Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasi Panama ustidan gʻalaba qozondi
Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsida Angliya terma jamoasi Panama ustidan 2:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Ushbu natija Tomas Tuxel shogirdlariga "L" guruhida peshqadamlikni taʼminlab berdi. Uchrashuvning bosh qahramoniga aylangan Real Madrid yulduzi Jud Bellingem nafaqat oʻzining mahorati, balki jamoaviy yutuqlar yoʻlidagi fidoyiligi bilan ham muxlislar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
22 yoshli yarim himoyachi oʻyin davomida inglizlarning har bir xavfli hujumi markazida boʻldi. Uchrashuvning birinchi boʻlimida Panama himoyasini yorib oʻtish qiyin kechgan boʻlsa-da, ikkinchi boʻlimda Jud Bellingem burchak toʻpidan soʻng hisobni ochishga muvaffaq boʻldi. Bu uning joriy turnirdagi ikkinchi goli sifatida qayd etildi. Biroq futbolchining oʻzi oʻyindan soʻng bergan intervyusida goldan koʻra koʻproq assistentlik qilgan vaziyati uni xursand qilganini taʼkidladi.
Tarixiy assist va Harry Kanening rekordiJud Bellingem tomonidan amalga oshirilgan aniq uzatma Harry Kane uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. Bavariya hujumchisi ushbu vaziyatdan unumli foydalanib, oʻzining Jahon chempionatlaridagi 11-golini kiritdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu gol orqali Harry Kane afsonaviy Gary Linekerdan oʻzib ketib, Angliya terma jamoasining Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
"Meni goldan koʻra koʻproq assistentlik xursand qildi. Harry Kane kabi darajasi yuqori hujumchiga yordam berish — katta sharaf. U sadoqatli sardor va haqiqiy yetakchi, u barcha yutuqlarga munosib", — deya taʼkidladi Jud Bellingem oʻyin yakunida. Real Madrid yulduzi ayni damda Angliya tarkibida barqaror oʻyin koʻrsatayotgan yagona futbolchi sifatida eʼtirof etilmoqda.
Taktik oʻzgarishlar va keyingi bosqichTomas Tuxel tanaffus vaqtida shogirdlariga xotirjamlikni saqlashni va shunchaki hujumkorlik tezligini biroz oshirishni tayinlagan. Panama terma jamoasi zich himoyalanganiga qaramay, inglizlar ikkinchi boʻlimda oʻyin tempini toʻliq nazorat ostiga olishdi. Bu esa raqib mudofaasining charchashiga va xatolarga yoʻl qoʻyishiga sabab boʻldi.
Guruhda birinchi oʻrinni egallagan Angliya endi nimchorak final bosqichida Kongo DR terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu bahs AQSHning Atlanta shahrida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Jud Bellingemning soʻzlariga koʻra, jamoaning asosiy maqsadi bosqichma-bosqich oʻsishga erishish va har bir oʻyinda sifatni yaxshilab borishdir.
Hozirda Angliya terma jamoasi pley-off bosqichiga asosiy favoritlardan biri sifatida yoʻl olmoqda. Harry Kane va Jud Bellingem oʻrtasidagi ajoyib tandem esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Muxlislar va ekspertlar ushbu juftlikning keyingi oʻyinlardagi natijalarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…