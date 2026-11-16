Qozog‘istonda shov-shuvli korrupsiya mojarosi: Milliy xavfsizlik qo‘mitasi raisi ishdan olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayevning farmoni bilan Milliy xavfsizlik qo‘mitasi raisi Yermek Sagimbayev lavozimidan ozod etilib, uning o‘rniga Marat Irmenov tayinlandi.
- Ushbu kadrlar o‘zgarishiga huquq-tartibot organlari tomonidan korrupsiya ishlarida yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklar sabab bo‘ldi.
- Mazkur holat fonida ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi.
Qozog‘istonda kuchishlatar tuzilmalar va yuqori martabali amaldorlar ishtirokidagi shov-shuvli voqealar ortidan jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayevning tegishli farmoni bilan Yermek Sagimbayev Milliy xavfsizlik qo‘mitasi (MXQ) raisi lavozimidan ozod etildi. Davlat rahbarining boshqa farmoni bilan esa maxsus xizmatlarning yangi rahbari etib Marat Irmenov tayinlandi.
Iste’fo sabablari va korrupsiya ishidagi kamchiliklar
Qozog‘iston prezidenti matbuot kotibi Aybek Smadiyarovning ma’lum qilishicha, Yermek Sagimbayevning iste’foga chiqarilishiga huquq-tartibot organlari tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar va kamchiliklar bevosita sabab bo‘lgan.
«Yermek Sagimbayevni lavozimidan ozod etib, iste’foga chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilishda davlat rahbari, albatta, korrupsiyaviy hodisa figurantlarining hibsga olinishini ham hisobga oldi. Prezident fikricha, kuchishlatar tuzilmalar tomonidan kamchiliklarga yo‘l qo‘yilgan. Shu munosabat bilan ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga ham xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi», – dedi Aybek Smadiyarov.
MXQ rahbariyatidagi o‘zgarishlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Lavozimidan ozod etilgan
Yermek Sagimbayev (2022 yil yanvaridan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi)
Yangi rahbar
Marat Irmenov (sobiq rais o‘rinbosari)
Qo‘shimcha choralar
Ichki ishlar vaziri Yerjan Sadenovga xizmat yuzasidan hayfsan e’lon qilindi
Asosiy sabablar
Yuqori darajadagi korrupsiya ishlarida yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar va xatolar
Shov-shuvli hibslar va yangi rahbarning vazifalari
Qo‘mita rahbariyatining almashishi mamlakatda katta rezonans keltirib chiqargan yirik korrupsiya mojarosi fonida sodir bo‘ldi. Jumladan, 12 noyabr kuni MXQ tomonidan «Samruk-Qazina» jamg‘armasi rahbari Nurlan Jakupov va «Qazaqstan temіr joli» milliy temiryo‘l kompaniyasi rahbari Yeljas Otinshiyev korrupsiyada gumonlanib qo‘lga olingani ma’lum qilingan edi.
MXQning yangi rahbariyati bilan o‘tkazilgan maxsus yig‘ilishda Prezident Qosim-Jo‘mart To‘qayev milliy xavfsizlik organlari tizimini tubdan isloh qilish, iqtisodiy sohada davlat manfaatlarini qat’iy himoya qilish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarini kuchaytirish ustuvor vazifa ekanini ta’kidladi.
Qo‘mitaning yangi rahbari Marat Irmenov 2025 yil oktyabridan buyon rais o‘rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. U 1996 yilda MXQ institutini tamomlagan va 2000 yildan beri maxsus xizmat tizimida turli mas’ul rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritib kelgan.
Sizningcha, Qozog‘istonda amalga oshirilayotgan bunday qat’iy kadrlar o‘zgarishi va korrupsiyaga qarshi kurash choralari mamlakatdagi iqtisodiy barqarorlikka qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…