Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida AQSHda meksikalik bokschiga qarshi ringga ko‘tariladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik bokschi Ruslan Abdullayev 21 noyabr kuni AQSHning Indio shahridagi Fantasy Springs Casino majmuasida meksikalik Xuan Mesa Anguloga qarshi ringga ko'tariladi.
- Hozirgacha o'tkazgan beshta jangining barchasida g'alaba qozongan hamyurtimiz ushbu bahsda o'zining oltinchi zafarini qo'lga kiritishni maqsad qilgan.
- Uning raqibi Xuan Mesa Angulo professional faoliyati davomida 12 ta jang o'tkazib, to'qqizta g'alaba va uchta mag'lubiyat qayd etgan.
O‘zbekistonlik iste’dodli professional bokschi Ruslan Abdullayev navbatdagi jangida meksikalik raqib bilan kuch sinashadi. Hamyurtimiz 21 noyabr tongida AQSHda ringga ko‘tariladi. Hozirgacha professional faoliyatida mag‘lubiyat nimaligini bilmagan Abdullayev endi g‘alabalar sonini oltitaga yetkazishga harakat qiladi. Biroq uning qarshisida ham o‘z tajribasiga ega meksikalik bokschi turibdi.
O‘zbekiston professional boksida o‘z o‘rniga ega bo‘lib borayotgan Ruslan Abdullayevning navbatdagi jangi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Hamyurtimiz 21 noyabr kuni AQSHning Kaliforniya shtatidagi Indio shahrida tashkil etiladigan professional boks oqshomida ishtirok etadi.
Musobaqa Fantasy Springs Casino majmuasida bo‘lib o‘tadi. Abdullayevning raqibi meksikalik Xuan Mesa Angulo bo‘ladi.
Abdullayev uchun oltinchi g‘alaba imkoniyati
Ruslan Abdullayev professional ringda hozirgacha beshta jang o‘tkazgan va ularning barchasida g‘alaba qozongan.
Bu natija uning professional faoliyatini muvaffaqiyatli boshlaganini ko‘rsatadi. Endi o‘zbekistonlik bokschi g‘alabali seriyasini davom ettirib, professional ringdagi oltinchi zafarini qo‘lga kiritishni maqsad qilgan.
Albatta, har bir yangi jang avvalgi natijalardan qat’i nazar, alohida tayyorgarlik va diqqatni talab qiladi. Shu bois Abdullayev uchun navbatdagi uchrashuv ham muhim sinov bo‘ladi.
Meksikalik raqibning hisobida 12 ta jang bor
Hamyurtimizning raqibi Xuan Mesa Angulo ham professional boksda muayyan tajribaga ega.
Meksikalik bokschi hozirgacha 12 ta jang o‘tkazib, ularning to‘qqiztasida g‘alaba qozongan. Uch marta esa mag‘lubiyatga uchragan.
Bokschi
Janglar
G‘alaba
Mag‘lubiyat
Ruslan Abdullayev
5
5
0
Xuan Mesa Angulo
12
9
3
Statistik ko‘rsatkichlarga qaraganda, Angulo professional ringda Abdullayevga nisbatan ko‘proq jang o‘tkazgan. Biroq hamyurtimiz hozircha mag‘lubiyatsiz odimlamoqda.
Endi e’tibor Indio shahridagi jangga qaratiladi
21 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan bahs Ruslan Abdullayev uchun professional faoliyatidagi navbatdagi muhim bosqich hisoblanadi.
Muxlislar hamyurtimizning AQSHdagi chiqishini katta qiziqish bilan kutishi tabiiy. Chunki har bir g‘alaba bokschining professional rekordini yaxshilash bilan birga, uning xalqaro maydondagi mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi.
Abdullayev beshta jangda besh g‘alabaga erishgan. Endi oltinchi zafar uchun meksikalik raqibga qarshi ringga ko‘tariladi. Savol bitta: hamyurtimiz mag‘lubiyatsiz seriyasini davom ettira oladimi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…