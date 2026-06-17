Toshkentda Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan festival o‘tkaziladi
21 iyun kuni Toshkent shahridagi Central Park bog‘ida Xalqaro yoga kuniga bag‘ishlangan yirik festival bo‘lib o‘tadi.
Tadbir turli yoshdagi ishtirokchilar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, unda yoga bilan yangi shug‘ullanuvchilar ham, tajribali qatnashchilar ham ishtirok etishi mumkin.
Festival dasturidan maxsus mehmon — o‘qituvchi va faylasuf Anna Vesna ishtirokida an’anaviy xatha-yoga mashg‘uloti o‘rin olgan.
Shuningdek, ishtirokchilar uchun umumiy yoga-protokoli mashg‘ulotlari, ochiq havoda meditatsiya va bolalar uchun maxsus yoga dasturlari tashkil etiladi.
Tadbir doirasida turli mavzularga bag‘ishlangan mahorat darslari hamda yarmarka o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Tashkilotchilarning ma’lum qilishicha, festivalda qatnashish bepul.
Tadbirga tashrif buyurish uchun oldindan ro‘yxatdan o‘tish talab etiladi.
…