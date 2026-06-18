Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandi

·39·Dunyo
Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandi

Rossiyaning Vladivostok shahrida voyaga yetmagan o‘smirga nisbatan shafqatsiz zo‘ravonlik holati yuz berdi. Ma’lum qilinishicha, bir erkak liftga kirish vaqtida tasodifan tegib ketgan 14 yoshli bolaga tajovuz qilib, uni ayovsiz kaltaklagan.

Guvohlarning aytishicha, o‘smir erkakdan bir necha bor uzr so‘raganiga qaramay, hujumchi uni tinimsiz urishda davom etgan. Hodisa nafaqat lift ichida, balki undan tashqaridagi yo‘lakda ham davom etgani aytilmoqda.

Eng achinarlisi, ushbu dahshatli voqea bolaning atigi 6 yoshli ukasi ko‘z o‘ngida sodir bo‘lgan. Bu esa voqeaning ruhiy ta’sirini yanada og‘irlashtiradi.

Tibbiy ko‘rik natijalariga ko‘ra, jabrlanuvchiga bosh miya yopiq jarohati va gematoma tashxisi qo‘yilgan. Hozirda uning sog‘ligi shifokorlar nazoratida.

Oila ushbu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda esa hujum qilgan shaxsning kimligi aniqlanmagan va uni qidirish ishlari davom etmoqda.

RossiyaVladivostok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:29Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiMoskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiBugun, 07:51Ayiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiAyiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiBugun, 07:48Turkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiTurkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiBugun, 07:38“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiri“Dunyodagi eng xunuk odam” deb tanilgan insonning hayratlanarli taqdiriBugun, 19:30Italiyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaItaliyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqdaKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi