Diyora Keldiyorova triumfi: Xorvatiya Gran-prisida dzyudochilarimiz qanday natija ko‘rsatdi?

1 daqiqa o'qish13
Diyora Keldiyorova triumfi: Xorvatiya Gran-prisida dzyudochilarimiz qanday natija ko‘rsatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zagreb shahrida o‘tkazilgan dzyudo bo‘yicha Gran-pri turnirida O‘zbekiston terma jamoasi 1 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 13-o‘rinni egalladi.
  • Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng tatamiga qaytib, bronza medali hamda 350 reyting ochkosini qo‘lga kiritdi. -81 kg vazn toifasida ishtirok etgan Murodjon Yo‘ldoshev finalgacha yetib borib, kumush medal va 490 reyting ochkosiga ega chiqdi.

Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida dzyudo bo‘yicha nufuzli Gran-pri turkumiga kiruvchi xalqaro turnir o‘z yakuniga yetdi. Musobaqada besh nafar sportchi bilan ishtirok etgan O‘zbekiston terma jamoasi vatanimizga kumush va bronza medali, shuningdek, qimmatli reyting ochkolari bilan qaytmoqda.

Diyora Keldiyorovaning qaytishi va Murodjon Yo‘ldoshevning kumushi

Musobaqaning eng ko‘p e’tibor tortgan voqealaridan biri Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorovaning qaytishi bo‘ldi. Ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng professional faoliyatini qayta tiklagan mahoratli dzyudochimiz Zagreb tatamilarida bronza medalini qo‘lga kiritdi. Shuningdek, u o‘z hisobiga Los-Anjeles-2028 Olimpiadasi sari 350 reyting ochkosini qo‘shib qo‘ydi. Mutaxassislarning fikricha, Diyora sekin-asta o‘zining avvalgi yuqori sport formasiga qaytmoqda.

Shuningdek, -81 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan tajribali dzyudochimiz Murodjon Yo‘ldoshev ham musobaqada ajoyib ishtirok etib, finalga qadar yetib bordi va faxrli kumush medalga sazovor bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyat Yo‘ldoshevning hisobiga 490 reyting ochkosini qo‘shib berdi.

Dzyudochilarning natijalari

Vazn va qo‘lga kiritilgan ochkolar

Diyora Keldiyorova

Bronza medali va 350 reyting ochkosi

Murodjon Yo‘ldoshev

Kumush medali va 490 reyting ochkosi (-81 kg)

Boshqa ishtirokchilar

Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (saralash bosqichi)

Umumjamoadagi o‘rin

66 davlat orasida 13-o‘rin (1 ta kumush, 1 ta bronza)

Jamoaviy natija va kelajakdagi rejalar

Terma jamoamizning boshqa a’zolari — Olimpiya o‘yinlari sovrindori Davlat Bobonov, shuningdek, Azizbek Ortiqov va Arslonbek Tojiyev bu safar saralash bosqichidayoq kuchli raqiblariga imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.

Shunga qaramay, qo‘lga kiritilgan 1 ta kumush va 1 ta bronza medallari evaziga O‘zbekiston terma jamoasi dunyoning 66 ta davlati orasida umumjamoa hisobida yuqori 13-o‘rinni egallab, jahon arenasida o‘z mavqeini yana bir bor namoyish etdi.

Sizningcha, uzoq tanaffusdan keyin qaytib, medal olgan Diyora Keldiyorova Los-Anjeles Olimpiadasida ham chempionlikni himoya qila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari