Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich uchrashuvlari qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir vaqtda, milliy terma jamoamiz ustozi bilan bog‘liq o‘ta tarixiy va olamshumul voqelik sodir bo‘ldi. Garchi «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan Kolumbiyaga qarshi kechgan debyut uchrashuv (1:3) vakillarimiz uchun omadsiz yakunlangan bo‘lsa-da, ushbu bahs O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro uchun shaxsiy faoliyatida butunlay yangi sahifa ochib berdi. Mazkur o‘yin italiyalik taniqli mutaxassis uchun bosh murabbiylik maqomidagi ilk Jahon chempionati uchrashuvi sifatida tarixga kirdi.
Shu tariqa, hozirda 52 yoshni qarshilagan Fabio Kannavaro nafaqat yurtimiz futboli, balki dunyo sporti tarixidagi noyob va takrorlanmas natijani rasmiylashtirishga muvaffaq bo‘ldi. U ham afsonaviy futbolchi, ham tajribali bosh murabbiy sifatida Jahon chempionatlarida qatnashishga erishgan dunyoning barmoq bilan sanarli «Oltin to‘p» sohiblari qatoridan joy oldi.
Quyidagi tarixiy sport jadvali orqali futbol olamida ham yashil maydonda yulduz bo‘lgan, ham murabbiylikda Mundial marralarini zabt etgan «Oltin to‘p» sohiblarining qisqacha ro‘yxati bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Afsonaviy futbolchi va murabbiy
Vakillik qilgan va boshqargan terma jamoalari
«Oltin to‘p» egasi sifatidagi maqomi
• Frans Bekkenbauer
• Germaniya milliy terma jamoasi
• Ham futbolchi, ham murabbiy sifatida qatnashgan.
• Marko van Basten
• Niderlandiya milliy terma jamoasi
• Sobiq afsonaviy hujumchi va bosh murabbiy.
• Oleg Bloxin
• SSSR (futbolchi) va Ukraina (murabbiy)
• Sobiq ittifoq safida o‘ynab, Ukrainani boshqargan.
• Fabio Kannavaro
• Italiya (futbolchi) va O‘zbekiston (murabbiy)
• 2006 yilgi JCH chempioni, sardor va «Oltin to‘p» sohibi.
To‘rtinchi buyuk afsona: Kannavaroning tarixiy yurishi
Ta’kidlash joizki, italiyalik mutaxassis futbol olamida mana shunday yuksak va noyob natijaga erishgan sayyoramizning to‘rtinchi vakiliga aylandi. Bundan avval ushbu oltin ro‘yxatdan bor-yo‘g‘i uch nafar dunyo futboli afsonasi joy olgan edi. Ular: Germaniya terma jamoasi bilan ham futbolchi, ham bosh murabbiy sifatida dunyo birinchiligida zafar quchgan Frans Bekkenbauer, Niderlandiya terma jamoasining sobiq sehrgar hujumchisi va keyinchalik bosh murabbiyi bo‘lgan Marko van Basten hamda o‘z vaqtida SSSR terma jamoasi libosida porlab, yillar o‘tib Ukraina milliy terma jamoasini Jahon chempionati chorak finaligacha boshlab borgan Oleg Bloxinlardir.
Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro 2006 yilda Germaniya yashil maydonlarida kechgan Jahon chempionatida Italiya terma jamoasi sardori sifatida bosh sovrinni baland ko‘targan va o‘sha yili ko‘rsatgan tengsiz o‘yinlari evaziga dunyoda tengsiz bo‘lib, «Oltin to‘p» (Ballon d'Or) mukofotiga loyiq ko‘rilgan edi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Terma jamoamiz rulida mana shunday dunyo tan olgan, futbolchilik davrida barcha cho‘qqilarni zabt etgan buyuk figuraning turgani yigitlarimizga faqat va faqat qo‘shimcha kuch bag‘ishlashi lozim. Kolumbiya bilan bahsdagi mag‘lubiyat Fabio Kannavaroning mahoratiga aslo soya sola olmaydi. Bunday noyob tarixiy rekordga erishgan murabbiyimizning boy tajribasi 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi bo‘lib o‘tadigan hayot-mamot jangida bizga asqotadi deb ishonamiz. Biz senga ishonamiz, Kannavaro, olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, milliy terma jamoamiz murabbiylar shtabidagi qiziqarli faktlar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…