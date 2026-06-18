Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdi

·49·Sport
Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir vaqtda, milliy terma jamoamiz ustozi bilan bog‘liq o‘ta tarixiy va olamshumul voqelik sodir bo‘ldi. Garchi «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan Kolumbiyaga qarshi kechgan debyut uchrashuv (1:3) vakillarimiz uchun omadsiz yakunlangan bo‘lsa-da, ushbu bahs O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro uchun shaxsiy faoliyatida butunlay yangi sahifa ochib berdi. Mazkur o‘yin italiyalik taniqli mutaxassis uchun bosh murabbiylik maqomidagi ilk Jahon chempionati uchrashuvi sifatida tarixga kirdi.

Shu tariqa, hozirda 52 yoshni qarshilagan Fabio Kannavaro nafaqat yurtimiz futboli, balki dunyo sporti tarixidagi noyob va takrorlanmas natijani rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi. U ham afsonaviy futbolchi, ham tajribali bosh murabbiy sifatida Jahon chempionatlarida qatnashishga erishgan dunyoning barmoq bilan sanarli «Oltin to‘p» sohiblari qatoridan joy oldi.

Quyidagi tarixiy sport jadvali orqali futbol olamida ham yashil maydonda yulduz bo‘lgan, ham murabbiylikda Mundial marralarini zabt etgan «Oltin to‘p» sohiblarining qisqacha ro‘yxati bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Afsonaviy futbolchi va murabbiy

Vakillik qilgan va boshqargan terma jamoalari

«Oltin to‘p» egasi sifatidagi maqomi

Frans Bekkenbauer

• Germaniya milliy terma jamoasi

• Ham futbolchi, ham murabbiy sifatida qatnashgan.

Marko van Basten

• Niderlandiya milliy terma jamoasi

• Sobiq afsonaviy hujumchi va bosh murabbiy.

Oleg Bloxin

• SSSR (futbolchi) va Ukraina (murabbiy)

• Sobiq ittifoq safida o‘ynab, Ukrainani boshqargan.

Fabio Kannavaro

• Italiya (futbolchi) va O‘zbekiston (murabbiy)

• 2006 yilgi JCH chempioni, sardor va «Oltin to‘p» sohibi.

To‘rtinchi buyuk afsona: Kannavaroning tarixiy yurishi

Ta’kidlash joizki, italiyalik mutaxassis futbol olamida mana shunday yuksak va noyob natijaga erishgan sayyoramizning to‘rtinchi vakiliga aylandi. Bundan avval ushbu oltin ro‘yxatdan bor-yo‘g‘i uch nafar dunyo futboli afsonasi joy olgan edi. Ular: Germaniya terma jamoasi bilan ham futbolchi, ham bosh murabbiy sifatida dunyo birinchiligida zafar quchgan Frans Bekkenbauer, Niderlandiya terma jamoasining sobiq sehrgar hujumchisi va keyinchalik bosh murabbiyi bo‘lgan Marko van Basten hamda o‘z vaqtida SSSR terma jamoasi libosida porlab, yillar o‘tib Ukraina milliy terma jamoasini Jahon chempionati chorak finaligacha boshlab borgan Oleg Bloxinlardir.

Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro 2006 yilda Germaniya yashil maydonlarida kechgan Jahon chempionatida Italiya terma jamoasi sardori sifatida bosh sovrinni baland ko‘targan va o‘sha yili ko‘rsatgan tengsiz o‘yinlari evaziga dunyoda tengsiz bo‘lib, «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) mukofotiga loyiq ko‘rilgan edi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Terma jamoamiz rulida mana shunday dunyo tan olgan, futbolchilik davrida barcha cho‘qqilarni zabt etgan buyuk figuraning turgani yigitlarimizga faqat va faqat qo‘shimcha kuch bag‘ishlashi lozim. Kolumbiya bilan bahsdagi mag‘lubiyat Fabio Kannavaroning mahoratiga aslo soya sola olmaydi. Bunday noyob tarixiy rekordga erishgan murabbiyimizning boy tajribasi 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan hayot-mamot jangida bizga asqotadi deb ishonamiz. Biz senga ishonamiz, Kannavaro, olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, milliy terma jamoamiz murabbiylar shtabidagi qiziqarli faktlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiOʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiBugun, 07:57Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiTomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiBugun, 07:38Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaLiverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaBugun, 07:31Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi