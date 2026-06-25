O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?

·25·Iqtisodiyot
O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida qanday inqilob yuz berdi?

Bundan atigi o‘n yil oldin uy qurmoqchi bo‘lsak, mahalliy mahsulotlardan asosan qum, shag‘al, oddiy g‘isht yoki shifer topa olardik, xolos. Uyning chiroyli va mustahkam bo‘lishini ta’minlaydigan sifatli materiallarning katta qismi chetdan kelardi.

Bugun esa vaziyat tubdan o‘zgardi! Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida mamlakatimiz qurilish materiallari sanoatining kechagi kuni, bugungi zafarlari va eng asosiysi — kelajakdagi o‘ta ulkan rejalari muhokama qilindi.

Katta sakrash: 10 yil ichida nimalar o‘zgardi?

Oxirgi o‘n yillikda bu sohaga naqd 12 milliard dollar investitsiya kiritildi va 4 mingdan ortiq zamonaviy korxona ishga tushirildi. Natijada biz nafaqat o‘zimizni sement yoki oyna bilan ta’minladik, balki bazalt, gazoblok, kompozit va ekologik pardozlash materiallari kabi yuqori texnologiyali mahsulotlarni ham o‘zimizda ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ydik.

Raqamlardagi farqni o‘zingiz ko‘ring:

Ko‘rsatkich

10 yil avval

Bugun

Ichki bozorni qoplash ulushi

35–40%

98% (yangi uylar va sanoat binolari uchun)

Ishlab chiqarish hajmi

7 trillion so‘m

53 trillion so‘m

Eksport hajmi

Sezilarsiz darajada

1,2 milliard dollar

Kelajak rejalari: Yiliga 280 mingta uy va yangi massivlar!

Qurilish sur’atlari to‘xtab qolmaydi, aksincha, yanada tezlashadi. Yil boshida qabul qilingan dasturga muvofiq, oldimizga juda katta marralar qo‘yilgan:

  • 2040 yilgacha har yili quriladigan uy-joylar soni 2 baravarga oshirilib, 280 mingtaga yetkaziladi.

  • «Yangi O‘zbekiston» massivlari soni deyarli ikki barobar ko‘payadi — 61 tadan 120 taga yetadi.

  • Har yili 20–25 million kvadrat metr tijorat binolari foydalanishga topshiriladi. Bu esa qurilish materiallari bozorida yiliga kamida 10 milliard dollarlik doimiy va ulkan talabni yaratadi.

Grandioz loyihalar — Mahalliy mahsulotlar uchun imtihon va imkoniyat

Yaqinda o‘tgan Toshkent xalqaro investitsiya forumida taqdim etilgan va umumiy qiymati 27 milliard dollar bo‘lgan infratuzilma loyihalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun haqiqiy oltin konga aylanadi. Yaqin yillarda yurtimizda quyidagi mega-obyektlar qad rostlaydi:

  • Jizzaxda atom elektr stansiyasi (AES)

  • Yangi Toshkent xalqaro aeroporti

  • Yangi Toshkentdagi zamonaviy futbol stadioni

  • Toshkent–Samarqand yangi avtomobil yo‘li

Bunday yirik va strategik obyektlar uchun, tabiiyki, oddiy emas, balki eng yuqori sifatli, xalqaro sertifikatlarga ega qurilish materiallari talab etiladi.

Shu munosabat bilan, Davlat rahbari mas’ullarga yirik qurilish loyihalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan samarali bog‘laydigan, mahsulot sifati va standartlarini nazorat qiluvchi muqobil yangi tizimni joriy etish vazifasini yukladi.

Xullas, yaqin kelajakda yurtimizning yangi ramzlariga aylanadigan eng muhtasham stadionlar, yo‘llar va aeroportlar o‘zimizning ishchilar tomonidan, o‘zimizda chiqqan sifatli mahsulotlardan quriladi!

O'zbekistonShavkat MirziyoyevYangi O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Investitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiInvestitsiyalar samaradorligini oshirish bo‘yicha yangi tizim e’lon qilindiBugun, 13:28Soliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiSoliq qo‘mitasi bank siriga oid xavotirlarga javob berdiBugun, 13:09Hududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiHududlarda 200 ta yangi mehmonxona qurish rejalashtirildiBugun, 12:27Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiBugun, 12:0426 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 10:33UzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiUzQR tizimi 1 iyuldan barcha biznes subyektlari uchun majburiy bo‘ladiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda