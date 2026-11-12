«Bruneydan yaxshiroq»: Olga Smorodskaya O‘zbekiston - Rossiya o‘yini haqida nimalar dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Olga Smorodskaya Rossiya milliy jamoasining O‘zbekiston va Venesuela bilan o‘yinlarini Bruneyga qarshi bahslardan ko‘ra yuqori saviyali deb baholadi.
- Uning fikricha, bunday raqiblar bilan to‘qnashuvlar futbolchilarning haqiqiy holatini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega.
- O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni Toshkentda soat 20:00 da boshlanadi.
Moskvaning «Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti Olga Smorodskaya Rossiya milliy jamoasining yaqin kunlarda o‘tkaziladigan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari xususida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Uning baholashicha, bo‘lajak raqiblarning saviyasi jamoaning haqiqiy holatini ko‘rsatib berish uchun muhim ahamiyatga ega.
Smorodskayaning bayonoti va bo‘lajak o‘yinlarning ahamiyati
«Sport-Ekspress» nashrining xabar berishicha, taniqli sport funksioneri Rossiya terma jamoasining saviyali raqiblar bilan to‘qnash kelishini ijobiy baholagan.
«Rossiya milliy jamoasi yaxshi jamoalarga qarshi o‘ynaydi. Futbolchilarimiz ushbu darajada nimalar ko‘rsatishini ko‘ramiz. O‘zbekiston va Venesuela — bu, albatta, Bruneydan yaxshiroq», — dedi Olga Smorodskaya.
O‘yinlar taqvimi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
O‘zbekiston — Rossiya bahsi
Bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida (soat 20:00 da)
Rossiya — Venesuela bahsi
17 noyabr kuni o‘tkaziladi
O‘zbekistonning keyingi raqibi
17 noyabr kuni safarda Saudiya Arabistoni
Fikr bildirgan shaxs
Olga Smorodskaya («Lokomotiv» klubi sobiq prezidenti)
Oldinda kutib turgan muhim sinovlar
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘ta muhim va qizg‘in o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, ya’ni 12 noyabr kuni Toshkentda soat 20:00 da start oladi. Shuningdek, Rossiya terma jamoasi 17 noyabr kuni Venesuelaga qarshi maydonga tushsa, O‘zbekiston milliy jamoasi ayni shu kuni safarda Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashadi.
Sizningcha, Olga Smorodskayaning fikrlari qanchalik asosli va bugungi Toshkentdagi bahsda qaysi jamoa o‘z ustunligini namoyish etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…