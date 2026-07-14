Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi video foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Unda bir yigit suv ichida turib, doira chalgan holda qo‘shiq kuylayotgani aks etgan.
Videodan ko‘rinishicha, u noodatiy chiqishi orqali ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq e’tibor va layklar yig‘ishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin. G‘ayrioddiy usul qisqa vaqt ichida minglab tomoshalarni to‘plab, turli fikrlarni keltirib chiqardi.
Ayrim foydalanuvchilar buni ijodkorlik va jasorat namunasi sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar bunday harakat ortiqcha tavakkalchilik ekanini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishish istagi ba’zan xavfsizlik qoidalarini ikkinchi o‘ringa surib qo‘yishi mumkin.
Mazkur video yana bir bor internetdagi trendlar va e’tibor qozonish uchun qilinayotgan noodatiy chiqishlar yuzasidan bahs-munozaralarni kuchaytirdi. Ko‘pchilik har qanday kontent yaratishda, avvalo, shaxsiy xavfsizlik va me’yorni unutmaslik kerakligini eslatmoqda.
…