Gigabyte brendning 40 yilligiga bagʻishlangan RTX 5080 Infinity video kartalarini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorining yetakchi oʻyinchilaridan biri boʻlgan Gigabyte kompaniyasi oʻzining 40 yillik yubileyini nishonlash doirasida yangi avlod grafik protsessorlari turkumiga kiruvchi Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G va Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G modellarini eʼlon qildi. Ushbu qurilmalar nafaqat yuqori unumdorligi, balki oʻziga xos dizayn konsepsiyasi bilan ham soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Infinity seriyasi dizayni aviatsiya dvigatellaridan ilhomlangan boʻlib, aylana shaklidagi elementlar va zamonaviy yoritish tizimlari bilan jihozlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, standart versiya toʻq rangli kiber-sport uslubida ishlangan boʻlsa, Wood varianti kumushrang korpus va yogʻoch teksturasiga ega dekorativ qoʻshimchalar bilan ajralib turadi. Taʼkidlash joizki, ishlab chiqaruvchi bu haqiqiy yogʻoch emas, balki uning yuqori sifatli imitatsiyasi ekanligini ochiqlagan.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikHar ikkala video karta NVIDIA Blackwell arxitekturasiga asoslangan boʻlib, 256 bitli shina orqali ishlaydigan 16 GB hajmdagi GDDR7 xotirasi bilan taʼminlangan. Bu esa oʻyinlarda va murakkab grafik vazifalarda maʼlumotlarni uzatish tezligini sezilarli darajada oshiradi. Wood versiyasi zavod sozlamalarida kuchaytirilgan (overclock) boʻlib, uning chastotasi bazaviy 2617 MHz dan 2805 MHz gacha koʻtarilgan.
Sovutish tizimi masalasida Gigabyte oʻzining yangi Windforce Hyperburst texnologiyasini qoʻllagan. Uning asosiy xususiyati Double Flow Through konstruksiyasi boʻlib, chap va oʻng ventilyatorlar sovuq havoni toʻgʻridan-toʻgʻri sovutish moduliga yoʻnaltiradi. Bu yondashuv anʼanaviy tizimlarga qaraganda havo oqimini 58 foizgacha yaxshilash imkonini beradi.
Innovatsion yechimlar va Project StealthYangi video kartalarning yana bir muhim jihati — orqa panelning ikki tomonlama ventilyatsiya qilinishidir. Bu nafaqat sovutish samaradorligini oshiradi, balki yuqori yuklama vaqtida shovqin darajasini kamaytirishga ham xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik geymerlar va professional montajchilar uchun bu jihat uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlovchi muhim omil boʻlishi mumkin.
Bundan tashqari, qurilmalarda Project Stealth texnologiyasi qoʻllab-quvvatlanadi. Ushbu tizim doirasida quvvat ulagichi plataning orqa tomoniga koʻchirilgan. Bunday yechim kompyuter korpusi ichidagi kabellarni yashirishga va tizim blokining ichki qismini yanada estetik koʻrinishga keltirishga yordam beradi.
Hozircha ushbu yubiley modellarining chakana savdodagi narxi va Oʻzbekiston bozoriga kirib kelish muddati haqida aniq maʼlumotlar berilmagan, biroq ekspertlar ularning cheklangan miqdorda chiqarilishini taxmin qilmoqdalar.
…