ariza topshirishlari lozim. Mazkur xizmat Kraken Pro yoki desktop platformalarida mavjud emas. Kompaniya maʻlumotlariga koʻra, IPO Access Yevropa iqtisodiy hududi va 110 dan ortiq xalqaro bozorlarda amal qiladi, biroq AQSH, Kanada, Avstraliya va Buyuk Britaniya rezidentlari uchun tartibga soluvchi cheklovlar tufayli yopiq qoladi.

Aksiyalarni taqsimlash jarayonida muvaffaqiyatli ishtirok etgan investorlarga SPCXx tokenlari beriladi. Bu tokenlar SpaceX aksiyalari bilan 1:1 nisbatda taʻminlangan boʻlib, ularni Kraken va boshqa xStocks platformalarida haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat davomida savdo qilish mumkin boʻladi. Hozirda xStocks platformasining umumiy savdo hajmi 25 milliard dollardan oshib ulgurgan.

SpaceX aksiyalarining ommaviy savdolari 12-iyun kuni boshlanishi kutilmoqda. Bloomberg xabariga koʻra, taklifga boʻlgan talab allaqachon mavjud aksiyalar miqdoridan oshib ketgan. Kompaniya 1,8 trillion dollar bahosida taxminan 75 milliard dollar jalb qilishni koʻzlamoqda. Agar bu amalga oshsa, ushbu listing Saudi Aramco kompaniyasining 2019-yildagi 29,4 milliard dollarlik rekordini yangilab, tarixdagi eng yirik IPO boʻladi.

Kompaniyaning oʻsish istiqbollari asosan Starlink sunʻiy yoʻldosh internet biznesi bilan bogʻliq boʻlib, u asosiy daromad manbaiga aylangan. Shunga qaramay, koinotni tadqiq qilish va raketalarni uchirish bilan bogʻliq yuqori xarajatlar investorlar tomonidan kompaniya qiymatini baholashda asosiy omil boʻlib qolmoqda. Avvalroq SpaceX oʻzining IPO hujjatlarida Bitcoin aktivlariga egaligini ham maʻlum qilgan edi.

KrakenSpaceXIPOKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiBugun, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiBugun, 06:38Illinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaIllinoys shtatida kriptovalyuta soligʻi qonun darajasiga koʻtarilmoqdaBugun, 00:12AQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariAQSH Kongressida kriptovalyutalarni soliqqa tortish boʻyicha yangi qonun loyihalariBugun, 23:58ETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiETH narxi 13 oylik minimal darajaga tushdi: Navbatda 1400 dollarmiBugun, 23:55Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi