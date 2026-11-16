«Real» Endrik uchun 60 million yevro talab qilmoqda: ikki Angliya klubi sotib olmoqchi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Real Madrid» klubi 20 yoshli hujumchi Endrikni qishki transfer oynasida taxminan 60 million yevro evaziga sotish variantlarini ko'rib chiqmoqda.
- Braziliyalik futbolchiga Angliyaning «Nyukasl» va «Everton» klublari jiddiy qiziqish bildirayotgan bo'lsa, Italiyaning «Milan» va «Roma» hamda Turkiyaning «Fenerbaxche» jamoalari ham vaziyatni kuzatmoqda.
Yevropa futbolidagi eng iste’dodli yosh hujumchilardan biri Endrikning kelajagi yana transfer bozorining qizg‘in mavzusiga aylandi. «Real Madrid»da yetarlicha o‘yin amaliyotiga ega bo‘lmayotgan braziliyalik futbolchiga Angliyaning «Nyukasl» va «Everton» klublari qiziqish bildirmoqda. Italiyaning «Milan» va «Roma», shuningdek, Turkiyaning «Fenerbaxche» jamoasi ham uning vaziyatini kuzatib bormoqda. Madridliklar esa futbolchi uchun taxminan 60 million yevro talab qilishi mumkin.
20 yoshli hujumchining taqdiri qishki transfer oynasida hal bo‘lishi ehtimoli bor. Uning asosiy maqsadi — muntazam maydonga tushish va o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etish. Biroq «Real» uni arzon narxda qo‘yib yuborish niyatida emas.
Jurnalist Ekrem Konurning ma’lumotlariga ko‘ra, Endrikka «Nyukasl» va «Everton» jiddiy qiziqish bildirmoqda. Ulardan tashqari, «Milan», «Roma» va «Fenerbaxche» ham braziliyalik futbolchining vaziyatini diqqat bilan kuzatyapti.
«Real» Endrikni ijaraga emas, sotishga tayyormi?
Madrid klubining transfer siyosatidagi eng muhim jihat — futbolchining kelajagi bo‘yicha qanday qaror qabul qilinishi.
Xabarlarga ko‘ra, «Real» qishki transfer oynasida Endrikni taxminan 60 million yevro evaziga sotish variantlarini ko‘rib chiqmoqda. Bu summa braziliyalik hujumchi uchun jiddiy moliyaviy talab hisoblanadi.
Ayrim manbalar madridliklar uni yana ijaraga berishdan ko‘ra, doimiy transferni ma’qul ko‘rishi mumkinligini yozmoqda. Biroq bu masalada yagona tasdiqlangan qaror yo‘q. «The Athletic» ma’lumotlariga ko‘ra, klub rahbariyati va bosh murabbiy Joze Mourino hozircha Endrikning jamoada qolishini istamoqda. Agar doimiy transfer muhokama qilinsa, uning narxi 60 million yevrodan yuqori bo‘lishi mumkin.
Demak, braziliyalik futbolchining qishda jamoasini o‘zgartirishi hozircha aniq emas.
«Nyukasl» va «Everton» uni APLga olib kelmoqchi
Endrikka qiziqish bildirgan klublar orasida Angliya premer-ligasining ikki vakili bor.
«Nyukasl» yosh hujumchining tezligi, texnikasi va hujumdagi universalligidan foydalanishni istashi mumkin. «Everton» uchun esa hujum chizig‘ini kuchaytirish masalasi muhim. Shu sababli braziliyalik futbolchi klubning transfer rejalariga mos keladigan nomzodlardan biri sifatida tilga olinmoqda.
Biroq 60 million yevro atrofidagi talab har ikki jamoa uchun ham jiddiy to‘siq bo‘lishi mumkin. Qolaversa, futbolchining o‘zi ham faqat moliyaviy shartlarga emas, balki muntazam o‘ynash imkoniyatiga e’tibor qaratishi kutilmoqda.
Agar Endrik APLga yo‘l olsa, bu uning faoliyatidagi yangi va muhim bosqich bo‘lishi mumkin.
«Milan» va «Roma» ham raqobatdan chiqmagan
Braziliyalik hujumchi uchun kurash faqat Angliya klublari o‘rtasida kechmayapti. Italiyaning «Milan» va «Roma» jamoalari ham uni o‘z safida ko‘rishni istaydi.
«Roma» Endrikning tezligi va hujumda bir nechta pozitsiyada o‘ynay olish qobiliyatini yuqori baholamoqda. «Milan» ham uning imkoniyatlariga qiziqish bildirgan.
Biroq Italiya klublari uchun ham asosiy muammo — transferning moliyaviy shartlari. Ayniqsa, «Real» ijara variantiga rozi bo‘lmasa, muzokaralar ancha murakkablashishi mumkin.
Turkiyaning «Fenerbaxche» klubi ham nomzodlar qatorida tilga olinmoqda. Shunday qilib, Endrikning kelajagi bo‘yicha bir nechta mamlakat klublari o‘rtasida raqobat yuzaga kelishi mumkin.
Nega Endrik «Real»da ko‘proq o‘ynamayapti?
Braziliyalik futbolchining transfer bozoridagi talabgirligiga qaramay, Madridda unga asosiy tarkibdan joy olish oson bo‘lmayapti.
«Real» hujum chizig‘idagi yuqori raqobat sabab Endrik muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lishda qiynalmoqda. Shu bois uning kelajagi haqidagi muhokamalar kuchaygan.
Futbolchining o‘zi ham avvalroq yanvar oyida nima bo‘lishini bilmasligini, eng muhimi, ko‘proq o‘ynash, gol urish va jamoasiga yordam berishni istashini bildirgan.
Uning bunday pozitsiyasi tushunarli: 20 yoshli hujumchi uchun faqat mashg‘ulotlarda qatnashish emas, balki muntazam ravishda maydonga tushib, o‘zini ko‘rsatish muhim.
Endrikning keyingi manzili qayer bo‘ladi?
Hozircha braziliyalik hujumchining taqdiri bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilinmagan. «Nyukasl» va «Everton» uni Angliyaga olib kelish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda, «Milan» va «Roma» esa Italiyadagi variantlar qatorida qolmoqda. «Fenerbaxche» ham vaziyatni kuzatyapti.
Biroq bu transferda hal qiluvchi omil faqat klublarning qiziqishi bo‘lmasligi mumkin. Endrikning o‘zi uchun muntazam o‘yin amaliyoti va faoliyatini rivojlantirish imkoniyati birinchi o‘rinda turishi kutilmoqda.
«Real» 60 million yevro atrofidagi talabidan qaytmasa, Endrik uchun kurash yanada qiziydi. Endi asosiy savol shu: braziliyalik iqtidor o‘zini Angliya premer-ligasida sinab ko‘radimi yoki Italiyada yangi sahifa ochadimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…