Toshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladi

·14·Jamiyat
Toshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladi

21 iyun kuni Toshkent shahridagi Central Park bog‘ida Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan yirik festival bo‘lib o‘tadi.

Tadbir turli yoshdagi ishtirokchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda yoga bilan yangi shug‘ullanuvchilar ham, tajribali qatnashchilar ham ishtirok etishi mumkin.

Festival dasturidan maxsus mehmon — o‘qituvchi va faylasuf Anna Vesna ishtirokida an’anaviy xatha-yoga mashg‘uloti o‘rin olgan.

Shuningdek, ishtirokchilar uchun umumiy yoga-protokoli mashg‘ulotlari, ochiq havoda meditatsiya va bolalar uchun maxsus yoga dasturlari tashkil etiladi.

Tadbir doirasida turli mavzularga bag‘ishlangan mahorat darslari hamda yarmarka o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Tashkilotchilarning ma’lum qilishicha, festivalda qatnashish bepul.

Tadbirga tashrif buyurish uchun oldindan ro‘yxatdan o‘tish talab etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Ertangi sana” bilan sotilgan sut haqidagi video tarmoqlarda jamoatchilikni e’tiborini tortmoqda! (video)“Ertangi sana” bilan sotilgan sut haqidagi video tarmoqlarda jamoatchilikni e’tiborini tortmoqda! (video)Bugun, 12:36“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 12:19Qumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiQumdan boyish ilinji 131 million so‘mlik jarima bilan yakunlandiBugun, 11:59Qarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildiQarzga e’tiborsizlik sababli, uy auksion savdosiga chiqarildiBugun, 11:54MIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB: Qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiBugun, 11:48“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandiBugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi