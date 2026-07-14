Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi

·39·Jamiyat
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi video foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Unda bir yigit suv ichida turib, doira chalgan holda qo‘shiq kuylayotgani aks etgan.

Videodan ko‘rinishicha, u noodatiy chiqishi orqali ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq e’tibor va layklar yig‘ishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin. G‘ayrioddiy usul qisqa vaqt ichida minglab tomoshalarni to‘plab, turli fikrlarni keltirib chiqardi.

Ayrim foydalanuvchilar buni ijodkorlik va jasorat namunasi sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bunday harakat ortiqcha tavakkalchilik ekanini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish istagi ba’zan xavfsizlik qoidalarini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yishi mumkin.

Mazkur video yana bir bor internetdagi trendlar va e’tibor qozonish uchun qilinayotgan noodatiy chiqishlar yuzasidan bahs-munozaralarni kuchaytirdi. Ko‘pchilik har qanday kontent yaratishda, avvalo, shaxsiy xavfsizlik va me’yorni unutmaslik kerakligini eslatmoqda.

Doira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiO‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdiBugun, 04:46Tez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiTez yordam mashinasida yana bir chaqaloq dunyoga keldiBugun, 01:52Jizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiJizzaxda garovdagi BMW avtomashinasi xatlandiKecha, 17:02O‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiO‘rtachirchiqda kredit qarzdorligi sababli, garovdagi uy auksionga chiqarildiKecha, 17:00Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiKecha, 15:27P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?P2P mojarosi davom etmoqda: Soliq qo‘mitasi qanday javob berdi?Kecha, 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi