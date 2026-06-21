O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?

·16·Iqtisodiyot
O‘zbekiston mahsulotlariga talab qaysi davlatlarda yuqori?

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–aprel oylarida O‘zbekistonning umumiy eksport hajmi qariyb 10 milliard AQSH dollariga yetdi.

Hisobot davrida Rossiya O‘zbekiston mahsulotlari uchun eng yirik eksport bozori bo‘lib qoldi. Ushbu mamlakatga 1,5 milliard dollarlik mahsulot yetkazib berilgan.

Eksport hajmi bo‘yicha keyingi o‘rinlarni Xitoy va Afg‘oniston egalladi. Xitoyga 919,6 million dollar, Afg‘onistonga esa 643,7 million dollarlik mahsulot eksport qilingan.

Shuningdek, Fransiya (498,6 mln dollar), Qozog‘iston (425,5 mln dollar), Turkiya (361,4 mln dollar), BAA (265,5 mln dollar), Qirg‘iziston (254,2 mln dollar), Tojikiston (213,3 mln dollar) va AQSH (122,5 mln dollar) O‘zbekistonning yirik savdo hamkorlari qatoridan joy oldi.

O'zbekistonRossiyaXitoyAfganistonFransiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaO‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqidaKecha, 16:5622 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19.06, 16:051 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi19.06, 15:5122 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda22 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda19.06, 11:31Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida19.06, 01:40Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaKanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqda19.06, 01:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda