«Manchester Yunayted» Maurisio Pochettino bilan kelishuvga erishdi: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi

1 daqiqa o'qish8
«Manchester Yunayted» Maurisio Pochettino bilan kelishuvga erishdi: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi

«Manchester Yunayted» klubi yangi bosh murabbiyni tayinlash borasida hal qiluvchi bosqichga kirdi. Dunyoga mashhur insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, mankunianliklar argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettinoni jamoa ruliga olib kelish bo‘yicha kelishuvni yakunlash arafasida turibdi.

Og‘zaki kelishuv va AQSH futbol federatsiyasi bilan muzokaralar

Ma’lum qilinishicha, «MYU» rahbariyati Pochettino va uning vakillari bilan muvaffaqiyatli muzokaralar o‘tkazib, allaqachon og‘zaki kelishuvga erishgan. Hozirda rasmiy qaror e’lon qilinishi uchun klub AQSH futbol federatsiyasi bilan so‘nggi muzokaralarni olib bormoqda. Fabritsio Romano intiqlik bilan kutilayotgan bu transfer rasman tasdiqlanishiga ko‘p vaqt qolmaganini ta’kidlagan.

Maurisio Pochettino faoliyati va joriy vaziyat

Ma’lumotlar

Hozirgi lavozimi

AQSH milliy jamoasi bosh murabbiyi

«MYU» bilan holati

Og‘zaki kelishuvga erishilgan, yakuniy bosqichda

Xabar manbasi

Taniqli insayder Fabritsio Romano

Avval ishlagan mashhur klublari

«Tottenhem», «PSJ», «Chelsi»

Tajribali mutaxassisning yangi chaqiruvi

Eslatib o‘tamiz, ayni paytda Maurisio Pochettino AQSH milliy jamoasini boshqarib kelmoqda. Argentinalik murabbiy o‘z vaqtida Yevropaning bir qator top-klublarida, jumladan, «Tottenhem», «PSJ» va «Chelsi» jamoalarida salmoqli tajriba to‘plagan. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, u faoliyatini Angliya Premer-ligasida yana «Manchester Yunayted» boshqaruvida davom ettiradi.

Sizningcha, Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ning o‘yinini tubdan o‘zgartirib, jamoani yuqori marralarga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari