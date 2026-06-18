Olmazorda IES xodimi pora bilan qo‘lga tushdi
Bosh prokuratura huzuridagi departament hamda Chilonzor tumani huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan o‘tkazilgan maxsus tadbirda korrupsiya bilan bog‘liq holat fosh etildi.
Ma’lum qilinishicha, Olmazor tumani issiqlik elektr stansiyasida ishlovchi elektromontyor Sh.Sh. pora olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u fuqaro M.M.ga tegishli xususiy uyda faoliyat yuritayotgan nonvoyxonani elektr tarmog‘iga noqonuniy ulash va zarur hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 5 300 AQSH dollari talab qilgan.
Tezkor tadbir davomida mazkur mablag‘ni olayotgan vaqtida uning harakatlariga chek qo‘yilgan.
Hozirda ushbu holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
…