«Manchester Yunayted» Maurisio Pochettino bilan kelishuvga erishdi: tafsilotlar ma’lum bo‘ldi
«Manchester Yunayted» klubi yangi bosh murabbiyni tayinlash borasida hal qiluvchi bosqichga kirdi. Dunyoga mashhur insayder Fabritsio Romanoning xabar berishicha, mankunianliklar argentinalik taniqli mutaxassis Maurisio Pochettinoni jamoa ruliga olib kelish bo‘yicha kelishuvni yakunlash arafasida turibdi.
Og‘zaki kelishuv va AQSH futbol federatsiyasi bilan muzokaralar
Ma’lum qilinishicha, «MYU» rahbariyati Pochettino va uning vakillari bilan muvaffaqiyatli muzokaralar o‘tkazib, allaqachon og‘zaki kelishuvga erishgan. Hozirda rasmiy qaror e’lon qilinishi uchun klub AQSH futbol federatsiyasi bilan so‘nggi muzokaralarni olib bormoqda. Fabritsio Romano intiqlik bilan kutilayotgan bu transfer rasman tasdiqlanishiga ko‘p vaqt qolmaganini ta’kidlagan.
Maurisio Pochettino faoliyati va joriy vaziyat
Ma’lumotlar
Hozirgi lavozimi
AQSH milliy jamoasi bosh murabbiyi
«MYU» bilan holati
Og‘zaki kelishuvga erishilgan, yakuniy bosqichda
Xabar manbasi
Taniqli insayder Fabritsio Romano
Avval ishlagan mashhur klublari
«Tottenhem», «PSJ», «Chelsi»
Tajribali mutaxassisning yangi chaqiruvi
Eslatib o‘tamiz, ayni paytda Maurisio Pochettino AQSH milliy jamoasini boshqarib kelmoqda. Argentinalik murabbiy o‘z vaqtida Yevropaning bir qator top-klublarida, jumladan, «Tottenhem», «PSJ» va «Chelsi» jamoalarida salmoqli tajriba to‘plagan. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, u faoliyatini Angliya Premer-ligasida yana «Manchester Yunayted» boshqaruvida davom ettiradi.
Sizningcha, Maurisio Pochettino «Manchester Yunayted»ning o‘yinini tubdan o‘zgartirib, jamoani yuqori marralarga olib chiqa oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…