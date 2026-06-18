98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan

·28·Madaniyat
98 kun tinimsiz ishlagan Jenifer Lopes shifoxonaga tushib qolgan

Jahon yulduzi Jenifer Lopes faoliyatining ilk yillarida ortiqcha mehnat qilish oqibatida jiddiy sog‘liq muammosiga duch kelganini ma’lum qildi.

U “SmartLess” podkastida ishtirok etib, 2000 yillar boshida o‘z imkoniyatlari chegarasini hisobga olmaganini aytdi. Xonandaning so‘zlariga ko‘ra, u 98 kun davomida biror marta ham dam olmasdan ishlagan va oqibatda shifoxonaga tushib qolgan.

«Men “Enough” filmida ishtirok etayotgan paytimda ketma-ket to‘rtta filmda suratga tushgan edim. Shu bilan birga ikkinchi albomim ustida ham ishlayotgandim. “JLo” albomi katta muvaffaqiyatga erishgan edi», — dedi Lopes.

56 yoshli san’atkorning aytishicha, o‘sha paytlarda u kunduzi film suratga olish maydonchasida ishlar, kechqurun studiyaga borar, dam olish kunlari esa intervyular va kliplar suratga olish bilan mashg‘ul bo‘lardi.

Jennifer Lopez pushti rangli mo‘ynali paltoda qor yog‘ayotgan ko‘chada turibdi.

Biroq uzluksiz ishlash oqibatida charchoq o‘z ta’sirini ko‘rsatgan.

«Har safar suratga olish maydonchasiga kirganimda yuragim tezroq ura boshlardi. Keyin esa o‘zimni juda asabiy his qila boshladim», — deydi u.

Lopes o‘sha vaqtda yosh hamkasbi Tessa Allenga o‘zini g‘alati his qilayotganini, qattiq charchaganini va ahvoli yaxshi emasligini aytgan.

«Treylerga qaytib o‘tirdim va birdaniga ko‘rish qobiliyatim xiralashib ketdi. Go‘yoki ko‘zlarim oldini nimadir qoplab olgandek bo‘ldi. Harakatlana olmay qoldim», — deb eslaydi xonanda.

Jennifer Lopez qora rangli mashina derazasidan tashqariga qarab turibdi.

O‘sha vaziyatda o‘zini falajlangan inson kabi his qilgan Lopes yordam so‘ragan. Uning yaqin dugonasi va o‘sha paytdagi yordamchisi Arlin xavfsizlik xodimini chaqirib, uni zudlik bilan shifoxonaga olib borgan.

«Shifokordan: “Men aqldan ozyapmanmi?” deb so‘radim. U esa: “Yo‘q, siz aqldan ozmagansiz”, deb javob berdi», — dedi u.

Jenifer Lopes 2000 yillar boshida “The Cell”, “The Wedding Planner”, “Angel Eyes” va “Maid in Manhattan” kabi filmlarda ishtirok etib, katta mashhurlikka erishgan.

Keyingi ikki yil ichida u “Gigli”, “Jersey Girl”, “Shall We Dance?” va “Monster-in-Law” filmlarida ham rol ijro etgan.

Jennifer Lopez yaltiroq qora ko‘ylak va uzun ziraklarda tadbirda turibdi.

Shuningdek, 2001–2005 yillar oralig‘ida uchta musiqiy albomini ham taqdim etgan.

San’atkorning ushbu hikoyasi muntazam dam olish va sog‘liqqa e’tibor berish har qanday muvaffaqiyatdan ham muhim ekanini yana bir bor eslatib turibdi.

Jennifer LopezSmartLessTessa Allen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Yulduz Turdiyeva blogerlar bilan hamkorlik haqida ochiq gapirdi (video)Bugun, 08:2262 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdi62 yoshli Yulduz Usmonovaning shijoatli raqsi barchani lol qoldirdiBugun, 06:57Otabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobOtabek Umarov jahon chempionatida kimga muxlislik qiladi? Kutilmagan javobBugun, 19:12“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?“Disko raqqosi” yulduzi Mithun Chakraborti hozir qanday ko‘rinishda?Kecha, 16:34Ulug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiUlug‘bek Rahmatullayev Ozodbek Nazarbekov haqida kutilmagan voqeani ochiqladiKecha, 11:12“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlar“Kechasi bo‘lsa ham ovqat tayyorlashga erinmayman” - Umidaxondan hayotiy iqrorlarKecha, 09:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovani sudga bermoqchi ekan