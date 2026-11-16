Diyora Keldiyorova triumfi: Xorvatiya Gran-prisida dzyudochilarimiz qanday natija ko‘rsatdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zagreb shahrida o‘tkazilgan dzyudo bo‘yicha Gran-pri turnirida O‘zbekiston terma jamoasi 1 ta kumush va 1 ta bronza medali bilan umumjamoa hisobida 13-o‘rinni egalladi.
- Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorova ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng tatamiga qaytib, bronza medali hamda 350 reyting ochkosini qo‘lga kiritdi. -81 kg vazn toifasida ishtirok etgan Murodjon Yo‘ldoshev finalgacha yetib borib, kumush medal va 490 reyting ochkosiga ega chiqdi.
Xorvatiya poytaxti Zagreb shahrida dzyudo bo‘yicha nufuzli Gran-pri turkumiga kiruvchi xalqaro turnir o‘z yakuniga yetdi. Musobaqada besh nafar sportchi bilan ishtirok etgan O‘zbekiston terma jamoasi vatanimizga kumush va bronza medali, shuningdek, qimmatli reyting ochkolari bilan qaytmoqda.
Diyora Keldiyorovaning qaytishi va Murodjon Yo‘ldoshevning kumushi
Musobaqaning eng ko‘p e’tibor tortgan voqealaridan biri Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Diyora Keldiyorovaning qaytishi bo‘ldi. Ikki yarim yillik tanaffusdan so‘ng professional faoliyatini qayta tiklagan mahoratli dzyudochimiz Zagreb tatamilarida bronza medalini qo‘lga kiritdi. Shuningdek, u o‘z hisobiga Los-Anjeles-2028 Olimpiadasi sari 350 reyting ochkosini qo‘shib qo‘ydi. Mutaxassislarning fikricha, Diyora sekin-asta o‘zining avvalgi yuqori sport formasiga qaytmoqda.
Shuningdek, -81 kg vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan tajribali dzyudochimiz Murodjon Yo‘ldoshev ham musobaqada ajoyib ishtirok etib, finalga qadar yetib bordi va faxrli kumush medalga sazovor bo‘ldi. Ushbu muvaffaqiyat Yo‘ldoshevning hisobiga 490 reyting ochkosini qo‘shib berdi.
Dzyudochilarning natijalari
Vazn va qo‘lga kiritilgan ochkolar
Diyora Keldiyorova
Bronza medali va 350 reyting ochkosi
Murodjon Yo‘ldoshev
Kumush medali va 490 reyting ochkosi (-81 kg)
Boshqa ishtirokchilar
Davlat Bobonov, Azizbek Ortiqov, Arslonbek Tojiyev (saralash bosqichi)
Umumjamoadagi o‘rin
66 davlat orasida 13-o‘rin (1 ta kumush, 1 ta bronza)
Jamoaviy natija va kelajakdagi rejalar
Terma jamoamizning boshqa a’zolari — Olimpiya o‘yinlari sovrindori Davlat Bobonov, shuningdek, Azizbek Ortiqov va Arslonbek Tojiyev bu safar saralash bosqichidayoq kuchli raqiblariga imkoniyatni boy berib qo‘yishdi.
Shunga qaramay, qo‘lga kiritilgan 1 ta kumush va 1 ta bronza medallari evaziga O‘zbekiston terma jamoasi dunyoning 66 ta davlati orasida umumjamoa hisobida yuqori 13-o‘rinni egallab, jahon arenasida o‘z mavqeini yana bir bor namoyish etdi.
Sizningcha, uzoq tanaffusdan keyin qaytib, medal olgan Diyora Keldiyorova Los-Anjeles Olimpiadasida ham chempionlikni himoya qila oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
- #Diyora Keldiyorova
- #Murodjon Yo‘ldoshev
- #Dzyudo bo‘yicha Gran-pri Zagreb
- #O‘zbekiston dzyudo federatsiyasi
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…