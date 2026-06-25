O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?
Bundan atigi o‘n yil oldin uy qurmoqchi bo‘lsak, mahalliy mahsulotlardan asosan qum, shag‘al, oddiy g‘isht yoki shifer topa olardik, xolos. Uyning chiroyli va mustahkam bo‘lishini ta’minlaydigan sifatli materiallarning katta qismi chetdan kelardi.
Bugun esa vaziyat tubdan o‘zgardi! Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida mamlakatimiz qurilish materiallari sanoatining kechagi kuni, bugungi zafarlari va eng asosiysi — kelajakdagi o‘ta ulkan rejalari muhokama qilindi.
Katta sakrash: 10 yil ichida nimalar o‘zgardi?
Oxirgi o‘n yillikda bu sohaga naqd 12 milliard dollar investitsiya kiritildi va 4 mingdan ortiq zamonaviy korxona ishga tushirildi. Natijada biz nafaqat o‘zimizni sement yoki oyna bilan ta’minladik, balki bazalt, gazoblok, kompozit va ekologik pardozlash materiallari kabi yuqori texnologiyali mahsulotlarni ham o‘zimizda ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ydik.
Raqamlardagi farqni o‘zingiz ko‘ring:
Ko‘rsatkich
10 yil avval
Bugun
Ichki bozorni qoplash ulushi
35–40%
98% (yangi uylar va sanoat binolari uchun)
Ishlab chiqarish hajmi
7 trillion so‘m
53 trillion so‘m
Eksport hajmi
Sezilarsiz darajada
1,2 milliard dollar
Kelajak rejalari: Yiliga 280 mingta uy va yangi massivlar!
Qurilish sur’atlari to‘xtab qolmaydi, aksincha, yanada tezlashadi. Yil boshida qabul qilingan dasturga muvofiq, oldimizga juda katta marralar qo‘yilgan:
2040 yilgacha har yili quriladigan uy-joylar soni 2 baravarga oshirilib, 280 mingtaga yetkaziladi.
«Yangi O‘zbekiston» massivlari soni deyarli ikki barobar ko‘payadi — 61 tadan 120 taga yetadi.
Har yili 20–25 million kvadrat metr tijorat binolari foydalanishga topshiriladi. Bu esa qurilish materiallari bozorida yiliga kamida 10 milliard dollarlik doimiy va ulkan talabni yaratadi.
Grandioz loyihalar — Mahalliy mahsulotlar uchun imtihon va imkoniyat
Yaqinda o‘tgan Toshkent xalqaro investitsiya forumida taqdim etilgan va umumiy qiymati 27 milliard dollar bo‘lgan infratuzilma loyihalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun haqiqiy oltin konga aylanadi. Yaqin yillarda yurtimizda quyidagi mega-obyektlar qad rostlaydi:
Jizzaxda atom elektr stansiyasi (AES)
Yangi Toshkent xalqaro aeroporti
Yangi Toshkentdagi zamonaviy futbol stadioni
Toshkent–Samarqand yangi avtomobil yo‘li
Bunday yirik va strategik obyektlar uchun, tabiiyki, oddiy emas, balki eng yuqori sifatli, xalqaro sertifikatlarga ega qurilish materiallari talab etiladi.
Shu munosabat bilan, Davlat rahbari mas’ullarga yirik qurilish loyihalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan samarali bog‘laydigan, mahsulot sifati va standartlarini nazorat qiluvchi muqobil yangi tizimni joriy etish vazifasini yukladi.
Xullas, yaqin kelajakda yurtimizning yangi ramzlariga aylanadigan eng muhtasham stadionlar, yo‘llar va aeroportlar o‘zimizning ishchilar tomonidan, o‘zimizda chiqqan sifatli mahsulotlardan quriladi!
…