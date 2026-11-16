Qozog‘istonda shov-shuvli korrupsiya mojarosi: Milliy xavfsizlik qo‘mitasi raisi ishdan olindi

2 daqiqa o'qish51
Qozog‘istonda shov-shuvli korrupsiya mojarosi: Milliy xavfsizlik qo‘mitasi raisi ishdan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayevning farmoni bilan Milliy xavfsizlik qo‘mitasi raisi Yermek Sagimbayev lavozimidan ozod etilib, uning o‘rniga Marat Irmenov tayinlandi.
  • Ushbu kadrlar o‘zgarishiga huquq-tartibot organlari tomonidan korrupsiya ishlarida yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklar sabab bo‘ldi.
  • Mazkur holat fonida ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi.

Qozog‘istonda kuchishlatar tuzilmalar va yuqori martabali amaldorlar ishtirokidagi shov-shuvli voqealar ortidan jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayevning tegishli farmoni bilan Yermek Sagimbayev Milliy xavfsizlik qo‘mitasi (MXQ) raisi lavozimidan ozod etildi. Davlat rahbarining boshqa farmoni bilan esa maxsus xizmatlarning yangi rahbari etib Marat Irmenov tayinlandi.

Iste’fo sabablari va korrupsiya ishidagi kamchiliklar

Qozog‘iston prezidenti matbuot kotibi Aybek Smadiyarovning ma’lum qilishicha, Yermek Sagimbayevning iste’foga chiqarilishiga huquq-tartibot organlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar va kamchiliklar bevosita sabab bo‘lgan.

«Yermek Sagimbayevni lavozimidan ozod etib, iste’foga chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilishda davlat rahbari, albatta, korrupsiyaviy hodisa figurantlarining hibsga olinishini ham hisobga oldi. Prezident fikricha, kuchishlatar tuzilmalar tomonidan kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan. Shu munosabat bilan ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga ham xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi», – dedi Aybek Smadiyarov.

MXQ rahbariyatidagi o‘zgarishlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Lavozimidan ozod etilgan

Yermek Sagimbayev (2022 yil yanvaridan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi)

Yangi rahbar

Marat Irmenov (sobiq rais o‘rinbosari)

Qo‘shimcha choralar

Ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi

Asosiy sabablar

Yuqori darajadagi korrupsiya ishlarida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar va xatolar

Shov-shuvli hibslar va yangi rahbarning vazifalari

Qo‘mita rahbariyatining almashishi mamlakatda katta rezonans keltirib chiqargan yirik korrupsiya mojarosi fonida sodir bo‘ldi. Jumladan, 12 noyabr kuni MXQ tomonidan «Samruk-Qazina» jamg‘armasi rahbari Nurlan Jakupov va «Qazaqstan temіr joli» milliy temiryo‘l kompaniyasi rahbari Yeljas Otinshiyev korrupsiyada gumonlanib qo‘lga olingani ma’lum qilingan edi.

MXQning yangi rahbariyati bilan o‘tkazilgan maxsus yig‘ilishda Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayev milliy xavfsizlik organlari tizimini tubdan isloh qilish, iqtisodiy sohada davlat manfaatlarini qat’iy himoya qilish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarini kuchaytirish ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi.

Qo‘mitaning yangi rahbari Marat Irmenov 2025 yil oktyabridan buyon rais o‘rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. U 1996 yilda MXQ institutini tamomlagan va 2000 yildan beri maxsus xizmat tizimida turli mas’ul rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritib kelgan.

Sizningcha, Qozog‘istonda amalga oshirilayotgan bunday qat’iy kadrlar o‘zgarishi va korrupsiyaga qarshi kurash choralari mamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikka qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari