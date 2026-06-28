Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondi

·27·Sport
Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondi

Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Ushbu natija Tomas Tuxel shogirdlariga "L" guruhida peshqadamlikni taʼminlab berdi. Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan Real Madrid yulduzi Jud Bellingem nafaqat oʻzining mahorati, balki jamoaviy yutuqlar yoʻlidagi fidoyiligi bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

22 yoshli yarim himoyachi oʻyin davomida inglizlarning har bir xavfli hujumi markazida boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida Panama himoyasini yorib oʻtish qiyin kechgan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimda Jud Bellingem burchak toʻpidan soʻng hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Bu uning joriy turnirdagi ikkinchi goli sifatida qayd etildi. Biroq futbolchining oʻzi oʻyindan soʻng bergan intervyusida goldan koʻra koʻproq assistentlik qilgan vaziyati uni xursand qilganini taʼkidladi.

Tarixiy assist va Harry Kanening rekordi

Jud Bellingem tomonidan amalga oshirilgan aniq uzatma Harry Kane uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bavariya hujumchisi ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, oʻzining Jahon chempionatlaridagi 11-golini kiritdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol orqali Harry Kane afsonaviy Gary Linekerdan oʻzib ketib, Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

"Meni goldan koʻra koʻproq assistentlik xursand qildi. Harry Kane kabi darajasi yuqori hujumchiga yordam berish — katta sharaf. U sadoqatli sardor va haqiqiy yetakchi, u barcha yutuqlarga munosib", — deya taʼkidladi Jud Bellingem oʻyin yakunida. Real Madrid yulduzi ayni damda Angliya tarkibida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan yagona futbolchi sifatida eʼtirof etilmoqda.

Taktik oʻzgarishlar va keyingi bosqich

Tomas Tuxel tanaffus vaqtida shogirdlariga xotirjamlikni saqlashni va shunchaki hujumkorlik tezligini biroz oshirishni tayinlagan. Panama terma jamoasi zich himoyalanganiga qaramay, inglizlar ikkinchi boʻlimda oʻyin tempini toʻliq nazorat ostiga olishdi. Bu esa raqib mudofaasining charchashiga va xatolarga yoʻl qoʻyishiga sabab boʻldi.

Guruhda birinchi oʻrinni egallagan Angliya endi nimchorak final bosqichida Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs AQSHning Atlanta shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Jud Bellingemning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy maqsadi bosqichma-bosqich oʻsishga erishish va har bir oʻyinda sifatni yaxshilab borishdir.

Hozirda Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga asosiy favoritlardan biri sifatida yoʻl olmoqda. Harry Kane va Jud Bellingem oʻrtasidagi ajoyib tandem esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Muxlislar va ekspertlar ushbu juftlikning keyingi oʻyinlardagi natijalarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

AngliyaJude BellinghamHarry KaneJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00Jud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiJud Bellingem Angliyani qutqarmoqda: Tomas Tuxel jamoasi guruhda birinchi boʻldiBugun, 13:38Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunladiBugun, 13:10Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiRoberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildiBugun, 12:16JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi