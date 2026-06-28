Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdi

·0·Texno
Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Gigabyte kompaniyasi oʻzining 40 yillik yubileyini nishonlash doirasida yangi avlod grafik protsessorlari turkumiga kiruvchi Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G va Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G modellarini eʼlon qildi. Ushbu qurilmalar nafaqat yuqori unumdorligi, balki oʻziga xos dizayn konsepsiyasi bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Infinity seriyasi dizayni aviatsiya dvigatellaridan ilhomlangan boʻlib, aylana shaklidagi elementlar va zamonaviy yoritish tizimlari bilan jihozlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, standart versiya toʻq rangli kiber-sport uslubida ishlangan boʻlsa, Wood varianti kumushrang korpus va yogʻoch teksturasiga ega dekorativ qoʻshimchalar bilan ajralib turadi. Taʼkidlash joizki, ishlab chiqaruvchi bu haqiqiy yogʻoch emas, balki uning yuqori sifatli imitatsiyasi ekanligini ochiqlagan.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Har ikkala video karta NVIDIA Blackwell arxitekturasiga asoslangan boʻlib, 256 bitli shina orqali ishlaydigan 16 GB hajmdagi GDDR7 xotirasi bilan taʼminlangan. Bu esa oʻyinlarda va murakkab grafik vazifalarda maʼlumotlarni uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi. Wood versiyasi zavod sozlamalarida kuchaytirilgan (overclock) boʻlib, uning chastotasi bazaviy 2617 MHz dan 2805 MHz gacha koʻtarilgan.

Sovutish tizimi masalasida Gigabyte oʻzining yangi Windforce Hyperburst texnologiyasini qoʻllagan. Uning asosiy xususiyati Double Flow Through konstruksiyasi boʻlib, chap va oʻng ventilyatorlar sovuq havoni toʻgʻridan-toʻgʻri sovutish moduliga yoʻnaltiradi. Bu yondashuv anʼanaviy tizimlarga qaraganda havo oqimini 58 foizgacha yaxshilash imkonini beradi.

Innovatsion yechimlar va Project Stealth

Yangi video kartalarning yana bir muhim jihati — orqa panelning ikki tomonlama ventilyatsiya qilinishidir. Bu nafaqat sovutish samaradorligini oshiradi, balki yuqori yuklama vaqtida shovqin darajasini kamaytirishga ham xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik geymerlar va professional montajchilar uchun bu jihat uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlovchi muhim omil boʻlishi mumkin.

Bundan tashqari, qurilmalarda Project Stealth texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanadi. Ushbu tizim doirasida quvvat ulagichi plataning orqa tomoniga koʻchirilgan. Bunday yechim kompyuter korpusi ichidagi kabellarni yashirishga va tizim blokining ichki qismini yanada estetik koʻrinishga keltirishga yordam beradi.

Hozircha ushbu yubiley modellarining chakana savdodagi narxi va Oʻzbekiston bozoriga kirib kelish muddati haqida aniq maʼlumotlar berilmagan, biroq ekspertlar ularning cheklangan miqdorda chiqarilishini taxmin qilmoqdalar.

GigabyteNVIDIARTX 5080TexnologiyaBlackwell
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaSpaceX tarixiy rekord sari: Kanaveral burnida ulkan Mechazilla minorasi qad rostlamoqdaBugun, 13:25Elon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiElon Musk asos solgan Starbase shahrida ilk bor politsiya boshqarmasi tashkil etildiBugun, 12:53Avtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiAvtomobillar uchun maxsus TWSC TC301 USB-C flesh-diskining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 12:24China Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiChina Mobile koinotda baza stansiyasiga ega yangi sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazadiBugun, 11:58Ugreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiUgreen kompaniyasi 160 vattli Nexode Pro aqlli quvvatlagichini Yevropa bozoriga chiqardiBugun, 11:23Kanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaKanada AQSH energetika bozoriga boyitilmagan uranda ishlaydigan yadroviy reaktorlarni taklif qilmoqdaBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi