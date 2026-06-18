Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladi

·17·Texno
Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladi

Google kompaniyasi sunʼiy intellekt botlariga qarshi kurashishning mutlaqo yangi usulini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Endilikda foydalanuvchilar oʻzlarining haqiqiy inson ekanliklarini isbotlash uchun kamera qarshisida qoʻllari bilan maxsus harakatlarni amalga oshirishlari kerak boʻladi. Bu texnologiya anʼanaviy rasmlarni tanlash yoki qiyshiq harflarni kiritish usullaridan voz kechish sari tashlangan navbatdagi qadamdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi reCAPTCHA tizimi foydalanuvchidan kameraga kirish ruxsatini soʻraydi va oddiy imo-ishoralarni bajarishni taklif qiladi. Tizim qisqa videoni tahlil qilib, inson kaftining 21 ta asosiy nuqtasini (koordinatasini) aniqlaydi. Mana shu oʻlchovlar toʻplami orqali algoritmlar harakatning jonli inson yoki avtomatlashtirilgan skript tomonidan bajarilayotganini ajratib oladi.

Xavfsizlik va maxfiylik masalalari

Google vakillari ushbu jarayonda foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlari xavf ostida qolmasligini taʼkidlamoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, video foydalanuvchi shaxsiga bogʻlanmaydi, audio yozib olinmaydi va tekshiruv yakunlanishi bilan barcha video materiallar darhol oʻchirib tashlanadi. Bu usul texnologik tilda "liveness detection" (tiriklikni aniqlash) deb ataladi.

Yangi tizimning joriy etilishi sunʼiy intellekt agentlarining rivojlanishi bilan bogʻliq. Hozirgi kunda zamonaviy botlar oddiy vizual CAPTCHA testlarini osonlikcha aylanib oʻtmoqda. Yangi yondashuv esa akkauntlarni ommaviy roʻyxatdan oʻtkazish, oʻgʻirlangan parollar yordamida tizimga kirishga urinish va boshqa turdagi onlayn firibgarliklarga qarshi samarali toʻsiq boʻlishi kutilmoqda.

Foydalanuvchilarning munosabati va tanqidlar

Biroq, ushbu yangilik kiberxavfsizlik mutaxassislari va oddiy foydalanuvchilar orasida jiddiy bahslarga sabab boʻldi. Koʻpchilik kameradan foydalanish majburiyati shaxsiy daxlsizlikka tajovuz ekanligini taʼkidlamoqda. X ijtimoiy tarmogʻidagi muhokamalarda foydalanuvchilar biometrik maʼlumotlarning onlayn identifikatsiyaga bunchalik faol kirib kelishidan xavotir bildirgan.

Tanqidchilarning yana bir guruhi ushbu usulning samaradorligiga shubha bilan qaramoqda. Ularning fikricha, xakerlar virtual kameralar yoki sintez qilingan (deepfake) videolar yordamida bu tizimni ham aldash yoʻllarini topishlari mumkin. Shunga qaramay, Google qoʻl harakatlarini tushunish texnologiyalari ustida ishlashda davom etmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Google avvalroq Google Meet platformasida qoʻl koʻtarish imo-ishorasini tanish funksiyasini joriy qilgan edi. Shuningdek, kompaniya kelajakda kameraga ehtiyoj qoldirmasdan, akustik signallar yordamida qoʻl harakatlarini kuzatish imkonini beruvchi texnologiyalar ustida ham patent tadqiqotlarini olib bormoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik yaqin kelajakda Google xizmatlaridan foydalanishda odatiy holga aylanishi mumkin.

GoogleReCAPTCHATexnologiyaSunʼiy IntellektKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28Computex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiComputex 2026: Ocypus kompaniyasi oʻzgaruvchan geometriyali sovitish tizimlarini taqdim etdiBugun, 07:23Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaPlaymatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovadaBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi