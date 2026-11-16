Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida AQSHda meksikalik bokschiga qarshi ringga ko‘tariladi

1 daqiqa o'qish50
Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida AQSHda meksikalik bokschiga qarshi ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayev 21 noyabr kuni AQSHning Indio shahridagi Fantasy Springs Casino majmuasida meksikalik Xuan Mesa Anguloga qarshi ringga ko'tariladi.
  • Hozirgacha o'tkazgan beshta jangining barchasida g'alaba qozongan hamyurtimiz ushbu bahsda o'zining oltinchi zafarini qo'lga kiritishni maqsad qilgan.
  • Uning raqibi Xuan Mesa Angulo professional faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazib, to'qqizta g'alaba va uchta mag'lubiyat qayd etgan.

O‘zbekistonlik iste’dodli professional bokschi Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida meksikalik raqib bilan kuch sinashadi. Hamyurtimiz 21 noyabr tongida AQSHda ringga ko‘tariladi. Hozirgacha professional faoliyatida mag‘lubiyat nimaligini bilmagan Abdullayev endi g‘alabalar sonini oltitaga yetkazishga harakat qiladi. Biroq uning qarshisida ham o‘z tajribasiga ega meksikalik bokschi turibdi.

O‘zbekiston professional boksida o‘z o‘rniga ega bo‘lib borayotgan Ruslan Abdullayevning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Hamyurtimiz 21 noyabr kuni AQSHning Kaliforniya shtatidagi Indio shahrida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ishtirok etadi.

Musobaqa Fantasy Springs Casino majmuasida bo‘lib o‘tadi. Abdullayevning raqibi meksikalik Xuan Mesa Angulo bo‘ladi.

Abdullayev uchun oltinchi g‘alaba imkoniyati

Ruslan Abdullayev professional ringda hozirgacha beshta jang o‘tkazgan va ularning barchasida g‘alaba qozongan.

Bu natija uning professional faoliyatini muvaffaqiyatli boshlaganini ko‘rsatadi. Endi o‘zbekistonlik bokschi g‘alabali seriyasini davom ettirib, professional ringdagi oltinchi zafarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.

Albatta, har bir yangi jang avvalgi natijalardan qat’i nazar, alohida tayyorgarlik va diqqatni talab qiladi. Shu bois Abdullayev uchun navbatdagi uchrashuv ham muhim sinov bo‘ladi.

Meksikalik raqibning hisobida 12 ta jang bor

Hamyurtimizning raqibi Xuan Mesa Angulo ham professional boksda muayyan tajribaga ega.

Meksikalik bokschi hozirgacha 12 ta jang o‘tkazib, ularning to‘qqiztasida g‘alaba qozongan. Uch marta esa mag‘lubiyatga uchragan.

Bokschi

Janglar

G‘alaba

Mag‘lubiyat

Ruslan Abdullayev

5

5

0

Xuan Mesa Angulo

12

9

3

Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida AQSHda meksikalik bokschiga qarshi ringga ko‘tariladi

Statistik ko‘rsatkichlarga qaraganda, Angulo professional ringda Abdullayevga nisbatan ko‘proq jang o‘tkazgan. Biroq hamyurtimiz hozircha mag‘lubiyatsiz odimlamoqda.

Endi e’tibor Indio shahridagi jangga qaratiladi

21 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan bahs Ruslan Abdullayev uchun professional faoliyatidagi navbatdagi muhim bosqich hisoblanadi.

Muxlislar hamyurtimizning AQSHdagi chiqishini katta qiziqish bilan kutishi tabiiy. Chunki har bir g‘alaba bokschining professional rekordini yaxshilash bilan birga, uning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Abdullayev beshta jangda besh g‘alabaga erishgan. Endi oltinchi zafar uchun meksikalik raqibga qarshi ringga ko‘tariladi. Savol bitta: hamyurtimiz mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettira oladimi?

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari