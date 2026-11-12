«Bruneydan yaxshiroq»: Olga Smorodskaya O‘zbekiston - Rossiya o‘yini haqida nimalar dedi?

1 daqiqa o'qish110
«Bruneydan yaxshiroq»: Olga Smorodskaya O‘zbekiston - Rossiya o‘yini haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Olga Smorodskaya Rossiya milliy jamoasining O‘zbekiston va Venesuela bilan o‘yinlarini Bruneyga qarshi bahslardan ko‘ra yuqori saviyali deb baholadi.
  • Uning fikricha, bunday raqiblar bilan to‘qnashuvlar futbolchilarning haqiqiy holatini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.
  • O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni Toshkentda soat 20:00 da boshlanadi.

Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Olga Smorodskaya Rossiya milliy jamoasining yaqin kunlarda o‘tkaziladigan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari xususida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning baholashicha, bo‘lajak raqiblarning saviyasi jamoaning haqiqiy holatini ko‘rsatib berish uchun muhim ahamiyatga ega.

Smorodskayaning bayonoti va bo‘lajak o‘yinlarning ahamiyati

«Sport-Ekspress» nashrining xabar berishicha, taniqli sport funksioneri Rossiya terma jamoasining saviyali raqiblar bilan to‘qnash kelishini ijobiy baholagan.

«Rossiya milliy jamoasi yaxshi jamoalarga qarshi o‘ynaydi. Futbolchilarimiz ushbu darajada nimalar ko‘rsatishini ko‘ramiz. O‘zbekiston va Venesuela — bu, albatta, Bruneydan yaxshiroq», — dedi Olga Smorodskaya.

O‘yinlar taqvimi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

O‘zbekiston — Rossiya bahsi

Bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida (soat 20:00 da)

Rossiya — Venesuela bahsi

17 noyabr kuni o‘tkaziladi

O‘zbekistonning keyingi raqibi

17 noyabr kuni safarda Saudiya Arabistoni

Fikr bildirgan shaxs

Olga Smorodskaya («Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti)

Oldinda kutib turgan muhim sinovlar

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim va qizg‘in o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, ya’ni 12 noyabr kuni Toshkentda soat 20:00 da start oladi. Shuningdek, Rossiya terma jamoasi 17 noyabr kuni Venesuelaga qarshi maydonga tushsa, O‘zbekiston milliy jamoasi ayni shu kuni safarda Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.

Sizningcha, Olga Smorodskayaning fikrlari qanchalik asosli va bugungi Toshkentdagi bahsda qaysi jamoa o‘z ustunligini namoyish etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari