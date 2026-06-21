O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSH dollariga yetdi.
Hisobot davrida Rossiya O‘zbekiston mahsulotlari uchun eng yirik eksport bozori bo‘lib qoldi. Ushbu mamlakatga 1,5 milliard dollarlik mahsulot yetkazib berilgan.
Eksport hajmi bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Xitoy va Afg‘oniston egalladi. Xitoyga 919,6 million dollar, Afg‘onistonga esa 643,7 million dollarlik mahsulot eksport qilingan.
Shuningdek, Fransiya (498,6 mln dollar), Qozog‘iston (425,5 mln dollar), Turkiya (361,4 mln dollar), BAA (265,5 mln dollar), Qirg‘iziston (254,2 mln dollar), Tojikiston (213,3 mln dollar) va AQSH (122,5 mln dollar) O‘zbekistonning yirik savdo hamkorlari qatoridan joy oldi.
…